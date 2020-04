Se estrena una nueva temporada de La casa de las flores Crédito: Netflix

Martín Fernández Cruz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de abril de 2020 • 10:59

La espera llegó a su fin. Hoy Netflix agregó a su catálogo la tercera y última temporada de La casa de las flores , la ficción que de manera muy ingeniosa reversiona los muchos clichés de los culebrones mexicanos (con Verónica Castro como parte del menú). Con toques que recuerdan a la primera etapa de Almodóvar en cine, con decenas de situaciones absurdas y una galería de personajes extravagantes, esta ficción creada por Manolo Caro no tardó en enamorar al público. Y ante la llegada de impactantes revelaciones con las que concluirá la saga de la familia De la Mora, repasamos qué fue lo último que sucedió y qué podrá pasar de cara al esperado final.

Paulina, tras las rejas

La casa de las flores - Tercera temporada - Fuente: Netflix 01:26

Video

La mayor de las hijas De la Mora atravesó un verdadero periplo. Ella debió seguir adelante con el cabaret de su papá cuando él fue preso, también intentó retomar su matrimonio con su exmarido, ahora una mujer trans llamada María José ( Paco León ), y hasta conoció la identidad de su padre biológico. Pero la realidad cambia para Paulina ( Cecilia Suárez ) cuando deduce que Diego ( Juan Pablo Medina ) no robó el dinero de la familia De la Mora como se creía, sino que lo tomó para que Virginia (Verónica Castro) pudiera costear su tratamiento de salud. Frente a ese descubrimiento, Paulina acepta que culpó a Diego de un crimen que no cometió y es ella quien termina presa . Su única posibilidad de salir de esa difícil situación, es a través de su ex, quien aún no sabe nada porque su hermana Purificación (María León) volvió a conspirar para mantener a la expareja incomunicada.

Ella está en la boca del lobo, claro que fiel a su estilo, eso no la intimida en absoluto ni la priva de hacer comentarios ácidos a sus compañeras de pabellón. Sin embargo, el futuro de Paulina se presenta incierto y la incógnita es si su familia tomará cartas en el asunto o si las cantantes del cabaret harán algo para sacarla de la cárcel. Mientras todos parecen muy ocupados con sus propios conflictos, el único dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con tal de sacar a su gran amor de prisión, puede que sea Alejo (Eduardo Rosa), el joven al que Paulina rechazó una y otra vez.

Elena y un nuevo heredero del clan De la Mora

El comienzo de la saga encontró a la segunda hija del matrimonio De la Mora de regreso a México, junto a su prometido. A pesar que la madre miraba con ciertas reservas ese vínculo, Elena ( Aislinn Derbez ) siguió adelante con un noviazgo que igualmente duró poco porque pronto aparecieron nuevos amores como Claudio (Lucas Velázquez) o el sacerdote Simón (Flavio Medina), historias que tampoco tuvieron un final feliz. Seducida y abandonada, Elena comenzó a ver cómo su vida se desmoronaba y por eso tomó una decisión drástica, quedar embarazada de Diego, el novio de su hermano Julián ( Dario Yazbek ).

Esa decisión marcó un cambio en el comportamiento de Elena, que debió esconderle a su propio hermano que tendría un bebé del que sería tía y madre biológica a la vez. Pero el destino de la arquitecta se tiñó de tragedia porque en el último episodio de la segunda temporada ella sufrió un accidente automovilístico. Aunque su muerte parece improbable, en un culebrón de estas características un fallecimiento o algún tipo de secuela grave puede que sean consecuencias que se encuentren a la vuelta de la esquina.

La llegada de una nueva matriarca

En los instantes previos al final de la segunda temporada, aparece una de las figuras que tendrá un rol decisivo en el tercer año de La casa de las Flores . Se trata de la abuela De la Mora ( Isela Vega ), la madre de Virginia. Su llegada marcará un poderoso cambio en la estructura de esa familia y si su temperamento se asemeja al de su hija, sin lugar a dudas no tardará en convertirse en la nueva capitana del barco. Ahora el mayor interrogante es cómo se llevará la abuela con sus descendientes y si en algún momento deberá medir sus fuerzas contra la propia Paulina.

Una mirada al pasado para descubrir el futuro

Una joven Virginia será uno de los ejes de la nueva temporada

Uno de los mayores atractivos que presentarán los capítulos nuevos es que habrá muchos flashbacks situados en 1979 y protagonizados por una versión joven de Virginia (Isabel Burr) . En esos vistazos al pasado se revelarán tramos secretos de la historia del clan De la Mora, los romances de Virginia, su vínculo con Salomón Cohen ( David Ostrosky ) y hasta el papel clave que jugó esa vecina chismosa de nombre Carmela ( Verónica Langer ), en ese período de experimentación sexual y excesos de todo tipo.

Jenny y el fin de la mentira

A lo largo de los episodios previos, Ernesto de la Mora ( Arturo Ríos ) encontró en una secta llamada "La parvada" la contención que tanto necesitaba. La líder de ese grupo es Jenny Quetzal ( Mariana Treviño ), quien aprovechó la fortuna del hombre para usurparle la casa, llenarla de fieles y utilizar esa mansión como templo de personal. Inicialmente él no quería entender razones y confiaba ciegamente en esa mujer, pero para alegría de su familia, Ernesto finalmente abrió los ojos y la denunció. Por ese motivo, Jenny se dio a la fuga con todo el dinero y con el valioso anillo de la abuela De la Mora. Su destino y si finalmente la atrapan las fuerzas de la ley es otro de los interrogantes de cara al final de esta serie.

Claudio, en líneas enemigas

Claudio va y viene sin terminar de decidirse. Luego de compartir un apasionado romance con Elena, su corazón cayó en mano de la Chiquis (Natsha Dupeyrón), enemiga natural de la familia protagonista. Su amor por la ambiciosa mujer lo pone en la vereda opuesta a la de su antigua amante, pero la Chiquis lleva la traición en su ADN, y una mala movida contra Claudio podría ubicar al hombre una vez más formando filas a favor del clan De la Mora.

¿Quién será la ganadora de Talento México?

Una de las muchas subtramas de la historia tiene como protagonista a Micaela ( Alexa de Landa ), la hija extramatrimonial de Ernesto. Luego de mudarse a la casa de su padre, y conocer a sus medias hermanas y hermano, construye un sentido vínculo con su sobrino Bruno ( Luis de la Rosa ). La niña se anota en el reality Talento México para triunfar como artista, y allí la acompaña Brunito, quien se enamora de otra concursante llamada Rosita ( Loreto Peralta ). Él descubre que la joven que ama hace trampa en el concurso y eso pone en crisis su lealtad y lo ubica ante el dilema de elegir entre su amada o su familia.

Los nuevos episodios de La casa de las flores ya están disponibles en Netflix.