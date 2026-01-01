Está en Netflix, arrasa y es ideal para maratonear en el inicio de 2026

Desde su reciente llegada al catálogo de Netflix, Sobreviviendo el camino a casa (Hero Dog: The Journey Home) se convirtió en una de las películas más vistas de la plataforma durante las primeras horas de 2026. La película, estrenada originalmente en 2021 y dirigida por Richard Boddington, cuenta la historia de Royce, un hombre viudo y ciego que decide emprender un viaje para reencontrarse con sus hijos, quienes viven bajo el cuidado de su tía Susan en un pueblo costero.

Para llegar a destino se embarca en una lancha acompañado por un marinero y por Chinook, su fiel perro de raza malamute de Alaska. Pero el viaje que parecía algo sencillo, se convierte en un infierno cuando el capitán de la embarcación sufre una descompensación médica. La lancha pierde el control y termina encallando en una isla desierta y boscosa. Aislado, sin ayuda y en medio de un entorno hostil, Royce queda completamente vulnerable.

De esta forma, su perro se convierte en su única esperanza para llegar con vida a reencontrarse con sus hijos. Así lo ayudará a atravesar terrenos peligrosos, a cuidarse de los fuertes temporales que arrasan la región e intentará con su instinto encontrar la forma de que lleguen a su hogar sanos y salvos.

La nueva película de Netflix cuenta la atrapante historia de un dueño y su perro que se pierden en un enorme bosque (Foto: Netflix)

En paralelo, la película muestra el operativo de búsqueda que se despliega para encontrar a Royce, quienes muchos creen que no podrá sobrevivir debido a su condición física. Esperanzados con dar con su padre, sus propios hijos comienzan a buscarlo intensamente.

¿De qué raza es Chinook, el perro de Sobreviviendo el camino a casa?

Algo que llamó la atención de muchos espectadores es la fuerza e inteligencia de Chinook. Este perro ya es una estrella de Hollywood, quien se desempeñó en otras películas de aventuras como Contra lo salvaje (2013), Contra lo salvaje: Sobrevive al Serengeti (2016) y Contra lo salvaje III: El viaje a casa.

Chinook pertenece a la raza malamute de Alaska, una de las más antiguas y poderosas del mundo. De gran tamaño, pelaje espeso y carácter noble, suele confundirse con el husky siberiano, aunque se diferencia por su mayor contextura física y fortaleza. Suele ser un animal ideal para la vida familiar, aunque necesita de gran espacio para correr y una alimentación balanceada, ya que las hembras suelen pesar hasta 38 kilos, mientras que los machos pueden superar los 43 kilos. Suelen vivir entre 10 y 14 años.

Las características del perro malamute de Alaska

Según el portal American Kennel Club, esta raza se encuentra acostumbrada a vivir en manada y disfrutan mucho de la compañía de quienes consideran su familia. Sin embargo, se recomienda tenerlos desde pequeños para que el animal reconozca a su dueño como el “líder” de la manada. "Si un Malamute no te respeta, terminará poseyéndote, en lugar de lo contrario. Un entrenamiento firme, pero cariñoso, debe comenzar desde la etapa temprana de cachorro", explicó el sitio especializado en cuidados caninos.

El reparto completo de Sobreviviendo el camino a casa