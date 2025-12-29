Stranger Things: lo mejor, lo peor y las preguntas que dejan los nuevos episodios antes de gran final

Netflix lanzó tres nuevos capítulos de la quinta temporada y la historia comienza a atar cabos

Para LA NACION Martín Fernández Cruz Escuchar Nota

El pasado 25 de diciembre, Netflix estrenó los episodios 5, 6 y 7 de la quinta y última temporada de Stranger Things. De este modo, la serie de los hermanos Matt y Ross Duffer se dirige hacia su esperada conclusión, en la que ellos mismos prometieron no dejar ni un solo cabo suelto. Por este motivo, repasamos qué fue lo mejor, lo peor y cuáles son las respuestas pendientes que dejaron estos capítulos.

Lo mejor: ¿qué es “El otro lado”?

Finalmente, los Duffer respondieron a uno de los mayores interrogantes que la serie había planteado, casi desde el minuto uno. Luego de varias temporadas en las que se barajaron innumerables teorías sobre si “El otro lado” era una dimensión alternativa, un plano compuesto por recuerdos, una realidad onírica o simplemente un capricho de guion, Dustin (Gaten Matarazzo) descubrió que es un puente que conecta a Hawkins con “El abismo”, una dimensión en la que fue creada toda la flora y fauna que amenaza al grupo de protagonistas. El plan de Vecna (Jamie Campbell Bower) es fusionar ese mundo de pesadilla con nuestra realidad y para eso “el puente”, resulta clave en la transición. Una respuesta sencilla, pero que a la vez, complejiza aún más la arquitectura multidimensional de Stranger Things.

La consagración de Dustin

En una quinta temporada en la que Once (Millie Bobby Brown) y Mike (Finn Wolfhard) perdieron algo de relevancia, Dustin y Steve (Joe Keery) se consolidaron una vez más, como la gran dupla de la serie. Lejos de la sonrisa constante que tenía en las primeras temporadas, Dustin es ahora el único personaje que pareciera cargar con una mochila emocional a partir de todo lo sucedido. Y en ese sentido, mientras el resto del grupo resulta algo chato en su evolución dramática, Dustin porta un rostro moretones, cicatrices y golpes, que simbolizan la agotadora guerra contra “El otro lado”. Y Steve, su gran compañero, lleva a cuestas la madurez emocional requerida para contener y abrazar a su amigo, en esa escena en la que Dustin le pide que por favor no se muera (en referencia a lo que sucedió con Eddie, interpretado a Joseph Quinn). Ese momento en el que él llora y se abraza a Steve, no solo es la confirmación de Matarazzo como el mejor actor del elenco sino también la representación más emocional sobre el peso de la aventura y la perdida de la inocencia.

Will, el gran personaje

Otro de los amigos que siempre jugaba en puestos menores, pero que saltó al frente de forma absoluta es Will (Noah Schnapp). Agotado de ser secuestrado y maltratado por Vecna y sus demogorgons, Will supo capitalizar el poder que lo acosaba para utilizarlo a su favor. Will no es Once, él depende de la cercanía de Vecna para “robarle” su fuerza, pero aprender a manipular ese don que nació a partir de una maldición, lo consagra como uno de los mayores héroes del relato. A la par de ese crecimiento, de manera angustiosa y con miedo al rechazo, Will le comparte su verdad al grupo y recibe el amor de todos ellos. Porque los amigos no solo no mienten sino que también se acompañan y Will descubre que su superpoder no solo es revolear demogorgons, sino también contar con la incondicionalidad de su grupo, en otra enorme escena que dejó esta temporada.

Lo peor: el escape de Max

Luego de dos años atrapada en esa dimensión de pesadilla controlada por Vecna, finalmente Max (Sadie Sink) consigue huir a través de un portal y de la ayuda de “Running Up That Hill”. Ese momento, más allá de un inspirado discurso, se sintió algo estirado e incluso resultó contradictorio que una heroína de su naturaleza dejara librada a su suerte a la pequeña Holly (Nell Fisher). Necesitar a Max junto al resto de los chicos era un requisito del guion, pero después de construir la alianza con Holly, ese abandono fue algo mezquino y muestra un rasgo que no representa en absoluto al personaje.

La intrascendencia de Ocho

Cuando Kali (Linnea Berthelsen) apareció en la segunda temporada, los Duffer abrieron una ventana del tamaño de un shopping. La pregunta estaba sembrada, ¿cuántos niños y niñas había dispersos por el mundo con poderes similares a los de Once? ¿Ellos iban a aparecer en la serie y, si lo hacían, sería como aliados o enemigos? Con el correr de los episodios, el relato terminó por cerrar esa ventana que resultó ser mucho más pequeña que la idea inicial y quedó claro que experimentos similares pasados (y futuros) eran fallidos y que Kali era una excepción. La serie olvidó a ese personaje hasta que en la quinta temporada reapareció de forma inesperada. Ella era un cabo suelto que debía regresar, pero el sentimiento es que esa joven era un comodín narrativo, con el que los Duffer no supieron bien qué hacer. De hecho, luego de ser rescatada, se convirtió en un personaje irritante, que no deja de ser un punto de conflicto. Aunque puede que a fin de cuentas, Kali sea un deus ex machina gigante, que a último momento brinde una ayuda clave que termine por resolver una batalla mayor.

Las preguntas pendientes:

¿quién es el gran villano?

Vecna contra Will

Hay algo muy claro, pero que no se mencionó demasiado en los últimos episodios y es que Vecna no es el gran jefe, sino que es algo así como el lugarteniente del Azotamentes. Esa gigantesca entidad de forma arácnida, que tuvo una gran presencia en el pasado, es el verdadero responsable de la tragedia que golpea a Hawkins. Sin embargo, fue Vecna a quien la serie impulsó como la gran amenaza. Por este motivo, y con solo un episodio pendiente, es clave ver de qué forma se resuelve su derrota.

El destino final de Once (y las posibles muertes)

Qué pasará con Once COURTESY OF NETFLIX

En lo que va de la quinta temporada, la presencia de Once resulta algo deslucida. Otros personajes obtuvieron un mayor protagonismo y le robaron atención a quien fue siempre la gran heroína de Stranger Things. Aunque no cabe duda que será la gran estrella del último round y que quizá hasta pierda sus poderes en un desmesurado esfuerzo por derrotar a Vecna y destruir “El otro lado”. Entonces, a partir de esa suposición surgen algunas dudas clave: ¿será el destino de Once morir en batalla? ¿Sobrevivirán todos a la última pelea? Hay varios personajes cuya posible muerte preocupa a los fanáticos y en ese sentido, Steve es un gran candidato (claro que después de la escena con Dustin, resulta muy improbable que muera). Hooper (David Harbour), que se enfrenta de modo temerario a cualquier tipo de amenaza, también sería una posible baja en el final. Aunque visto todo de manera optimista, puede que haya algo de luz, que al final nadie muera y que la victoria deje como saldo a favor la supervivencia de todos nuestros personajes favoritos.

¿El final estará a la altura de las circunstancias?

El último episodio de Stranger Things se estrena el 31 de diciembre de 2025 por Netflix COURTESY OF NETFLIX

Y esta es la pregunta del millón: ¿la conclusión de Stranger Things será digna de tanta expectativa? Sabemos que muchas veces lo que importa es el viaje y no tanto su cierre y, la verdad sea dicha, Stranger Things dejó un sinfín de escenas memorables que bien valieron la existencia de esta gran ficción. Sin embargo, terminar una relato tan extenso es un verdadero desafío y conclusiones como las de Lost o Game of Thrones dejaron heridas que el pueblo seriófilo aún no cicatriza. Pero se supone que podemos confiar en los hermanos Duffer porque al menos pareciera que apuntan a un final que le brindará emoción, adrenalina y aventura a una de las series más importantes en lo que va del siglo XXI.