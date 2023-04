Jonathan Majors: se complica la situación legal de la estrella de Marvel por nuevas denuncias de violencia

escuchar

El actor Jonathan Majors fue arrestado el pasado 25 de marzo por la policía de Nueva York tras ser denunciado por violencia. Enfrenta cargos por estrangulamiento, agresión y acoso.

Debido a este episodio la presunta víctima, una mujer de treinta años, debió ser traslada a un hospital con heridas leves en su cabeza y cuello. Ahora, a la espera de la audiencia preliminar del próximo 8 de mayo, la aparición de nuevas víctimas que lo acusan de delitos similares podrían complicar la situación legal de Majors, de 33 años. Mientras tanto, su futuro en Hollywood y especialmente en varios proyectos de Marvel que lo tienen como protagonista a través del personaje de Kang, nuevo villano de su universo cinematográfico, entraron en un terreno de incertidumbre.

Jonathan Majors Richard Shotwell - Invision

Según un artículo publicado en el medio especializado Variety, fuentes anónimas aseguraron que a partir del arresto de Majors, otras mujeres se comunicaron con la fiscalía a cargo de la causa para prestar testimonio sobre cómo ellas también fueron víctimas de agresiones por parte de la estrella de Creed III y Lovecraft Country . Desde la fiscalía se negaron a realizar una declaración formal.

En lo referido a sus próximos trabajos reina un clima de incertidumbre, especialmente en lo referido a sus proyectos en Marvel. En la serie Loki, Majors encarnó por primera vez a Kang, un poderoso villano que luego jugó un papel clave en Ant Man and The Wasp: Quantumania. Pero lejos de ser un papel a corto plazo, el actor firmó contrato para componer a Kang en por lo menos dos largometrajes, Avengers: Secret Wars, y Avengers: The Kang Dynasty, además de en la segunda temporada de Loki, que ya concluyó su rodaje, ya que se estrenará este año. Los planes para ese villano no son menores, y las próximas películas harán de Kang una amenaza comparable a Thanos en la Saga del Infinito. Por ese motivo, es que de complicarse su situación judicial, Marvel podría cortar lazos con el intérprete. Desde Disney se negaron a realizar cualquier tipo de declaración.

Majors en la piel de Kang, el nuevo villano de Marvel Captura de video/ Ant-Man 3- Marvel

Otros largometrajes que Majors tiene en carpeta, son 48 Hours in Vegas, en el que debe encarnar al basquetbolista Dennis Rodman, y el film Da Understudy, dirigido por Spike Lee y producido por Will Smith (otro nombre que luego de lo sucedido en los Oscar, no logra aún hacer su gran regreso a la industria). Y con respecto a ambos títulos, una fuente aseguró en la nota a Variety que “todos están viendo qué decisión tomarán desde Marvel”. Por lo pronto, la estrella fue desvinculada del film Otis and Zelma, en el que iba a componer al músico Otis Redding.

A ojos de la opinión pública, la situación de Majors empeoró luego que trascendiera que la agencia The Lede Company, que se ocupaba de las relaciones públicas de la estrella, decidiera cortar vínculos con él. En lo referido a su defensa legal, la abogada del intérprete, Priya Chaudhry, emitió un comunicado en el que manifestó: “Jonathan Majors es inocente y jamás abusó de nadie. Hemos presentado evidencia irrefutable que demuestran que los cargos son falsos. Estamos convencidos que él será exonerado”.

El arresto de Majors

Jonathan Majors interpretó al rival de Apolo Creed en Creed III la última película de la saga de boxeo que se inició con Rocky IMDB

El sábado 25 de marzo en Nueva York, Majors fue acusado de agredir a una mujer en una disputa doméstica, según informó el departamento de policía local. Los cargos que se le imputaron son los de estrangulamiento, agresión y acoso. La mujer agredida, con heridas en la cabeza y el cuello, fue llevada al hospital. La policía de Nueva York informó a través de un comunicado que los agentes de la fuerza respondieron a una llamada al 911 y se dirigieron a un departamento del barrio neoyorquino de Chelsea donde un hombre de 33 años, Majors, estaba involucrado en un altercado doméstico con una mujer de 30 años.

“La víctima informó a la policía que fue agredida. Los oficiales pusieron en custodia al hombre, de 33 años, sin incidentes”, dijo el vocero de la policía de Nueva York en su reporte, que reprodujeron varios medios estadounidenses. En ese momento, un representante del actor le dijo al medio de espectáculos estadounidense The Hollywood Reporter que Majors “no hizo nada malo”. En ese sentido, el manager del intérprete añadió: “Esperamos limpiar su nombre y aclarar esto”.

