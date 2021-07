Love Life: Anna Kendrick busca el amor perfecto en esta efectiva serie romántica

Love Life (Estados Unidos/2020). Creada por: Sam Boyd. Guion: Sam Boyd, Bridget Bedard, Ali Liebegott, Jaclyn Mooren, Brig Muñoz-Liebowitz, Franklin Hardy y Megan Mercier. Elenco: Anna Kendrick, Zoë Chao, Sasha Compere, Lesley Manville (narradora). Disponible en: HBO Max. Nuestra opinión: buena.

La primera serie original de HBO Max, creada por Sam Boyd, se apega a su fórmula y no cae en lo pretencioso cuando de comedias románticas se trata. Por el contrario, la antología -cuya primera temporada está protagonizada por Anna Kendrick con un personaje que le cae como anillo al dedo y en el que se mueve cómodamente- busca aportar su grano de arena al género en lugar de abordarlo con un tono pomposo, lo cual se agradece de inmediato. La otra cara de la moneda es, precisamente, esa decisión de tratar con liviandad ciertos tópicos, lo que atenta contra su perdurabilidad.

Trailer de Love Life - Fuente: HBO Max

Love Life sigue, a través de 10 episodios de poco más de media hora, a una joven llamada Darby, una aspirante a curadora en Nueva York, quien comienza trabajando como guía de museo para ir cumpliendo, paulatinamente, sus objetivos profesionales. De todos modos, como el título de la serie nos anticipa, el relato acompañará a Darby no tanto desde ese costado (un punto en el que la narración trastabilla), sino desde el que ella considera esencial: el encontrar al amor de su vida. De hecho, la renovación de la serie para una segunda temporada también llegó con el anuncio de que su premisa será idéntica a la primera; es decir, conoceremos a todas las relaciones sentimentales de una mujer, desde la primera hasta la última, con la que se halla el anhelado happily ever after.

En este aspecto, Love Life hace su apuesta y no recula, con consciencia de que Darby no está representando al universo femenino sino que su historia es única, en ocasiones algo vacua. Para diversidad, tenemos que ir a los personajes secundarios, como el de Jim (Peter Vack), novio de la mejor amiga de Darby, Sara (Zoë Chao), quizá el rol más atractivo de toda la serie, quien se muestra disidente en sus necesidades en contraste con el mundo que lo rodea.

Anna Kendrick en Love Life HBO Max

Para serle fiel a su estructura, en cada episodio (con algunas bienvenidas excepciones) conocemos a un novio que marcó la vida de Darby, desde Augie (Jin Ha), de quien se enamora instantáneamente, hasta Bradley (Scott McNairy, gran actor con un personaje repleto de clichés), quien fuera su jefe, y con quien luego sueña una vida de película que se resquebraja cuando la serie va creciendo a la par de su protagonista. Darby es una joven que se está descubriendo a sí misma con errores en el camino, con la inexperiencia de quien no sabe cómo reaccionar en escenarios muy concretos. Un ejemplo de esto es la secuencia de la muerte del padre de una de sus parejas, situación en la que actúa acorde a su edad, sin la madurez emocional como para contener, incluso desde el silencio. El quiebre se produce en el cuarto episodio, con el ingreso en escena de Magnus (Nick Thunde), un chef con el que Darby planea un futuro sin contemplar posibles turbulencias, desilusión que la serie enfoca de un modo muy atinado, alejándose de la liviandad inicial.

La producción de Sam Boyd está narrada por Lesley Manville

Asimismo, John Gallagher Jr. y Hope Davis hacen intervenciones en la serie (como el novio de la adolescencia de Darby y su madre, respectivamente) con grandes trabajos que contribuyen a encauzar la historia hacia lugares interesantes que nos ayudan a conocer cabalmente a la protagonista. Es en esas secuencias “de reposo” en las cuales la obsesión por el hombre perfecto pasa a un segundo plano son las que Kendrick tiene espacio para mostrar su rango actoral, al interpretar a Darby en toda su complejidad, con sus traumas del pasado y su proceder como hija y como amiga, dos roles en los que la vemos poco, pero con los que Love Life brinda escenas más amargas y menos superficiales.

Dónde verla. Love Life ya se encuentra disponible en HBO Max.