Maldita: los secretos de la serie de Netflix, contados por sus protagonistas

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de julio de 2020 • 00:41

Nimue (Katherine Langford, 13 Reasons Why , Yo soy Simón ) camina por el bosque, en un paseo aparentemente bucólico. Todo cambia cuando la presencia de unos jóvenes que le gritan "bruja" altera su ánimo, y sus poderes se vuelven incontrolables. Esa breve secuencia de Maldita, la serie que estrena Netflix el viernes 17 de julio, es el preludio a situaciones a las cuales la protagonista - dentro de la leyenda del Rey Arturo, la denominada Dama del Lago - se deberá enfrentar constantemente. ¿Me acepto como soy e intento a ayudar a los desprotegidos o reniego de mis cualidades y quedo en los márgenes? La respuesta, claro, es la primera opción porque Maldita es, ante todo, una reversión de la leyenda artúrica bajo una mirada feminista.

Maldita - Trailer - Fuente: YouTube 01:19

Video

Por lo tanto, no será el Rey Arturo (aquí protagonizado por el carismático Devon Terrell) quien deba proteger la mítica espada Excálibur sino que el joven será el acompañante de Nimue en ese camino hacia el mago Merlín (personificado con soltura por el actor de Vikingos, Gustaf Skarsgård), en ese proceso de autodescubrimiento.

Creada por el gran artista Frank Miller junto a Tom Wheeler -quienes adaptaron su propia novela gráfica-, Maldita llega este mes a la plataforma de streaming con 10 episodios, y la promesa de reinterpretar ciertos focos narrativos de la popular leyenda. Como consecuencia de la pandemia de coronavirus, LA NACION habló con sus protagonistas, Langford y Skarsgård, vía Zoom, quienes se mostraron muy reflexivos respecto a cómo la serie interpela a sucesos de la actualidad.

Entrevista con Katherine Langford y Gustaf Skarsgård por Cursed de Netflix 01:53

Video

-Antes de filmar la serie, ¿estaban familiarizados con el trabajo de Frank Miller?

-Gustaf Skarsgård: No estaba tan familiarizado con su obra porque no soy un fanático de los cómics per se, pero sí había visto las películas basadas en sus trabajos [300, Sin City], y por eso sabía que Maldita iba a ser una serie de mucho impacto visual; y me encanta su estética. Además me siento muy agradecido de haber podido conocer a Frank en este proceso, porque es un hombre increíble, y si no era fanático suyo antes, definitivamente lo soy ahora.

-Katherine Langford: Me pasó algo similar. En mi adolescencia, uno de mis placeres culposos era la película 300 [ dirigida por Zack Snyder, basada en la novela gráfica de Miller y Lynn Varley ], así que estaba muy entusiasmada por conocer a Frank en persona y ver cómo su estética iba a ser incorporada a la serie. Conocerlo, por otra parte, fue maravilloso porque es un alma tranquila, silenciosa, tan inteligente y brillante, que me alegro que nos hayamos podido ver antes del rodaje.

Estamos enfrentando una pandemia global de salud, pero también una pandemia social Kstherine Langford

-¿De qué modo describirían la serie? ¿Cuál es ese factor que la hace especial?

-K.L.: Es interesante porque siempre trato de encontrar la manera exacta para describirla, si eso tiene sentido. Creo que el género fantástico es muy amplio, abarca muchísimas cosas, y en cuanto a los elementos predominantes de Maldita, está el foco de fantasía, pero también está la parte histórica. Al mismo tiempo, está muy anclada en hechos de la realidad, por lo cual tiene componentes para diferentes espectadores: tiene algo de thriller, mucha acción, pero también se siente muy real en muchos aspectos. Si tengo que resumir lo que hace que esta serie sea única, podría decir que si disfrutan del género fantástico, Maldita va a cumplir con esas expectativas.

Katherine Langford en el papel de Nimue Crédito: Netflix

-G.S.: Coincido con lo que dice Katherine y también sumaría que tiene una mirada muy novedosa sobre la leyenda artúrica, nos encontramos con una protagonista femenina, vemos todo su viaje, y eso también es especial en cuanto a cómo se aborda el género fantástico. Si bien es similar a algunos exponentes que hemos visto antes en cuanto a cómo una persona joven descubre sus poderes ocultos y cómo lidia con eso, con su destino, tiene eso que la hace distinta, que esa persona es una mujer que busca cómo contribuir al mundo con esos poderes. Es positivo que se cuente la historia desde una perspectiva femenina.

-En cuanto eso... Katherine, ¿dirías que Maldita también es una historia coming of age?

-No sé si necesariamente es coming of age. En realidad, creo que es más específico: más que una historia de descubrimiento, sería la historia de una joven que se va descubriendo como mujer. Nimue empieza a conocerse, a estar en contacto con sus poderes, y a saber cuándo está lista para compartir esos poderes con el mundo, y quienes la rodean.

-¿Cuán importante es brindarle entretenimiento a la audiencia en este contexto? ¿Lo viven como algo doblemente especial?

-G.S: Sí, siento que lo es, que muchos en este momento necesitamos algo diferente, necesitamos escapar de nuestras realidades. Muchas personas están confinadas en sus casas, los que son afortunados de tener una casa. Creo que será un cambio bienvenido, una forma de escape, de viajar a este universo, a esta fantasía que es atemporal. También hay muchos temas de la serie que son relevantes hoy, como la persecución de minorías, de pueblos indígenas, el anular la naturaleza, el tema de las religiones. Hay tópicos que siguen siendo relevantes en la actualidad.

Gustaf Skarsgård como Merlín Crédito: Netflix

K.L.: Creo que Gustaf lo sintetizó muy bien, la serie aborda situaciones atemporales, y más ahora que hace un año cuando la estábamos filmando porque ahora están generándose conversaciones a nivel global con mayor conciencia. Al mismo tiempo, como actor uno siente ese gran placer de poder entretener, en estos tiempos en los que no solo estamos enfrentando una pandemia global de salud, sino también una pandemia social. Es bueno poder darle peso a esas situaciones, brindar alegría y, como dijo Gustaf, un escape.

-Mencionaron la estética de la serie, ¿recuerdan la primera vez que vieron un episodio completo?

-G.S.: Yo me acuerdo bien. Como en el tramo inicial de la primera temporada, mi personaje está como separado del resto, no había visto las otras locaciones, las otras interpretaciones. No sabía cómo iba a ser y me sorprendí gratamente.

Devon Terrell interpreta al Rey Arturo Crédito: Netflix

-K.L.: Yo me acuerdo que sentí que las piezas encajaban perfecto porque hicimos esto no solo para contar una historia o crear unos personajes, sino un mundo entero con sus especificidades, por lo cual verlo en pantalla y saber que la audiencia iba a poder disfrutarlo luego fue muy emocionante para mí.

Cuándo y dónde verla. La primera temporada de Maldita se estrena en Netflix el 17 de julio.