Moria Casán reveló quiénes son las tres actrices que la interpretarán en la nueva serie sobre su vida

Después de Sandro, Diego Maradona, Guillermo Coppola, Fito Páez y Carlos Menem, le llegó el turno a una dama del espectáculo nacional. La vida de la gran Moria Casán se convertirá en miniserie y la propia diva se encargó este jueves de anunciar quiénes serán las tres actrices que la interpretarán, en distintas etapas de su historia y su carrera.

La “One” y Netflix compartieron un divertido clip en sus redes dándole la bienvenida a tres estrellas, de edades y estilos bien distintos, que se harán cargo de darle vida a la vedette, conductora y actriz, en la nueva producción hecha en la Argentina. La miniserie está escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, la productora liderada por Armando Bo.

En el clip, se ve a la diva enfundada en una bata de color rosa metalizado, preguntando “¿Quiénes son?“, la frase que se hizo célebre en la canción de Lali en la que colaboró. Y allí, se devela el misterio. ”Yo, soy Moria", se la escucha decir a Sofía Gala Castiglione, la hija de Casán y una de las actrices más galardonadas de su generación.

Inmediatamente después, se ve a Griselda Siciliani, asegurando que ella también es Moria. Y finalmente, aparece en escena Cecilia Roth, diciendo exactamente lo mismo. Entonces, Casán las llama: “Pero vengan, mamitas, que somos mujeres del espectáculo, please”.

El video termina con la cuatro abrazadas. “Próximamente, la serie sobre mi vida ficcionada, solo en Netflix”, anuncia la diva.

La elección dejó más que conforme a Casán, que expresó al respecto: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes”.

Y agregó: “Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

Cecilia Roth aseguró que su gran desafío es no imitar a la diva

Roth, a su vez, señaló: “Es la primera vez que me proponen convertirme en una persona que existe, que además es Moria. Un ícono, amada por multitudes, un ser hipnótico y único. El enorme desafío es no imitarla, no convertirme en esa Moria tantas veces recreada en sus formas, en sus maneras, en su juego hacia el afuera. Quiero descubrir su alma, lo que no conocemos de Moria, lo que no comparte, su identidad privada”.

“Es un desafío aterrador, por un lado, y fascinante por el otro. ´Ser´ Moria, ese instante que hay entre su pensamiento y su palabra. Ese momento en el cual aparece su espíritu y elige qué decir. Ese mecanismo en donde está sola con ella misma. Ese segundo en el que su mente se transforma, con seguridad enorme y mucha gracia, en la Moria que todos conocemos. Quiero quedarme en ese instante, en la pausa íntima de ese instante. En lo más hondo. En ella. No sé con quién me voy a encontrar, en eso estoy, en su búsqueda”.

Griselda Sicilliani aseguró que intentará captar el alma de Casán

Siciliani también lo consideró un desafío: “Me parece una gran aventura como actriz intentar captar el alma de esta mujer y al mismo tiempo entregar la mía para contar esta historia. Nada más tentador que sumergirse en este universo. Un honor que pensaran en mí para tremendo desafío”, indicó la actriz, que cosechó elogios por su interpretación de Zulema Yoma en la serie sobre Menem.

Sofía Gala Castiglione interpretará a su madre e sus años de juventud

Por último, Sofía Gala señaló: “Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante”.