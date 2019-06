Murió Max Wright, el recordado Willie Tanner de ALF

Fuente: Archivo

Se llamaba Max Wright pero para todos los que lo vieron en la pantalla chica será siempre Willie Tanner, el padre de familia que adoptó al extraterrestre peludo más famoso de la televisión: ALF. Tenía 75 años y llevaba tiempo batallando contra el cáncer.

Nacido en Detroit en 1943, George Edward Maxwell Wright fue actor y pianista. La fama lo sorprendió en 1986, a partir de la serie ALF. Durante cuatro temporadas (en los Estados Unidos el último capítulo se emitió el 24 de marzo de 1990), Willie Tanner y su familia, Kate Halligan Tanner (Anne Schedeen), Lynn (Andrea Elson) y Brian (Benji Gregory), se divirtieron, renegaron y debieron rescatar de más de un apuro al simpático ALF.

Tras la exitosa serie, Wright realizó algunas apariciones en otras ficciones y se destacó en su papel de Terry, en las dos primeras temporadas de Friends. Además, interpretó el personaje de Guenter Wend en la miniserie de 1998 De la Tierra a la Luna (From the Earth to the Moon). Tambiénm se destacó en WKRP in Cincinnati, Misfits of Science, Buffalo Bill y The Norm Show.

El teatro fue otra de sus pasiones. Por su labor en Ivanov, en 1998 recibió una nominación al prestigioso premio Tony que premia lo más destacado de la producción de Broadway.