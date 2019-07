Netflix: Another Life, una serie llena de errores y totalmente olvidable

Another life, la nueva serie de Netflix que está llena de fallidos

Another Life. Creada por Aaron Martin. Elenco: Con Katie Sackhoff, Selma Blair, Justin Chatwin, Samuel Anderson, Jake Abel, Blu Hunt y otros. Disponible en Netflix. Nuestra opinión: mala.

Al comienzo de esta nueva serie de 10 episodios original de Netflix, un ovni con la forma de una cinta de Moebius llega a nuestro planeta y se estrella en un descampado. Las autoridades terrestres descubren que "el artefacto" envía una señal hacia la estrella Canis Majoris, de modo que deciden mandar una nave experimental a investigar. Alguien afirma que se trata de "la misión más importante en la historia del género humano". No queda claro, entonces, por qué toda la tripulación está formada por veinteañeros que parecen influencers de Instagram. ¿Acaso se quiso preservar a las mentes capaces por si algo salía mal?

Como buenos millennials, los protagonistas son pura superficie, cada uno tiene un look distintivo (hay dos o tres cambios de ropa por episodio porque en el futuro los astronautas podrán llevar tacos altos y pantalones de vinilo a otro sistema estelar) y, desde luego, cada uno está suscripto a un grupo identitario distinto. De acuerdo a la reglamentación vigente en los Estados Unidos que estipula que el rol crucial del cine y la TV es visibilizar a los oprimidos, esta serie es un zoológico que ostenta la diversidad de sus especímenes. Pero esta diversidad es puro maquillaje.

Toda la serie parece un sketch paródico que podría titularse "Instagramers en el espacio", salvo que no tiene un solo momento humorístico. La lógica tras su construcción es sencillamente acumular reproducciones de los momentos más icónicos del cine de ciencia ficción de los últimos 40 años. En una de las escenas más embarazosas, un científico intenta comunicarse con los alienígenas tocando una secuencia musical. Afortunadamente, los extraterrestres también vieron Encuentros Cercanos y saben que deben responder con la misma secuencia (que aquí pertenece a Mozart en vez de a John Williams). Más adelante, se reproduce el almuerzo de Alien en el que el monstruo surge del cuerpo de John Hurt (aquí la criatura atraviesa la espalda en lugar del pecho de su huésped). Todo esto (apenas dos ejemplos entre una decena) no da "homenaje" porque el homenaje quiere ser descubierto: cuando se incorporan cambios menores a fin de disimularlo se trata de una más vulgar "copia".

El diálogo es irredimiblemente genérico ("¡el casco no resistirá!", "¡perdimos la energía!") y podría existir en cualquier película del espacio, sin que importe el argumento. La realización está a tono con todo lo demás: algunos contraplanos de reacción son demenciales (especialmente de la protagonista Katie Sackhoff) con una gestualidad que no corresponde a lo que tiene lugar y algunas secuencias resultan anómalas llanamente porque le faltan planos y no se trata de elipsis sino de errores, acciones que acaso no pudieron registrarse por falta de presupuesto (más que por Netflix, esto tiene el aspecto de haber sido producido por crowdfunding). A favor de Another Life puede decirse que no se mueve tan lentamente como otras series de Netflix, pero jamás llega a ser amena porque solo nos muestra cosas que ya vimos y ni siquiera es divertida por demasiado mala: esta serie habita exclusivamente en el espacio de lo fallido sin remedio.