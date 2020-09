Ray Panthaki y Hilary Swank en Lejos

Lejos (Estados Unidos, 2020). Creador: Andrew Hinderaker. Elenco: Hilary Swank, Josh Charles, Vivian Wu, Talitha Eliana Bateman, Ato Essandoh, Ray Panthaki, Mark Ivanir. Disponible en: Netflix. Nuestra opinion: regular

"Es una orden", dice la comandante Green con gesto adusto. Y luego lo vuelve a decir, y cuando las cosas se complican, lo dice de nuevo. Si esta nueva serie de Netflix protagonizada por Hilary Swank como la astronauta Emma Green fuera una parodia de las historias de ciencia ficción dedicadas a la conquista del espacio, la repetición podría resultar graciosa, una ocurrencia para reírse de las muchas situaciones de vida o muerte y de los conflictos de mando que suelen aparecer en ese tipo de relatos. Eso que Space Force intentó ser pero no pudo. Pero ese no es el punto. La cuestión es que Lejos se toma todo demasiado en serio. Aunque a veces su exagerada solemnidad resulte en un humor no intencional.

Los clichés de género, el drama familiar, el heroísmo y sentido patriótico sin dobleces convergen para crear una narración repetitiva y esquemática, que apunta hacia las estrellas pero nunca despega del suelo.

Con producción de Jason Katims, responsable de series familiares con guiones sólidos y personajes interesantes como Friday Night Lights y Parenthood, y de Edward Zwick, que allá lejos y hace tiempo fue uno de los creadores de la inolvidable Treintaypico, esta nueva ficción sufre de un defecto de inicio que a medida que se desarrolla la trama se profundiza notablemente.

Tabitha Eliana Bateman y Josh Charles, como el dúo de padre e hija que aguardan en la Tierra

Básicamente, el problema reside en la construcción dramática de su personaje central, esa astronauta que interpreta Swank -también productora de la serie- a la que todos califican de brillante,al punto de ser elegida para comandar la primera misión tripulada a Marte. Sin embargo, desde el primer episodio de los diez que tiene la temporada, Emma demuestra ser bastante menos capaz de lo que sus jefes y compañeros habían anticipado. Y estar mucho más preocupada por lo que sucede en la Tierra, donde quedaron su marido, interpretado por el siempre solido Josh Charles, y su hija adolescente. A las inconsistencias del personaje central se suman los pocos matices que muestra el costado espacial de la trama, que avanza poco y con recursos narrativos más bien rudimentarios y más típicos de una serie policial con casos por resolver todas las semanas que de un drama de este tipo. La constante amenaza del fracaso de la misión y el peligro en el que están inmersos los tripulantes de la nave consigue anestesiar al espectador, que después de cuatro o cinco situaciones alarmantes ya deja de estar interesado por lo que podría pasar.

Cuando la historia se aleja del conflicto de Emma y su familia, Lejos se vuelve un poco más interesante y algo menos predecible. Especialmente cuando se enfoca en Wang Lu (Vivian Wu), la cosmonauta china que entiende mejor que nadie sus responsabilidades dentro y fuera de la nave y que con su personalidad seca aporta algo de necesaria liviandad a las escenas en el espacio. El dúo que arma con su colega ruso, casi un adicto a los viajes fuera de la Tierra, aporta algo de frescura a un relato que la necesita desesperadamente.