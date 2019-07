Netflix: las principales series que se estrenan en agosto

Milagros Amondaray SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de julio de 2019 • 14:24

Agosto es un buen mes para las producciones de series originales de Netflix, ya que muchas de ellas regresan tras hacer esperar a sus (ansiosos) seguidores. Desde la aclamada Mindhunter hasta la brillante GLOW, diversas producciones vuelven con sus nuevas temporadas a la plataforma de streaming. Por otro lado, también nos encontramos con la bioserie sobre Carlos Tevez, sin dudas el estreno más resonante del mes.

Aquí, una mirada a las principales novedades del mes:

*DERRY GIRLS (Segunda temporada)

Derry Girls

La serie británica creada por Lisa McGee fue una de las producciones más celebradas del año. La comedia que pone el foco en un grupo de adolescente que viven en la ciudad de Derry en la Irlanda del Norte de los 90 fue la perfecta combinación de coming of age, conflictos familiares dramáticos, y un tinte político ineludible que se dosificó con maestría a lo largo de sus 6 episodios, y con un contundente final que camina la fina línea del absurdo. Por otro lado, Derry Girls trabajó mucho la construcción de personajes, desde esas irreverentes jóvenes lideradas por Erin (Saoirse-Monica Jackson) hasta las supuestas figuras de autoridad, como la hermana Michael (Siobhan McSweeney), uno de los papeles más destacados de la producción que ya está de regreso en la plataforma de streaming. Para los fanáticos de la comedia emitida originalmente por Channel 4, las recientes declaraciones de Tommy Tiernan confirman que habrá Derry Girls para rato. "Vamos a hacer una tercera temporada, y quizá una película", declaró el actor que interpreta a Gerry, el patriarca. Disponible a partir del 2 de agosto.

Derry Girls - Trailer de la segunda temporada - Fuente: YouTube 01:00

Video

*DEAR WHITE PEOPLE (Volumen 3)

Dear White Pople

Dear White People desembarcó en Netflix con cierta timidez, como si hubiese estado apelando exclusivamente a un público de nicho que había disfrutado del film homónimo de Justin Simien, que quería ver el resultado de la traspolación. Con el correr de los episodios, la serie se fue emancipando del largometraje y adquirió autonomía, gracias a líneas narrativas novedosas, como las que se plantearon en la segunda temporada, que giró en gran parte en torno a la identidad de un troll de Internet que acechaba a Samantha (Logan Browning) con comentarios racistas. Si bien la serie continuará explorando cómo se siente para estudiantes afroamericanos estudiar en una universidad de élite -con las injusticias sociales, los prejuicios y la agresión como moneda corriente-, también se hará lugar para, como sucedió en la primera temporada, mostrarnos las realidades de esos jóvenes que son mucho más que el lugar donde se educan. Asimismo, Simien confirmó que el narrador de la serie (el enorme Giancarlo Esposito) se convertirá en un personaje que veremos de manera inmediata. "No van a tener que esperar mucho para verlo, no quise que se enojaran conmigo", bromeó el showrunner que convocó a interesantes realizadores para dirigir la serie a lo largo de sus tres temporadas, desde Barry Jenkins a Kimberly Peirce. Disponible a partir del 2 de agosto.

Dear White People - Trailer tercera temporada - Fuente: YouTube 02:45

Video

*GLOW (Tercera temporada)

Glow

Va a ser muy difícil superar la (sublime) segunda temporada, pero si hay algo que sabemos de GLOW, es que es una serie que da batalla para entregar lo mejor en cada regreso, fiel al espíritu combativo de sus encantadoras protagonistas. La comedia dramática concebida por Liz Flahive y Carly Mensch -producida por Jenji Kohan, la creadora de Weeds y Orange Is the New Black- nos había dejado con un cliffhanger. Las "Gorgeous Ladies of Wrestling" organizan, tras un proyecto que queda trunco, un viaje a Las Vegas para llevar allí su show. El último plano nos mostraba al ensamble subiéndose a un colectivo con mucha ansiedad, y al mismo tiempo con problemáticas que todavía siguen sin resolverse, desde la naturaleza del vínculo entre Ruth (Alison Brie) y Sam (Marc Maron), hasta qué es lo que verdaderamente les espera a las mujeres en este nuevo destino. Aunque no se han revelado muchos detalles sobre esta tercera temporada, sí pudimos ver en el adelanto a Geena Davis, quien se incorpora a la serie como Sandy Devereaux St. Clair, la directora de entretenimiento del hotel donde las luchadoras brindarán su espectáculo. Disponible a partir del 9 de agosto.

Glow - Trailer de la tercera temporada - Fuente: YouTube 02:23

Video

*LAS CHICAS DEL CABLE (Cuarta temporada)

Las chicas del cable

El novelón de Ramón Campos y Gema R. Neira está de vuelta, y su cuarta temporada promete ser igual de adictiva que sus predecesoras. La nueva entrega comienza la acción con el cuarteto protagónico (Lidia, Carlota, Marga y Ángeles), pero un año después de los sucesos de la temporada previa. Según Ana Fernández, la actriz que interpreta a Carlota en la serie, uno de los primeros hechos que vamos a presenciar será "muy positivo pero durará poco, porque es un drama todo". De hecho, Carlota cobrará mucha relevancia en esta oportunidad, ya que le sucederá algo que la impulsará a buscar ayuda en sus amigas, toda una constante. "El grupo se tendrá que unir, apoyar y salvar el pellejo, en concreto a una", añadió Blanca Suárez. "No lo pasan bien y tendrán miedo de perderse y de que se rompa su unión", adelantó. Como siempre, Las chicas del cable nos depararán giros argumentales inesperados que sus actrices se ocupan de mantener en secreto para que el espectador se sorprenda. La cuarta temporada constará de 8 episodios y el primero se titula "La igualdad", toda una declaración de principios de esta exitosa producción de Bambú ambientada en la España de 1920 y 1930. Disponible a partir del 9 de agosto.

Teaser Las chicas del cable - Cuarta temporada - Fuente: YouTube 01:06

Video

*APACHE: LA VIDA DE CARLOS TEVEZ

Apache

"No quiero que sea ficción, quiero que cuente mi vida", declaró Carlos Tevez sobre la esperada bioserie que fue producida tanto por él como por Torneos, y que se centrará en gran medida en su niñez en Fuerte Apache, y en cómo el jugador logró superar duros obstáculos hasta convertirse en un verdadero ídolo. El foco de la producción dirigida por Adrián Caetano será no bucear en lo conocido, sino en todos aquellos episodios propios de una historia de superación, desde el accidente que le dejó a Carlos la mitad del cuerpo quemado, pasando por la relación con su madre y sus tíos, hasta la violencia que experimentó en su barrio. El joven Balthazar Murillo (La fragilidad de los cuerpos) se puso en el cuerpo del Tevez de la infancia en esta serie escrita por Caetano, Marcos Osorio Vidal, Gisela Benenzon y Diego Alonso, y de cuyo elenco también forman parte Sofía Gala Castiglione, Vanesa González, Alberto Ajaka, Diego Pérez y Patricio Contreras. "Yo siempre les digo a mis hijos que todo lo que cuesta poder comprarse un teléfono o un par de zapatillas, que nada es fácil y que todo requiere de un sacrificio. Que nadie te regala nada y que hay que esforzarse para cumplir tus sueños", le contó Tevez a LA NACION, quien hará una participación especial en esta producción sobre su vida, cuya primera temporada tendrá 8 capítulos. Disponible a partir del 16 de agosto.

Trailer de Apache: la vida de Carlos Tevez - Fuente: YouTube 01:37

Video

*MINDHUNTER (Segunda temporada)

Mindhunter

Si hubo una serie cuya segunda temporada se hizo rogar, ésa es Mindhunter. La producción de David Fincher -basada en el libro Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit de Mark Olshaker y John E. Douglas- se estrenó en octubre de 2017, y mostraba en detalle cómo, a fines de los años 70, dos agentes el FBI mantenían conversaciones en la cárcel con asesinos y violadores para poder esbozar perfiles psicológicos, algo inaudito para la época. Jonathan Groff y Holt McCallany comandaron los primeros 10 episodios que contaron con grandes trabajos de Hannah Gross y Anna Torv, y esta segunda entrega será más breve, con 8 capítulos que llegarán este mes a la plataforma, y que fueron dirigidos por Fincher, Andrew Dominik y Carl Franklin. En cuanto a la narrativa, se confirmó que este regreso pondrá la lupa en los denominados "Asesinatos de Atlanta", que se produjeron entre 1979 y 1981, y que les costó la vida a -por lo menos- 28 niños, adolescentes y adultos en Georgia. Disponible a partir del 16 de agosto.

*LOVE ALARM (PRIMERA TEMPORADA)

Love Alarm - Adelanto - Fuente: YouTube 03:01

Video

Love Alarm es una producción coreana original de Netflix basada en el popular webtoon -un formato de historieta digital concebido en Corea del Sur- de Chon Kye-young. Se trata de un drama que gira en torno a un programador que lanza una aplicación que les avisa a sus usuarios si en su proximidad se encuentra una persona que está enamorada de ellos. La primera temporada de 8 capítulos seguirá a un grupo de amigos que oscilan entre lo que sienten verdaderamente y lo que la app les está diciendo que sienten, el gran dilema de la creación protagonizada por Kim So-hyun como Jojo, una joven que intenta tener una vida positiva, a pesar de que su historia familiar es extremadamente dolorosa. Chon Kye Young fue el encargado de adaptar su propio texto para esta comedia romántica, que contó con la dirección de Lee Na-jung. Disponible a partir del 22 de agosto.