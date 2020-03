Milagros Amondaray SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de marzo de 2020 • 00:51

Capeside. Angustia adolescente. ¿Dawson o Pacey? Paula Cole cantando "no quiero esperar a que mi vida se termine, quiero saber ahora mismo qué va a suceder". Dawson's Creek, estrenada en la cadena The WB el 20 de enero de 1998, fue una serie bisagra en el marco de las ficciones juveniles. Duró seis temporadas, y se despidió el 14 de mayo de 2003 con su episodio 128, aunque podríamos argumentar que ya se había despedido un par de años antes, cuando el cuarteto protagónico salía de esa ciudad apócrifa de Massachusetts -y de la escuela secundaria- y se enfrentaba a sus conflictos personales de manera atomizada.

Para qué negarlo: la esencia de Dawson's Creek residía en ese micromundo bucólico donde convivían el aspirante a cineasta Dawson Leery (James Van Der Beek), su alma gemela y futura escritora Joey Potter (Katie Holmes), el amigo rebelde y encantador del grupo Pacey Witter (Joshua Jackson), y la outsider neoyorkina que era enviada como castigo a ese lugar, Jen Lindley (Michelle Williams).

Michelle Williams como Jen Lindley, James Van Der Beek como Dawson Leery, Joshua Jackson como Pacey Witter y Katie Holmes como Joey Potter

El showrunner Kevin Williamson venía de escribir tres guiones que marcaron a fuego el cine de terror de los 90: Scream, Sé lo que hicieron el verano pasado y La facultad. En los tres largometrajes, el cine de género se fusionaba con el coming of age, indudablemente el punto fuerte de Williamson, quien al concebir Dawson's Creek se inspiró en otro emblemático drama televisivo: My So-Called Life. "Yo quería hablarle a la audiencia de jóvenes de ese momento", explicó el creador, quien le dio una vuelta de tuerca a lo que sería su producción más popular, y lo que en simultáneo le costó un aluvión de críticas. ¿Realmente se estaba dirigiendo a una audiencia reconocible, palpable? El éxito demostró que sí, que muchos adolescentes se identificaban con sus protagonistas, pero al mismo tiempo el sello de Dawson's Creek eran sus guiones barrocos, plagados de referencias literarias y cinéfilas, reflexiones profundas sobre la vida, citas pomposas, todas ellas verbalizadas por los jóvenes, no así por los adultos.

La serie marcó un antes y un después respecto a cómo se mostraban los adolescentes en TV Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

"¿Qué persona de 16 años habla así?", se le cuestionaba a Williamson, quien sabía muy bien lo que estaba haciendo: derribando el prejuicio de que en una ciudad pequeña con alma de pueblo no pueden existir adolescentes preparados, informados y cultos. El showrunner esbozó a sus personajes como sus pares y no los subestimó nunca, pero tampoco descuidó los conflictos acordes a su edad que muchos de ellos padecían, e incluso concibió subtramas muy jugadas para los parámetros de una tira juvenil, como el romance entre Pacey y su profesora.

Joey, entre dos amores: ¿Team Dawson o Team Pacey?

¿Dawson o Pacey? Ese era el dilema de la atribulada Joey Potter Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Dawson's Creek, como lo adelanta su nombre, inicia su derrotero poniendo el foco en su problemático protagonista, indudablemente el eslabón más débil del cuarteto. Egoísta, controlador, y extremadamente receloso, el joven Leery vivió, al menos en las dos primeras temporadas, pensando en sus deseos e, inconscientemente, en cómo los demás encajaban en ellos. Por lo tanto, la relación con su amiga desde la infancia, Joey -quien trepaba por su ventana para ver películas de Steven Spielberg, el referente de Dawson- estaba más ligada al concepto de alma gemela que al de un vínculo realista. Cuando la joven advierte que está enamorada de su mejor amigo, llega a la ciudad Jen, prototipo de femme fatale que encandila a Dawson, y lo conduce a relegar a Joey y no advertir sus sentimientos.

Pacey le confiesa su amor a Joey - Fuente: YouTube 01:16

Eventualmente, ambos llegan a estar juntos, pero los caprichos narrativos propios de la serie los vuelven a separar. En la tercera temporada, Williamson hace la jugada maestra para los fanáticos del drama: empezar a unir a Joey con Pacey, mejor amigo de Dawson, más espontáneo, con una historia de vida similar a la de la joven. "Empecé a darme cuenta de que tenían que estar juntos al verlos interactuar en 'Double Date' [el décimo capítulo de la primera temporada]", reconoció Williamson. "Pacey y Joey tenían que hacer un proyecto para la clase de ciencia y sus escenas irradiaban química, así que a partir de ese momento empecé a cuestionarme en qué temporada debía unirlos. Fue arriesgado, porque si la audiencia le daba la espalda a esa relación, el programa iba a morir. Tuvimos que ser muy cuidadosos con cómo armar esa historia", añadió el showrunner.

Efectivamente, el vínculo romántico entre Joey y Pacey comienza a gestarse en los episodios de la tercera temporada "Cinderella Story", "Neverland" y "Stolen Kisses", pero su pico es el gran capítulo "The Longest Day", con el que nuevamente Williamson demuestra que es un cinéfilo -intuimos que puso mucho de sí mismo en Dawson- al narrar á la Rashomon cómo se enteran Dawson y Jen de esa relación. Si bien para la joven no representa un problema, para Dawson es una doble traición, y así se nos muestra cómo ese amor prohibido sale a la luz: bajo diferentes puntos de vista.

El final de Dawson's Creek: Joey elige a Pacey - Fuente: YouTube 05:00

Cuando Dawson se entera, su reacción es egoísta y manipuladora: obliga a Joey a decidir entre él o Pacey, un punto de inflexión en el argumento y no precisamente el mejor momento para ser fanático del atribulado Leery. Tras unos capítulos angustiantes para Joey, la joven decide irse con Pacey en su bote y pasar el verano alejada de Capeside con su flamante novio. La audiencia no solo no le dio la espalda al programa como temía Williamson, sino que demostró ser "Team Pacey" [del "equipo Pacey"], en gran medida por el carisma de Joshua Jackson y la relación con la impronta screwball comedy que su personaje tenía con el de Katie Holmes. En síntesis: Pacey fue un personaje masculino mucho mejor construido -y más querible- que Dawson. De todas maneras, más allá del aval de los televidentes, el creador de la serie reveló que él, a contramano del resto, es "Team Dawson".

"La serie terminó como tenía que terminar [con Pacey y Joey juntos], pero para mí Dawson y Joey siempre van a estar juntos, son almas gemelas, y tienen un lazo que nunca va a desaparecer, pero Pacey es el amor romántico de Joey, y la persona con la que quiso pasar el resto de su vida", declaró.

Joshua Jackson y Katie Holmes, un vínculo que traspasaba la pantalla

Katie Holmes cuenta quién besó mejor, Dawson o Pacey - Fuente: YouTube 01:11

Recordemos que parte de esa química entre Joey y Pacey se debía a que Jackson y Holmes fueron novios en esa época . La pareja se conoció en el rodaje -Jackson le "ganó" el papel a Adam Brody en el casting- y comenzaron una relación en los primeros años de filmación. Hasta el día de hoy, ambos mantienen una amistad.

"Me siento muy afortunada porque es uno de mis mejores amigos ahora; es raro, pero es un vínculo parecido al de Dawson y Joey. Ha estado en el medio por tanto tiempo, me ayudó mucho, lo respeto como amigo y como profesional", contó la actriz. Jackson también habló de lo mucho que valora las charlas con Holmes. "Es como si te encontraras con un amigo de toda la vida, hablamos por teléfono y nos ponemos al día", compartió el actor, a quien Katie le cuenta cómo es ser madre soltera de su hija, Suri Cruise. "Es muy lindo hablar con ella", agregó el marido de la modelo y actriz Jodie Turner-Smith, con quien está esperando su primer hijo.

Me siento muy afortunada porque es uno de mis mejores amigos ahora; es raro, pero es un vínculo parecido al de Dawson y Joey Katie Holmes sobre Joshua Jackson

Confesiones. En el programa late night de James Corden, Holmes resolvió, muy a su pesar, el enigma de quién besaba mejor en la serie, Dawson o Pacey. Cuando la actriz tardó en responder la pregunta del conductor , en su rescate salió otro de los invitados, Ryan Reynolds. "Yo fui a la secundaria con Josh, y puedo decírtelo ya mismo: él era increíble besando", bromeó. A los segundos, Holmes agregó: "Si él lo dice..." , con lo que dejó en claro que Jackson, efectivamente, besaba mejor.

El beso de Ethan y Jack que hizo historia

Jack sale del clóset y Dawsons Creek hace historia - Fuente: YouTube 02:27

La tercera temporada de Dawson's Creek también fue icónica porque nos mostró el primer beso gay entre hombres del prime time televisivo de los Estados Unidos. El 24 de marzo de 2000 se emitió "True Love", el capítulo 58 de la serie, en el que el mejor amigo de Jen, Jack McPhee (Kerr Smith, quien luego pasó a ser uno de los protagonistas) le da un beso a un joven del que está enamorado, Ethan (Adam Kaufman), tras contarle a su padre que es gay en una gran escena en la que se lució el fallecido actor David Dukes.

En una reciente entrevista con la publicación Too Fab , Smith reflexionó sobre la importancia del beso que derivaba en un desamor: Jack no era correspondido por Ethan, pero el punto no era ese. Siempre se trató de su recorrido personal. "Fuimos los primeros en hacer eso de poner un beso apasionado entre dos hombres, fue una loca experiencia, intensa, me alegro de que lo hayamos hecho y de que seamos ahora parte de la historia", expresó el actor. Previamente, solo se habían besado Will y Jack en Will and Grace, pero no en un relato romántico.

Kerr Smith junto a Joshua Jackson y Katie Holmes en las instancias finales de la serie Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

El capítulo fue escrito por el prolífico Greg Berlanti -quien, al ser parte de la comunidad queer, siempre apuesta por historias ídem para que exista más representación- junto a Jeffrey Stepakoff, y tuvo un gran impacto en Williamson, quien también es gay. "Mi familia se sintió algo incómoda viendo el beso de Jack porque yo había salido del clóset poco antes. Mi mamá se vía reflejada en algunas historias de la serie, si bien yo traté de ser cuidadoso con eso, pero siempre me pregunté qué pensarían de esa trama. Cuando escribimos todo el proceso de Jack antes de contar que era gay, me preocupaba qué iban a pensar mis padres", confesó el showrunner. La cadena respaldó la decisión de incluir la historia de Jack entre las principales, lo cual significó mucho para Williamson.

Sin embargo, hubo un problema con Smith: el actor no quedó satisfecho con el final que le dieron a su personaje, quien adoptaba a la hija de su fallecida amiga Jen junto a su pareja, nada menos que el hermano de Pacey. Para Smith, no se sintió correcto que los dos únicos hombres gay de Capeside terminaran juntos.

Michelle Williams: su amistad con Busy Phillips y su molestia con la serie

Michelle Williams, muy seria en esta imagen, confesó no sentirse contenta con el poco protagonismo que le daban a Jen Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Si ven a la múltiple nominada al Oscar y ganadora del Globo de Oro y del Emmy Michelle Williams con su amiga Busy Phillips en varias ceremonias, hay una razón: su amistad nació en 2001 en Dawson's Creek y se hizo cada vez más fuerte. Hoy, las actrices son inseparables.

Busy comenzó a trabajar en el drama en la quinta temporada e interpretaba a Audrey Liddell, compañera de cuarto de Joey en la universidad y novia de Pacey. El paso de Phillips por la serie fue un tanto problemático. La actriz de Freaks and Geeks admitió posteriormente que bebía mucho en esa época, y que estaba constantemente de fiesta, lo cual forzaba a los guionistas a hacer modificaciones en sus diálogos al momento de filmar. Una noche, Busy se cayó en un bar como consecuencia de una borrachera y terminó en la sala de emergencias con una dislocación de la rodilla , por lo cual Audrey desapareció de la historia por algunos capítulos. En el episodio final, Wiliamson no incluyó al personaje ni le dio un cierre.

Busy Phillips criticó la serie pero se llevó una gran amiga, Michelle Williams Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

A pesar de todo, Phillips se queda con lo positivo de la experiencia: su incondicional amistad con Williams. Busy es la madrina de Matilda Rose Ledger, hija de la actriz de Secreto en la montaña y el fallecido actor, Heath Ledger. "La amo tanto, ella es la prueba de que el amor de tu vida no tiene que ser un hombre", expresó Michelle, quien pasaría a convertirse en la intérprete más prolífica y exitosa del cuarteto protagónico, y quien compitió con la ex Grey's Anatomy Katherine Heigl para el papel de Jen.

En la actualidad, la actriz de Fosse/Verdon recuerda con gratitud a Dawson's Creek, pero en el momento de rodaje también tuvo su etapa de enojo, cuando su personaje quedaba relegado en oposición al triángulo Pacey-Joey-Dawson. Según se informó posteriormente, Williams tenía menos guiones que el resto -Joey pasó a ser la protagonista femenina indiscutida de la serie-, y eso le generó problemas anímicos. La actriz se cuestionó su talento, y se preguntó qué había hecho mal para Jen quedase a un costado.

La muerte de Jen - Fuente: YouTube 01:51

De hecho, el personaje muere por una condición cardíaca irreversible y le graba un video a su pequeña hija. Esa breve escena ya demostraba que Williams estaba para grandes cosas , y que su inseguridad no estaba justificada.

James Van Der Beek no quiere ver a Dawson

La foto con la que James Van Der Beek recordó a sus compañeros, a 20 años del estreno de la serie Crédito: GROSBY GROUP

Cada actor de Dawson's Creek mantiene un vínculo diferente con su personaje. En el caso de Van Der Beek, se trata de cierto rechazo a verse a sí mismo en pantalla. El actor confesó que dejó de ver la serie incluso cuando se estaba filmando, específicamente las últimas dos temporadas. "Me parecieron estresantes", expresó sincero, replicando la recepción colectiva que tuvieron esos episodios ambientados fuera de Capeside. Por lo tanto, jamás vio el comentado capítulo final, ni mucho menos se reencontró con los primeros episodios.

Es una relación curiosa la que tenemos, sus recuerdos tienen que ver con lo que se vio delante de las cámaras, mientras que los míos tienen que ver con lo que pasaba detrás James Van Der Beek a sus fans

De todas formas, le tiene un cariño enorme al programa para el que audicionó versus Charlie Hunnam, Adrian Grenier, Jesse Tyler Ferguson, y Scott Speedman. En 2018, con motivo del vigésimo aniversario del drama, le dedicó un posteo en Instagram a sus compañeros principales . "A estas personas las había conocido solo siete días antes de que sacaran esta foto. Esta semana se cumplen veinte años. El piloto que grabamos en ese pequeño pueblo para ese canal que estaba despegando, cambió nuestras vidas y lanzó nuestras carreras", manifestó, para luego dirigirse a la fanbase que todavía se mantiene en pie.

"Les agradezco especialmente a los fans del programa. Es una relación curiosa la que tenemos, sus recuerdos de esto tienen que ver con lo que se vio delante de las cámaras, mientras que los míos en su mayoría tienen que ver con lo que pasaba detrás de cámaras. Así que muchas gracias a aquellos que alguna vez mostraron su aprecio por el trabajo que hicimos. Me llena de orgullo estar vinculado con estas tres excelentes personas (y con el resto del elenco), y me enorgullece haber sido parte de Dawson's Creek. Esto siempre tendrá un lugarcito muy especial en mi corazón", añadió en su sentido mensaje.

La cara que fue meme: Dawson llora la partida de Joey a los brazos de Pacey

La cara que fue meme. En el capítulo "True Love" en el que Joey deja a Dawson para vivir su amor con Pacey, el actor protagoniza una memorable escena llorando en el puente que fue utilizada a posteriori como meme y gif. Ese primer plano del llanto fue tan popular que Van Der Beek hizo mención a su trascendencia. "No estaba guionado ese momento, creo, y me pareció apropiado hacer lo que hice por lo que contaba la escena, por lo cual me sorprendió mucho lo que generó porque salió desde un lugar sincero. Me divierte que ahora se rían de mí por esa cara", aseguró, relajado.

El actor está acostumbrado a reírse de sí mismo, y capitalizó su fama en la subvalorada sitcom Don't Trust the B---- in Apartment 23 donde hacía de sí mismo, y se interpretaba con trazo grueso y con referencias a Dawson's Creek, y en ocasiones apuntalado por cameos de sus excompañeros.

Young Americans, el spin off que fracasó

Young Americans, el spin off que fue un verdadero fracaso

En el capítulo 54 -"Stolen Kisses"- hace su ingreso a la serie Will Krudski (Rodney Scott), un amigo de Pacey que se enamora de su exnovia (Andie McPhee, la hermana de Jack interpretada por Meredith Monroe). El joven aparece en pocos episodios, pero el éxito de Dawson's Creek impulsó a que sea el protagonista de un spin off titulado Young Americans , que ocupaba el lugar de Dawson's... cuando ésta estaba en etapa de recreo. De todos modos, la creación de Steven Antin donde también aparecieron futuras figuras conocidas como Ian Somerhalder, Katherine Moennig y Kate Bosworth, duró solo ocho episodios, se emitió del 12 de julio al 30 de agosto de 2000, y su capítulo "Will Bella Scout Her Mom?" dejó un cliffhanger que nunca se resolvió porque la serie fue cancelada abruptamente.

Los 20 años de Dawson's Creek: la gran reunión

En marzo de 2018, gran parte del elenco se reunió para analizar la serie en retrospectiva Crédito: Entertainment Weekly

Si bien sobrevuela la posibilidad de que la serie haga su regreso con un revival como tantas otras, lo cierto es que por el momento ese escenario está muy lejos. Sin embargo, en marzo de 2018 los actores se reunieron para un número especial de Entertainment Weekly, para el que hicieron una producción fotográfica y una entrevista en conjunto que emocionó a los fans. "Todos nos fuimos viendo en distintos eventos a lo largo de los años, pero nunca nos habíamos juntado en el mismo lugar", contó Holmes en esa charla. Williamson, por su parte, confesó que cada vez que se cruza con James, Josh, Katie y Michelle, "una enorme sonrisa viene a mi rostro, porque Dawson's Creek marcó un momento muy especial de mi vida". De la reunión también formaron parte Kerr Smith, Busy Phillips, Meredith Monroe y Mary Beth Peil, quien interpretó a la abuela de Jen, la querida "Grams".

La reunión de los actores de Dawson's Creek - Fuente: PeopleTV 03:33

En ese reencuentro, a Williams se le preguntó si formaría parte de un posible revival y no pudo evitar bromear al respecto. "Claro que lo haría, aunque mi personaje murió, así que debería regresar como un fantasma", ironizó. "Si alguna vez se habla de un programa de reunión o algo así, sería muy divertido ser un fantasma y aparecer en los sueños de la gente", le dijo a Entertainment Weekly . "Tendría que volver como un fantasma, o poner muchos filtros en la cámara, y haré escenas de flashbacks ", añadió luego en diálogo con The Today Show.

En el marco de la reunión, Williamson habló del final oscuro que tiene reservado para Pacey y Joey, en caso de que alguna vez se filme un capítulo especial. "Tendrían una familia, pero habría problemas entre ellos, se divorciarían, creo que cuando nos encontremos con ellos estarán en un lugar muy oscuro. Pero todavía hay algo que los obliga a reunirse y criar a sus hijos", declaró el showrunner, demostrando una vez más que es Team Dawson. ¿Qué cierre le daría a ese personaje? No es sorpresa: se convertiría en un gran cineasta como Spielberg. "Cuando nos encontramos con él, está a punto de cambiar toda su vida y encontrar la única cosa que lo hará mágico", apuntó.

Cuando salió de Capeside, el drama juvenil perdió algo de fuerza, pero todavía se baraja un posible regreso, á la Friends

Más allá de si se concreta o no un revival, lo cierto es que Williamson -como todos los seguidores de la serie- prefieren recordar a Dawson's Creek con ese toque de nostalgia que la hace única, sobre todo porque está contada desde el mantra "escribe sobre lo que sabes", lo cual es notorio. "Fue un proyecto muy personal", remarcó su creador . "Yo también crecí cerca de un arroyo [N. del R.: en New Bern, una pequeña ciudad de Carolina del Norte] y conocí a personas iguales a los protagonistas. Tomé todas esas partes de mí, esos fragmentos, y me propuse ponerlos en un drama teen que marcara los 90". Misión cumplida.