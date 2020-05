De Fargo a Scream, ocho series inspiradas en películas

Carrie Coon en Fargo, una serie de antología que supo tomar el universo de los hermanos Coen y crear una sensibilidad muy propia, gracias al talento de su creador, Noah Hawley

Fargo (Estados Unidos, 2014)

Convertida en una extraña pieza de culto, Fargo (1996) condensó el universo de los hermanos Coen y lo convirtió en un sello distintivo: Minnesota, la nieve, el rosto desconcertado de Frances McDormand, el mal inexplicable. Esa mitología fue la que puso en escena el creador Noah Hawley , con el auspicio de los Coen como productores ejecutivos, en sus tres extraordinarias temporadas. Cada una de ellas penetra en distintos resquicios de ese universo absurdo y enrarecido, escenificando choques entre sensibilidades contradictorias, muertes extravagantes, ambiciones ridículas. Hawley captura el tono que definió a los Coen con precisión, y al mismo tiempo hace algo más, explora ese territorio de sorpresas y calvarios ateos con ingenio y desenfado. La presencia de Billy Bob Thornton en la primera temporada, la reencarnación del espíritu de la policía pueblerina de McDormand en la Gloria Burgle (excelente Carrie Coon ) de la tercera temporada y el abismo de sentido que siempre dejan los finales son indicios del original que crecen en esta excelente recreación. Tres temporadas disponibles en Netflix.

The Girlfriend Experience (Estados Unidos, 2016)

La experimental The Girlfriend Experience (2009) de Steven Soderbergh seguía la vida de una escort de Manhattan en los días de la elección presidencial de 2008. La película conjugaba cierto atrevimiento formal, algo de la ambición que Sodebergh siempre ha intentado afirmar como distinción, y al mismo tiempo se rendía al magnetismo de su protagonista, Sasha Grey. La serie, creada en 2016 por Lodge Kerrigan y Amy Seimetz , demuestra, sobre todo en su primera temporada, que esa forma extraña y desapegada de la puesta en escena puede ser la mejor estrategia para explorar las opacas motivaciones de un esquivo personaje. Christine Reade (notable Riley Keough ) combina sus estudios universitarios, su trabajo en una firma corporativa y el ejercicio de la prostitución de alto nivel como una curiosa estrategia de autoafirmación, jugando con la empatía del espectador y su complicidad. La serie no dio buenos resultados en su segunda temporada, combinando una narrativa doble no demasiado consistente, pero parece que tendrá revancha en su tercera temporada proyectada en principio para este 2020. Dos temporadas disponibles en Cablevisión Flow.

Scream: The TV Series devolvió al candelero la seguidilla de películas de Wes Craven que hicieron furor en los años 90 y plantearon una vuelta de tuerca al género de terror

Scream: The TV Series (Estados Unidos, 2015)

La película escrita por Kevin Williamson y dirigida por Wes Craven -que hizo de la imagen de Drew Barrymore con peluca rubia el emblema de la comedia de terror- ya había explorado el camino de la autoconsciencia. Una historia de adolescentes y asesinos seriales que recrea las formas de ese género popular en los 80, dando vuelta sus claves y su iconografía. Pues bien, el director y creador de otros universos adolescentes como el de Dawson's Creek , da un nuevo giro a ese imaginario a partir de un interrogante: ¿es posible pensar una serie sobre la lógica del cine slasher ? Esa pregunta reverbera en el primer episodio cuando un grupo de adolescentes recibe la noticia de la muerte de una estudiante luego de leer El castillo de Otranto en la clase de literatura. A partir de allí la lógica se pone en marcha: fiestas de fraternidad, romances adolescentes, asesinos que vuelven del pasado y un mito que contagia al pequeño pueblo de Lakewwod. Williamson consigue recrear el tono de la vieja Scream (1996), sus jóvenes hormonales, los guiños a la cinefilia popular, los esperables golpes de efecto, sin demasiada maestría pero con la solvencia necesaria para los devotos del género. Dos temporadas disponibles en Netflix.

Westworld (Estados Unidos, 2016)

Es cierto que en esta tercera temporada de la serie de HBO , con sus viajes a través de realidades virtuales y mundos distópicos, y sus disquisiciones sobre la libertad y el determinismo, mucho no queda de la película que le dio origen. Sin embargo, algo persiste de aquel germen inicial. Westworld (1973), escrita y dirigida por Michael Crichton -el inventor de Jurassic Park y del fenómeno de ER Emergencias- imagina un inmenso parque de diversiones del futuro en el que los robots inician, de manera imprevista y a partir de una serie de fallas técnicas, una silenciosa revolución. Esa es la idea que los creadores de la serie llevan al paroxismo: una rebelión de las máquinas que sacude los dominios de un poder invisible y omnímodo. Westworld ha conseguido expandir los límites de su premisa, el encierro en el parque, la iconografía del western, la idea misma de la revuelta. Y en esa apuesta el matrimonio Lisa Joy-Jonathan Nolan ha instalado un culto sobre sus misterios y desvíos narrativos, sobre ese juego de cajas chinas en el que se encierra temporada tras temporada para sorprendernos con una nueva e inesperada revelación. Tres temporadas disponibles en HBO Go.

Limitless expande sobre el universo del film protagonizado por Bradley Cooper, sobre los límites de la mente humana

Limitless (Estados Unidos, 2015)

Protagonizada por Bradley Cooper en la cresta de su fama posterior a ¿Qué pasó ayer? , Limitless (2011) escenificaba una curiosa fantasía individual: una droga misteriosa llamada NZT se convertía en el arma perfecta de un escritor en crisis para volver a las mieles de la inspiración. Sin embargo, nada era tan sencillo: la droga despertaba un caos social al convertir al cerebro humano en una maquinaria sin reparos ni límites. Unos años después, la serie producida por el mismo Cooper, creada por Craig Sweeney y con su participación como actor, imagina una peculiar continuación. La droga NZT se ha convertido en fetiche de los yuppies de Wall Street y llega a manos de un músico frustrado, sin trabajo y con un padre enfermo, para convertirlo en el arma del FBI en su búsqueda de los verdaderos efectos de esa droga ¿Todo muy complicado? Sí, un poco. Pero la serie tiene algo de ejercicio de comedia, lúdica y sin pretensiones, que funciona a partir de esa ridícula idea. Además, Cooper aparece de vez en cuando como un senador todopoderoso que guarda los secretos de ese mundo de poder ilimitado. Una temporada disponible en Netflix

The Purge (Estados Unidos, 2018)

Inspirada en la saga creada por James DeMonaco en 2013, The Purge es menos una pieza más en la escalada de terror que proponen las películas, con masacres cada vez más cruentas y motivaciones cada más espurias, que una distopía política sobre ese mundo gobernado a base de la expiación del odio. La jornada de "purga", destinada a la persecución de los indeseables por el régimen autocrático y a la liberación de las tensiones que permiten vivir otro año de sometimiento, es el enclave que toma la serie para explorar a sus diversos personajes, los que ejercen el poder y los que lo padecen. Siguiendo el tono y la estética concebida por DeMonaco, las temporadas de The Purge utilizan ese universo caótico como clara metáfora de un presente posible, incluso de manera más evidente que en la película. Episodio tras episodio, la lógica narrativa de la postergación permite dosificar las muertes y los enfrentamientos, antes condensados en el tiempo de una película, y tensar sus contradicciones sociales y políticas con mayor riqueza. Dos temporadas disponibles en Amazon Prime Video.

El cristal encantado: La era de la resistencia, un regreso a la altura del clásico de Jim Henson

El cristal encantado: La era de la resistencia (The Dark Crystal, Estados Unidos, 2019)

El clásico de culto de los 80, creado por Jim Henson y dirigido por Frank Oz, tuvo una exquisita revancha el año pasado con la llegada de la precuela que recupera su imaginario y lo despliega con deslumbrante ingenio. La voz de Joseph O'Conor presentaba hace más de treinta años el mágico mundo de Thra, planeta cuyo esplendor había concluido bajo la malvada tiranía de los skekses y el oscurecimiento del Cristal. La serie producida por Netflix decide explorar el origen de ese universo, la vida de los gelflings en los bosques, de los podlings en sus aldeas de buenaventura, la Thra antes del caos y la caída. En sus diez episodios, el imaginario de Henson adquiere el espíritu de los cuentos de hadas, teñidos de heroísmo y aventura. La técnica es la misma de la película original -títeres sobre fondos reales- arte no demasiado frecuente en la era digital que imprime una materialidad inusual a ese universo nacido de la fantasía. Una temporada disponible en Netflix.

Bates Motel (Estados Unidos, 2013-2017)

Nacida de la mítica Psicosis de Alfred Hitchcock , la serie asume el motel como el territorio único de esa sádica y compleja relación que unió a Norman y su madre antes y después de su muerte. Los creadores comandados por Carlton Cuse , figura clave del fenómeno Lost y hoy fructífero showrunner, conciben a esa geografía atávica, residuo evidente del terror gótico, como el escenario de esa trágica relación y todas sus conocidas derivaciones. A lo largo de sus cinco temporadas -de las cuales solo la quinta está disponible en streaming pero es la que permite cerrar el círculo con la historia contada en Psicosis - Norman ( Freddie Highmore ) y Norma ( Vera Farmiga ) se instituyen como una perfecta dualidad, víctima y victimario, personajes conscientes de su estatuto de culto en la cinefilia, con sus ecos incestuosos y terroríficos. La silueta lejana de la casa en la colina, la ventana donde asoma el rostro tétrico de la Madre, el agujero que espía la ducha y los animales disecados son parte de una iconografía que envuelve a la serie en un misterio ya conocido pero al mismo tiempo siempre sorprendente. Ahí está el triunfo de Cuse, pensar los detalles que enriquecen su trama al mismo tiempo que los encastra en ese rompecabezas que es la vida de Norman y su madre, sus crímenes y su calvario, todos nacidos de una misma película inolvidable. Una temporada disponible en Amazon Prime Video.