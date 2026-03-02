La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood fijó la fecha para la gala de los Oscars 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El presentador Conan O’Brien lidera la transmisión oficial que destaca a las mejores películas y actuaciones del último periodo. Los organizadores del evento confirmaron el cronograma para la edición número 98 de los galardones tras el cierre de las votaciones generales de sus miembros.

Cuándo son los Oscars 2026

La ceremonia número 98 de los premios de la Academia ocurre el domingo 15 de marzo de este año a las 21.00 hs (horario argentino) desde el Dolby Theatre en la ciudad de Los Ángeles.

La ceremonia número 98 de los premios de la Academia ocurre el próximo domingo 15 de marzo

Los espectadores acceden a la transmisión en directo a través de la cadena estadounidense ABC. Esta fecha marca el final de la temporada de premios tras un proceso de selección que incluyó votaciones iniciales entre el 12 y el 16 de enero pasado.

Cómo será la gala y transmisión en vivo

La organización eligió a Danielle Brooks y Lewis Pullman como los encargados de anunciar las candidaturas oficiales. Este anuncio tuvo lugar el jueves 22 de enero. El evento de las nominaciones se transmitió por el sitio web oficial de la institución y plataformas como Hulu, Disney+ y ABC. Las redes sociales de la Academia como TikTok, YouTube, Instagram y Facebook también ofrecieron la cobertura en tiempo real.

Conan O’Brien asume nuevamente el rol de conductor principal para la noche de la entrega. Según reporta el medio especializado Deadline: “La ceremonia espera contar con las participaciones de artistas de talla internacional”. La logística del evento depende de la dirección confirmada por la Academia para asegurar la calidad de la emisión global que llega a millones de hogares.

Frankenstein, de Guillermo Del Toro Avance Oficial - Netflix

Películas favoritas y nominaciones destacadas

Las predicciones de los especialistas surgen tras la realización de los Golden Globes y los Critics Choice Awards. La película Una batalla tras otra destaca con menciones posibles en categorías como mejor dirección, guion y edición. Paul Thomas Anderson figura como un candidato fuerte para el rubro de mejor director por este mismo film.

En la categoría de mejor película de drama aparece Hamnet, cuya protagonista Jessie Buckley aspira a la estatuilla de mejor actriz. Por el lado de la comedia o musical, el título Una batalla tras otra compite con Marty Supreme, film que posiciona a Timothée Chalamet entre los favoritos para el premio al mejor actor. La producción brasileña El agente secreto representa a la región en el rubro de mejor película de habla no inglesa y su protagonista, Wagner Moure, integra las listas de mejores actuaciones dramáticas.

Otras obras con altas expectativas de candidaturas son Sinners, Sentimental Value, Wicked II, Frankenstein y Avatar. La terna de efectos visuales cuenta con Avatar: fuego y cenizas como una de las propuestas más sólidas tras su desempeño en la cartelera internacional.

BUGONIA Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

Dónde ver los films nominados

La oferta de las películas candidatas se reparte entre las salas de cine y las plataformas de streaming. Los espectadores encuentran en Netflix títulos como Frankenstein, Sueños de trenes, Las guerreras K-pop, La vecina perfecta, Todas las habitaciones vacías y Los cantores rusos.

La plataforma HBO Max dispone de los largometrajes Una batalla tras otra, Pecadores, La hora de la desaparición, The Alabama Solution, Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud y The Devil Is Busy. En tanto, Apple TV cuenta en su catálogo con F1: la película, A través del fuego, Del cielo al infierno y Come See Me in the Good Light.

Otras opciones incluyen a Mubi con el film Valor sentimental y la película La hermanastra fea. En las salas de cine locales permanecen en cartelera producciones como Marty Supremo, Fue solo un accidente de Jafar Panahi y Sirât. El estreno de la brasileña El agente secreto ocurre esta semana en los complejos de Argentina. El cortometraje animado Elio se encuentra en Disney+ y la cinta La máquina está en Prime Video.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.