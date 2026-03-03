Game of Thrones: Warner puso en marcha el proyecto para llevar la famosa saga a la pantalla grande

Pocos días después de que se confirmara la venta de Warner a Paramount Skydance, se conoció el primer gran proyecto de la nueva era de los legendarios estudios. O el último de la vieja época. Se trata de una película ambientada en el universo de la saga de Game of Thrones. Aunque cuando se trata de este tipo de adquisiciones cualquier anuncio puede estar sujeto a cambios o incluso quedar en la nada tras el cambio de manos, lo cierto es que los ejecutivos del área cinematográfica de Warner parecen estar preparados para congraciarse con su nuevo jefe, David Ellison. Consultado sobre su programa favorito de HBO (el canal premium forma parte del conglomerado Warner), el presidente de Paramount Skydance y máximo impulsor de su flamante adquisición mencionó a Game of Thrones. Así, muchos piensan que los planes para llevar una de las historias creadas por George R.R. Martin a la pantalla grande por fin podrán llevarse a cabo. De hecho, la idea de hacer un largometraje ambientado en los siete reinos está dando vueltas desde 2013 cuando David Benioff y Dan Weiss, los showrunners de la serie original, propusieron una potencial despedida del programa con tres películas al modo de las de El señor de los anillos. Por ese entonces HBO prefirió concentrarse en la versión televisiva del éxito de principio a fin.

La casa del dragón

Sin embargo, desde el final de la serie en 2019 la señal comenzó un proceso de búsqueda y desarrollo para seguir haciendo contenido relacionado con la fantasía que tan buenos resultados le dio durante tantos años. Así, además de los ya estrenados House of the Dragon, cuya tercera temporada se estrenará en junio, y El caballero de los siete reinos, siguen en danza posibles secuelas enfocadas en los personajes de Arya Stark (Maisie Williams) y Jon Snow (Kit Harington) y una serie animada que contaría la historia Lord Corlys Velaryon, apodado la serpiente marina, interpretado por Steve Toussaint en La casa del dragón.

Arya Stark, el personaje de Maisie Williams podría tener su propia serie HBO

Según informaron hoy los sitios especializados The Hollywood Reporter y Deadline, la película de Game of Thrones giraría en torno al rey Aegon I, el conquistador y ancestro de los fascinantes Targaryen que pueblan el resto de los relatos de la saga. Muchas veces nombrado pero sin haber aparecido todavía en pantalla la epopeya de Aegon también estaba siendo desarrollada en formato de serie aunque el proyecto cinematográfico tomó la delantera al contratar al guionista Beau Willimon para que desarrolle la narración. Nominado a un Oscar y siete premios Emmy, Willimon es conocido por su trabajo como creador de House of Cards (Netflix) y guionista de la serie de Star Wars: Andor (Disney+), además de por haber adaptado al cine la obra teatral en la que se basó el film Secretos de estado, dirigido por George Clooney, el autor y productor será el encargado de llevar de trasladar de la página a la pantalla al heroico personaje. En Warner describen a la futura película como un relato ambicioso al estilo de la nueva versión de Duna, la trilogía del estudio dirigida por Dennis Villeneuve que este año concluirá su marcha con el estreno de su tercera y última parte.

Una secuela centrada en Jon Snow sigue en los planes de HBO HBO

Claro que por más avanzado que parece estar el proyecto todas las producciones de Warner, se trate de programas televisivos o largometrajes, ahora están en una especie de limbo que podría llevarles muchos meses para superar. Para que la adquisición del estudio por 110 mil millones de dólares se concrete y el conglomerado pase a manos de Paramount Skydance todavía falta que los entes reguladores de los Estados Unidos y la Unión Europea aprueben la fusión. Si bien se espera que del lado estadounidense el proceso sea más bien sencillo dado los vínculos de la familia Ellison, dueños de Paramount, con Donald Trump también se supone que el visto bueno de la Unión Europea será más complicado de conseguir por los enredados contratos y derechos cruzados establecidos por Warner en los 27 países miembros. Por ahora se sabe que Paramount comenzará el pedido formal de aprobación en los próximos meses y que una vez iniciado el proceso las autoridades europeas cuentan con un periodo de 25 días hábiles para hacer una primera revisión y con la posibilidad de extenderla a una segunda fase más detallada que podría demorar más de un año lo que complicaría los plazos establecidos en la oferta de Paramount para cerrar la operación.