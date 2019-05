Rilakkuma y Kaoru, una prodigiosa serie animada que utiliza la técnica del stop motion para contgar una historia sin límites de edad

3 de mayo de 2019

Rilakkuma y Kaoru. Cerezos en flor, dos osos, un pollito de peluche y una humana solitaria. En principio la serie animada japonesa desconcierta un poco. ¿Se trata de un programa para niños? ¿La protagonista, Kaoru, está alucinando que sus muñecos cobran vida o se trata de suspender la incredulidad para aceptar que son de peluche, sí, pero que también son sus mascotas? Las respuestas no importan demasiado cuando se ingresa al universo stop motion que retrata Rilakkuma y Kaoru. Al excepcional y detallado trabajo de animación se suma un relato que transforma lo cotidiano en extraordinario. La preparación de panqueques o las simpáticas onomatopeyas que contribuyen a modelar las personalidades de los peluches adquieren una cualidad mágica que fascina. Melancólica y con un humor tan delicado como sus imágenes-el episodio de la humedad y los hongos alucinógenos se destaca inmediatamente-, la serie de diez episodios recuerda a las aventuras de los británicos Wallace & Gromit pero en versión inconfundiblemente japonesa. Disponible en Netflix.

Trailer de Rilakkuma y Kaoru

A Discovery of Witches. Basada en la primera novela de la trilogía literaria creada por Deborah Harkness, esta ficción británica sigue con bastante fidelidad a su material de origen, la entretenida historia de fantasía y romance entre una inocente bruja y un seductor vampiro. Ambientada en la universidad de Oxford la serie hace un inteligente uso del ambiente para enmarcar el encuentro entre Diana Bishop (Teresa Palmer) y Matthew Clairmont (Matthew Goode). Ella, una académica respetada que decidió darle la espalda a sus habilidades como hechicera luego de la trágica muerte de sus padres, descubre un libro sobre alquimia que tanto la comunidad de brujos como la de vampiros busca hace siglos. Allí aparece en escena el misterioso Clairmont, un vampiro que está tratando de descubrir por qué su raza parece estar extinguiéndose. Con el peligro siempre acechándolos la pareja pasará de la cautela a la combinación de fuerzas e inteligencias y, a pesar de la oposición de los propios y los ajenos, no les quedará otra que enamorarse. Disponible en OnDirectv/Directv Play

Trailer de A Discovery of Witches

Made in Heaven. El cine de Bollywood nos enseñó que no hay celebración más colorida y elaborada que un casamiento indio. Claro que no todo lo que brilla es oro. O tal vez lo sea si la boda ocurre entre la elite de Nueva Delhi, donde está ambientada esta serie. La ficción de nueve episodios muestra el detrás de escena de las tradiciones y los ritos que van mucho más allá de los alegres bailes y los tatuajes de henna. Karan (Arjun Mathur) y Tara (Sobhita Dhulipala) son amigos y socios en una flamante empresa que organiza casamientos. Dispuestos a traspasar ciertos límites para hacer avanzar su negocio, cada uno tiene razones de peso para hacerlo. Ella, casada con el heredero de una de las familias más ricas de la ciudad, pelea por su independencia y contra los prejuicios que siempre la ubican en desventaja por sus orígenes. Su socio, en cambio, además de estar endeudado oculta su homosexualidad y un desengaño amoroso que lo marcó desde la adolescencia. Un relato original y entretenido que combina tradición y modernidad. Disponible en Amazon Prime Video

Trailer de Made in Heaven

