Premios Emmy 2019: la ceremonia en vivo

Bill Hader, mejor actor protagónico de comedia por Barry

Sin un anfitrión designado, la emisión de la entrega número 71 de los premios Emmy comenzó, puntualmente a las 21, con un paso de comedia a cargo de Anthony Anderson, nominado a actor de comedia por Black-ish. Desde la platea del Microsoft Theater, saltó al escenario en busca de quien tome las riendas de la ceremonia.

Fue entonces que un productor obligó, entre bambalinas, a Bryan Cranston a salir a escena para oficiar de maestro de ceremonia y hacer una pequeña presentación acerca de la importancia de la televisión en pleno 2019.

Ben Stiller, entonces, tomó el escenario, acompañado por Bob Newhart, para dar a conocer al ganador en mejor actor de reparto en comedia. El Emmy fue para Tony Shalhoub, de The Marvelous Mrs. Maisel.

Ben Stiller y Bob Newhart

Catherine O'Hara y Amy Poehler fueron las encargadas de dar a conocer los nominados a mejor actriz reparto en comedia. Alex Borstein, de The Marvelous Mrs. Maisel, se consagró ganadora, dándole así su segundo premio de la noche a la serie de Amazon. "El año pasado muchos se molestaron porque no tenía corpiño; pues bien, esta noche no traigo nada de ropa interior. Van a tener que limpiar ese asiento cuando me vaya", bromeó, antes de ponerse seria para recordar a su abuela, una sobreviviente del Holocausto.

El Emmy a mejor guion fue para Phoebe Waller-Bridge, por Fleabag. "Escribir es duro y difícil, pero esto hace que valga la pena. Debo darle las gracias a la familia de Fleabag", señaló la creadora de la serie, que también la protagoniza. La categoría había sido presentada por los actores Nick Cannon -luciendo un llamativo turbante- y Ken Jeong.

Phoebe Waller-Bridge, mejor actriz protagónica de comedia por Fleabag

Luke Kirby y Jane Lynch presentaron a los nominados a mejor dirección de comedia, que le dio el segundo premio a Fleabag. Harry Bradbeer se mostró muy conmovido al retirar el Emmy.

Con lentes oscuros, Ike barinholtz y Maya Rudolph, tomaron el escenario. "Disculpen, pero venimos de someternos a una cirugía de ojos", bromearon, además de leer con mucha dificultad los nominados a mejor actor protagónico de comedia. El ganador fue Bill Hader, de Barry.

Jimmy Kimmel y Stephen Colbert se quejaron por la falta de un anfitrión en la ceremonia, justo antes de dar a conocer a quienes competían por el Emmy a mejor actriz protagónica de comedia. Phoebe Waller-Bridge, de Fleabag, fue la elegida, y subió al escenario por segunda vez en la noche, notablemente sorprendida, a retirar su galardón.

Las encargadas de presentar a los nominados a mejor reality de competencia fueron Kim Kardashian y Kendall Jenner. El premio fue para RuPaul's Drag Race. "Regístrense para votar", aconsejó RuPaul al momento de recibir el Emmy, alentando al público a participar activamente en política.

Parte del elenco de Game Of Thrones, reunido sobre el escenario del Microsoft Theater

Luego de que Seth Meyers presentara un clip con algunos de los mejores momentos de la octava temporada de Game of Thrones, parte del elenco protagónica de la serie de HBO tomó el escenario, frente a un auditorio que se puso de pie para recibirlos. Ellos fueron los encargados de dar a conocer a los nominados a mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión. El premio fue para Patricia Arquette, por The Act. "Me siento triste, perdí a Alexis. Todavía se sigue hostigando a la gente transexual. Denle trabajo, acabemos con estos prejuicios que existen por doquier", señaló la actriz emocionada, al recordar a su hermana, fallecida en 2016.

Zendaya y RuPaul dieron a conocer al ganador a mejor director de miniserie o película para televisión: Johan Renck, por Chernobyl.

Phoebe Waller-Bridge y Bill Hader dieron a conocer a los aspirantes a mejor actor en miniserie o película para televisión. El Emmy fue para Ben Whishaw. "Quiero agradecerle a los maravillosos actores que me acompañaron, especialmente a Hugh Grant... Espero que te den uno de estos", dijo el actor de A very english scandal.