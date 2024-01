escuchar

Una de las consecuencias menos graves y más públicas de las huelgas de los sindicatos de guionistas e intérpretes que paralizaron a Hollywood en 2023 fue la postergación de la entrega de los premios Emmy a lo mejor de la producción televisiva estrenada entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de mayo del año pasado. El obligado cambio de fecha de septiembre a este lunes 15 de enero resultó en una rareza: la ceremonia de los galardones que entrega la Academia de televisión de los Estados Unidos quedó situada en medio de la frenética temporada de premios . Mientras los expertos buscan señales que indiquen qué películas lograrán llegar a la última etapa de la carrera, los Oscar, otros festejan que aunque tarde, los Emmy puedan llevarse a cabo.

Una de las marchas que los sindicatos de actores y guionistas organizaron durante las huelgas de 2023 Chris Pizzello - Invision

Es que cuando se anunciaron las nominaciones para los premios de la TV la atención en Hollywood estaba concentrada en unos acontecimientos bastante menos felices e infinitamente más importantes para el negocio que el reparto anual de estatuillas de la Academia de televisión de los Estados Unidos. Con la huelga de guionistas en marcha y la inminente llegada del paro decidido por el sindicato de actores, pocos imaginaban que el festejo tradicionalmente agendado para septiembre podría llevarse a cabo en tiempo y forma. Es más, muchos creían que si los estudios y los gremios no llegaban a un acuerdo rápido, la industria no tendría nada que celebrar.

Succesion, la favorita David M. Russell - HBO

Con muchas más complicaciones y demoras de las que las dos partes del conflicto habían anticipado, finalmente este lunes, desde las 22, por la señal TNT y HBO Max, podrá verse la entrega de premios -el reporte desde la alfombra roja se verá por E! desde las 20-, en la que Succession es la clara favorita . La ficción de HBO que terminó su marcha en 2023 es el programa con más menciones -27 en total-, y el único en la historia de los galardones que entrega la Academia de Televisión en tener a sus tres protagonistas, Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin, en competencia por la estatuilla a mejor actor principal. Por otro lado, el segundo y tercer puesto entre las series más nominadas también son producciones de HBO, The Last Of Us y The White Lotus, que cosecharon 24 y 23 menciones cada una. De hecho, en el rubro de mejor drama la competencia también incluye a otra de las series del canal premium: House of the Dragon. Por el lado de las comedias, Ted Lasso, de Apple TV+, es la más nominada con 21 menciones.

Los candidatos más fuertes

Todos los pronósticos anticipan que Succession saldrá de la fiesta de los Emmy que conducirá el comediante Cedric The Entertainment con las manos repletas de estatuillas. El dorado souvenir de despedida de la ficción creada por Jesse Armstrong llega como la indiscutida favorita de la ceremonia y eso incluye a sus actores: está casi garantizado que Sarah Snook repetirá el triunfo que tuvo en los Globo de Oro como mejor actriz en un drama y que uno de sus coprotagonistas, Brian Cox, Jeremy Strong o Kieran Culkin (otro triunfador del domingo pasado), se quedará con el premio al mejor actor. Pedro Pascal, nominado por su trabajo en The Last of Us, tendrá que conformarse con el récord de haber sido el primer intérprete latino en más de 24 años en participar de la categoría.

Jenna Ortega en Merlina PP_VC_102_101921_0335

Del lado de las comedias, las certezas no son tan firmes: en el rubro en el que figuran las ya celebradas Ted Lasso, Abbott Elementary (Star+), Barry (HBO), El Oso (Star+), The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video) y Only Murders in the Building (Star+), la aparición de las novatas y muy populares Merlina (Netflix) y Jury Duty (Amazon Prime Video) aportó variedad y algo de suspenso a la contienda.

En la categoría de mejor actriz principal de comedia, Jenna Ortega -nominada por primera vez por su trabajo en Merlina-, parece tener todas las de perder frente a experimentadas intérpretes y viejas conocidas de la Academia de TV como Christina Applegate (Muertos para mí, Netflix), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Quinta Brunson (Abbott Elementary), y Natasha Lyonne (Poker Face, emitida por Universal+). En lo que respecta a los protagonistas masculinos de comedia, todos los indicios apuntan a que la gran batalla será entre Jason Sudeikis, que de ser el ganador sumaría un tercer Emmy a los dos que ya consiguió en los últimos dos años por Ted Lasso, y Jeremy Allen White, protagonista de El Oso.

Bronca Netflix

Entre las miniseries, aunque en los premios Globo de Oro la gran ganadora resultó Bronca (Netflix) -que además de llevarse la estatuilla como la mejor en su rubro también sumó los trofeos para sus protagonistas, Ali Wong y Steven Yeun-, en los Emmy su triunfo no está garantizado. Además de que los votantes de uno y otro premio no son los mismos, tampoco lo son muchos de sus contrincantes. Ahora, el rubro está integrado por la Bronca, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (ambas disponibles en Netflix), La nueva vida de Toby (Star+) Obi-Wan Kenobi (Disney+) y Todos quieren a Daisy Jones (Amazon Prime Video), la única otra miniserie que también había sido nominada en los Globo de Oro.

El cambio de fecha de los Emmy, cuyos votantes ya hicieron sus elecciones a mitad de 2023, y los diferentes límites en cuanto al calendario de lanzamientos que cada galardón impone a los potenciales candidatos, complicó el panorama en ciertas categorías. Algunas ficciones que para algunos merecían ser nominadas entre las mejores del año como la nueva temporada de Fargo (DirectvGo), Compañeros de viaje (Paramount+), Lecciones de Química (Apple TV+) o Asesinato en el fin del mundo (Star+), ni siquiera aparecen entre las consideraciones de los elegidos de la Academia de Televisión. De todos modos, para muchos de los que asistan a la ceremonia de entrega y los que la sigan por la TV, el solo hecho de que se esté realizando será un motivo de festejo. Una vez más, Hollywood se acercó al abismo, se salvó y vivió para celebrarlo.