escuchar

La industria audiovisual de Hollywood está pasando por una crisis cuyo final resulta difícil de pronosticar aunque sus consecuencias son cada vez más contundentes. Cumplidos los cien días de la huelga del sindicato de guionistas sin novedades sobre una posible solución a ese conflicto laboral y con los actores en plena marcha con sus propias medidas de fuerza, el calendario de estrenos de series y películas ya no ofrece certezas. La temporada de premios acaba de confirmar que el único recurso que tiene a mano es la postergación. Así, hoy se anunció que la ceremonia de entrega de los Emmy, los galardones que la Academia de Televisión reparte tradicionalmente en septiembre y que funcionan para muchos como el puntapié inicial para el resto de los festejos glamorosos de Hollywood que año tras año culminan con los premios Oscar, finalmente se llevará a cabo el lunes 15 de enero de 2024.

Susan Sarandon en una de las manifestaciones realizadas en Nueva York en apoyo a la huelga del sindicato de actores DIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aunque en las últimas semanas ya era un secreto a voces que la gala originalmente agendada para el 18 de septiembre no podría realizarse en medio de la doble huelga que atraviesa la industria muchos especulaban a que el conflicto sindical estaría resulto para fijar una nueva fecha para el festejo en noviembre. Sin embargo, con el escaso-nulo, en realidad-, avance de las conversaciones entre los representantes de los gremios y la AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), la asociación que nuclea a los estudios de cine y TV y a las plataformas de streaming, la Academia de TV y el canal Fox, señal a la que le toca emitir la ceremonia este año, tomaron la decisión de pasarla hasta comienzos de 2024. El cambio responde en gran medida al poco interés de realizar una gala sin guionistas detrás de escena y sin los actores nominados sentados en la platea. Además, según las reglas establecidas por el sindicato de actores, durante la huelga ninguno de sus integrantes puede promocionar sus trabajos con los estudios y eso incluye las usualmente intensas campañas en los medios para conseguir un premio.

La última temporada de Succession es la gran favorita para los Emmy HBO Max

El movimiento de la agenda para la entrega de los Emmy no solo da cuenta de que un acuerdo entre los sindicatos y los productores está lejos de alcanzarse si no que también anticipa un comienzo de 2024 con un calendario de celebraciones de alto tránsito. Así, aunque la votación de los integrantes de la Academia de la TV seguirá según lo planeado, comenzando la semana que viene, el 17, y concluyendo el 28, habrá que esperar cinco meses para conocer sus resultados. Aunque, como indica la lista de nominados que lidera Succession con 27 menciones, al menos en lo que respecta a las categorías dramáticas en esta edición de los Emmy el suspenso es relativo. Claro que como todo seguidor de las ceremonias de entregas de premios de Hollywood sabe, la emoción de esas fiestas no se limita a despejar la incógnita de quien se llevará la estatuilla: el ritual de ver desfilar con sus mejores galas a los actores de sus series favoritas es una parte esencial de toda la experiencia.

El nuevo calendario para los primeros meses del año, en los que Hollywood tradicionalmente se aboca a organizar los galardones de la industria cinematográfica, comenzará el 6 y 7 de enero con la entrega de los Emmy “creativos” o técnicos. Luego, el 14 será el turno de los Critics Choice Award, mientras que en febrero estará dedicado a las ceremonias de entrega de los sindicatos con la de directores al comienzo de la lista el 17, seguida el 27 del SAG, el galardón del gremio de actores y la de los productores un día después. Además, aun sin fecha conocida, en la lista también figuran los premios de los guionistas y los Globo de Oro que tradicionalmente inauguran la temporada de celebraciones en enero pero que todavía no dieron a conocer la posible fecha de realización de su ceremonia ni el canal que podría transmitirla. En ese precario estado de situación la única certeza, hasta ahora, para Hollywood y su esperada temporada de premios es su fecha de cierre: será el 10 de marzo de 2024 cuando la alfombra roja se despliegue a la entrada del teatro Dolby para dar la bienvenida a los invitados a los premios Oscar.