Hollywood en jaque: por la huelga de actores y guionistas se postergan los premios Emmy 2023

La industria audiovisual de Hollywood está atravesando una crisis sin precedentes. La huelga conjunta de los sindicatos de actores y guionistas puso al descubierto las injustas condiciones de trabajo que experimentan la mayor parte de sus miembros y provocó un inusitado revuelo en la producción misma y en el calendario que la organiza año tras año. La más reciente novedad en ese aspecto fue la confirmación de que la ceremonia de entrega de los premios Emmy no se llevará a cabo el 18 de septiembre como estaba planeado. La postergación de la fiesta que reparte los galardones a lo mejor de la TV fue decidida de manera conjunta por la Academia televisiva y Fox, el canal encargado de transmitirla en los Estados Unidos este año, debido a la continuidad de la huelga que impide que los integrantes de ambos sindicatos participen de eventos como ese.

Sin guiones ni presentadores e invitados la gala no iba a tener el brillo ni el glamour que se espera de ella. Y para la AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), la asociación que representa a los productores en la disputa laboral, tampoco iba a resultar conveniente que los ganadores utilizaran sus discursos de agradecimiento para dar a conocer sus justificadas críticas al sistema de los estudios. Entonces, para evitar esos múltiples riesgos, la fiesta quedó en suspenso y supeditada a que se resuelvan las dos huelgas.

Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin, tres de los 27 nominados de Succession

Algunos arriesgan que podría llevarse a cabo en noviembre, mientras que otros ya apuntan a los primeros días de 2024. Lo cierto es que desde 1960, cuando habían coincidido por última vez las medidas de fuerza de los actores y los guionistas, que Hollywood no atravesaba momentos de tanta incertidumbre. La última vez que se retrasaron los Emmy fue en 2001, como consecuencia del ataque a las Torres Gemelas. En aquella oportunidad, la ceremonia se realizó a principios de noviembre. Esta vez, más allá de que la fecha de la gala esté pendiente, lo que sí se mantiene es el calendario de las votaciones, que comenzarán el 17 de agosto. Claro que toda especulación sobre la identidad de los favoritos o posibles ganadores de una ceremonia en la que Succession, con 27 menciones, participará como la serie más nominada, quedó en un lejano segundo plano frente a las muchas consecuencias de la huelga que ya empezaron a afectar al funcionamiento de la industria audiovisual.

El show no debe seguir

Zendaya y Timothée Chalamet en Duna

Hasta hace pocos días muchos analistas del negocio audiovisual apostaban a que los excelentes resultados en la taquilla de Barbie y Oppenheimer, la primera ya lleva recaudados 700 millones de dólares en todo el mundo y el film de Christopher Nolan 400, podrían haber sido el incentivo que le faltaba a los estudios para sentarse en la mesa de negociación para terminar con las huelgas y poner a la industria en marcha. Un supuesto muy optimista que quedó solo en eso debido a que los productores dejaron en claro que sin la presencia de las estrellas de las películas o series para promocionarlos prefieren postergar sus estrenos más esperados hasta que se resuelva el conflicto.

Uno de los puntos fundamentales de la huelga del sindicato de actores instruye a sus miembros a no participar de ninguna actividad que sirva para llenar los bolsillos de los estudios. Así, el estreno de Desafiantes, la nueva película de Luca Guadagnino protagonizada por Zendaya, pasó de septiembre de este año a abril de 2024 y ya no será el film de apertura del festival de Venecia que se llevará a cabo del 30 de agosto al 9 de septiembre; Kraven the Hunter, que estaba anunciada para principios de octubre, se lanzará recién en agosto del año que viene; la secuela de Cazafantasmas: el legado, cambió diciembre de 2023 por marzo de 2024 y una nueva aventura cinematográfica de Karate Kid llegará en diciembre del año que viene cuando había sido anunciada originalmente para junio. Otras grandes apuestas como Duna (parte dos), El color púrpura y la secuela de Aquaman también cambiarán de fecha de estreno aunque todavía no se anunció cuándo llegarán a los cines.

Misión imposible: sentencia mortal, parte 1 PARAMOUNT PICTURES

En cuanto a los rodajes afectados por la huelga, al día de hoy están detenidas las filmaciones de G20, un thriller protagonizado por Viola Davis que, a pesar de que fue autorizado para continuar por el sindicato por ser una producción independiente, fue detenido por decisión de Davis. “Amo esta película pero no siento que sea apropiado continuar con su producción durante la huelga”, explicó la actriz al anunciar la pausa en el rodaje. Además, el film sobre un piloto de Fórmula 1 protagonizado por Brad Pitt anunció una interrupción de dos meses y lo mismo sucedió con la filmación de Juror#2, la nueva película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood; Deadpool 3, el musical Wicked, la segunda parte de Misión: Imposible-Sentencia mortal, la esperada continuación de Beetlejuice de Tim Burton, con Jenna Ortega; Gladiador 2 de Ridley Scott y la versión con actores de Lilo & Stitch.