Qué podemos ver después de El juego del calamar

Si te gustó El juego del calamar... Entre las muchas cosas que hacen de esta serie un éxito global probablemente sus guiones e interpretaciones estén en el tope de esa lista. La hazaña de equilibrar elementos del terror más gráfico con el drama de un grupo determinado de personas que reflejan la desesperación social de muchos es mérito de su creador y director, Hwang Dong-Hyuk, pero la responsabilidad de ponerle cuerpo y corazón a los personajes que atraviesan las extremas circunstancias de la trama es de los actores. Especialmente de Lee Jung-jae, un consagrado intérprete de cine y TV de su país con el carisma y la versatilidad necesaria para encarnar al quebrado Seong Ki-hun dejando entrever las ruinas de la vida que pudo tener antes de que todo se le fuera de las manos. Una temporada. Disponible en Netflix

Lee Jung-jae, en el drama político Chief of Staff

Te va a gustar Chief of Staff. En apariencia Seong Ki-hun y Kang Tae-jun no tienen nada en común. El primero es un jugador compulsivo que vive tomando las peores decisiones y arrastrando a los suyos en sus muchos traspiés mientras confía en soluciones mágicas para cambiar su suerte. El segundo es un ex policía condecorado, un tipo seguro de sí mismo que sabe como moverse entre los poderosos y que mide cada paso que da con precisión milimétrica. El hecho de que ambos personajes estén interpretados por el mismo actor, Lee Jung-jae, parece ser mera coincidencia. Sin embargo, bastan un par de episodios de Chief of Staff, una serie sobre los intrincados manejos de la política que transcurre en el recinto de diputados de Corea del Sur -aunque bien podría estar ambientada en Argentina, Francia o los Estados Unidos-, para reconocer lo que une a ambos personajes. Sin descuidar las marcas de localismo ni las particularidades culturales, la ficción cuenta una historia universal a través de Kang Tae-jun, el asesor principal del diputado en jefe de la bancada oficialista, un estratega brillante y arriesgado que sabe como navegar las aguas turbulentas de la política aunque tenga claro que su autonomía es limitada y que el verdadero poder siempre está en las manos de otros. Dos temporadas, Disponibles en Netflix

Josh Thomas, creador y protagonista de Please Like Me en una escena de la serie

Si te gustó Please Like Me... En 2013 cuando se estrenó esta comedia australiana no había nada ni remotamente parecido a ella en el universo de las series. Y ahora, tantos años después de la aparición en escena de Josh Thomas, su creador y protagonista, el programa sigue siendo tan único y brillante como entonces. La historia de Josh (Thomas), el joven veinteañero que en un mismo día acepta su homosexualidad, descube la gravedad de la depresión de su madre y lidia con su relación con sus amigos y ese padre que lo ama aunque no sepa muy bien cómo relacionarse con él, mezcla con frescura y maestría la comedia y la tragedia y logra que cada personaje tenga vida y experiencias propias. Una ficción brillante que resistió el paso del tiempo. Cuatro temporadas. Disponibles en Netflix

Maeve Press, Josh Thomas y Kayla Cromer en Todo estará bien HBO Max

Te va a gustar Todo estará bien. Ya demostrado su talento para contar las historias de sus contemporáneos e incluso las de las generación de sus padres y de encontrar el balance entre la autobiografía y la ficción, Thomas decidió dar el salto de la TV australiana a la estadounidense intentando terreno desconocido. Y no solo en términos geográficos. En esta dramedy (un híbrido narrativo entre el drama y la comedia), las tribulaciones de Nicholas (Thomas), un hombre australiano de visita en la casa de su padre y sus medias hermanas en los Estados Unidos, son primero desopilantes y luego trágicas y desopilantes de nuevo. Pero esta vez la mirada está puesta sobre todo en Matilda (Kayla Cromer) y Genevieve (Maeve Press), las hermanas adolescentes a las que apenas conoce. Cuando su padre anuncie que le queda poco tiempo de vida y le proponga a Nicholas hacerse cargo de las chicas lo que podría ser un melodrama-tantas veces visto-, sobre la formación de una nueva familia, gracias a la peculiar mirada de Thomas, resulta en un relato con escenas en las que se puede reír y lagrimear al mismo tiempo. Como sucedía con su primera serie, los temas difíciles que otros creadores elegirían evitar son el catalizador del talento de este autor único en su tipo. Una temporada. Disponible en HBO Max