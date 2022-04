¿Qué veo? Cinco ficciones con grandes intérpretes, de Josh Brolin y Natasha Lyonne a Michelle Pfeiffer y Oscar Isaac

Outer Range. Hace tiempo ya que la frontera entre los actores de cine y los de TV se desdibujó hasta desaparecer. La era dorada de las series logró barrer con esa diferencia y ahora nadie se sorprende cuando alguno de los intérpretes más reconocidos de la pantalla grande encabeza un programa, especialmente si se trata de una ficción para alguna plataforma de streaming. En este caso, es Josh Brolin quien le aporta su talento a una ficción que combina el western y la ciencia ficción con notable precisión. Lo que comienza como una clásica historia entre familias rivales de ganaderos asentadas en Wyoming enseguida abre el espectro para incluir misterios sobrenaturales y secretos guardados que insinúan un futuro apocalíptico. En el centro del relato está Royal Abbott (Brolin), un cowboy con un pasado oscuro -que él mismo dice no recordar- criado en el rancho que ahora regentea junto a su esposa Cecilia (Lili Taylor) y sus dos hijos adultos, Perry (Tom Pelphrey) y Rhett (Lewis Pullman). Una vieja disputa territorial y un extraño fenómeno aportan el suspenso de un relato que atrapa desde la primera escena. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video

Michelle Pfeiffer como Betty Ford en The First Lady Murray Close - Showtime

The First Lady. El proyecto de repasar la vida y obra de tres de las más influyentes primeras damas de los Estados Unidos, Eleonor Roosevelt, Betty Ford y Michelle Obama, necesitaba de un trío de actrices que estuviera a la altura de quienes les tocaría interpretar. Y la producción de la miniserie de Paramount+ acertó en todos los casos. Gillian Anderson, aunque con algún vestigio de la Margaret Thatcher que interpretó en The Crown, encarna a la inteligente y decidida Roosevelt, una política tan hábil como su marido presidente y Viola Davis se esfuerza en desplazar a la señora Obama de la construcción que los medios hicieron de su figura, aunque la verdadera estrella del programa es Michelle Pfeiffer. Encargada de darle vida a Ford, la actriz consigue dotarla de una humanidad que no resulta fácil de transmitir cuando se trata de personajes históricos. Una temporada. Disponible en Paramount+

Natasha Lyonne en la segunda temporada de Muñeca rusa Netflix

Muñeca rusa. Cada vez que Natasha Lyonne aparece en pantalla es imposible no prestarle atención. Ya sea como la “emprendedora” Nicky Nichols en Orange is the New Black o la hipnótica Nadia Vulvokov en Muñeca rusa, la actriz, guionista y directora es única y tan peculiar que los proyectos en los que aparece parecen siempre estar amplificando su fascinante personalidad. En el caso de la nueva temporada de la exitosa comedia de Netflix, el mecanismo narrativo que ahora obliga al personaje central a viajar hacia el pasado de su familia tal vez no sea tan efectivo como el de los capítulos iniciales, pero igual atrapa. Porque ver a Lyonne practicar su versión de Columbo en una puesta en escena digna del cine de los 70 ambientada en las peligrosas calles de la Nueva York de esos tiempos es un placer que nadie debería perderse. Dos temporadas. Disponibles en Netflix

Oscar Isaac en Moon Knight Prensa Disney+

Moon Knight. Uno de los actores más celebrados y solicitados de su generación, Oscar Isaac logró hacer de una miniserie de Marvel uno de sus proyectos más personales de su carrera. Elegido para encarnar al caballero del título y a sus diferentes personalidades, el intérprete se comprometió con el papel del superhéroe que sufre de un trastorno de identidad disociativo y eso se evidencia tanto en las escenas en las que es el tímido empleado de museo Steve Grant, el despiadado mercenario Marc Spector o el avatar de Khonshu, el dios egipcio de la luna. Más allá de las escenas de acción que toda historia de superhéroes requiere de sus actores principales, el talento de Isaac brilla en las secuencias en las que sus personajes atraviesan conflictos internos cada vez más profundos y especialmente cuando deben medirse con el antagonista de todos ellos, interpretado por Ethan Hawke. Una temporada. Disponible en Disney+

Lakers: tiempo de ganar. Grandes personalidades, jugadas legendarias, deportistas excepcionales y la creación de una marca que transformó la cultura popular norteamericana primero y la mundial después, la serie que documenta -con mucho de ficción-, la transformación de la NBA en el espectáculo que es hasta hoy, está repleta de guiños para los fanáticos del básquet. O los nostálgicos de una era, la de finales de los 70, en la que los Los Angeles Lakers eran un equipo que pretendía dominar el deporte aprovechando el brillo y el glamour que les otorgaba ser locales en Hollywood. Con la producción de Adam McKay, que también dirigió su primer episodio, el relato está construido alrededor de la figura del “doctor” Jerry Buss, un excéntrico millonario acostumbrado a salirse con la suya a fuerza de combinar su encanto con una aversión a la sinceridad. Interpretado por John C. Reilly, un personaje que podría haber sido apenas un charlatán desvergonzado se transforma en una fascinante criatura que hace lo que sea necesario para sostener una fantasía en la que solo él cree. Una temporada. Disponible en HBO Max