Ranking. Polémicas, olvidos y clásicos instantáneos: The Wire es la mejor serie del siglo XXI según la BBC

A diferencia de lo que reza el dicho popular, sobre gustos hay mucho escrito. Muchísimo. Y cuando se trata de series, el público, los productores y, por supuesto, los periodistas tienen tantas opiniones como programas existen. En las mesas familiares de todo el mundo, tal vez para evitar discusiones incómodas, uno de los temas recurrentes son las series: la que se está viendo, la que quedó en la lista de espera, la que se aborreció más allá del aplauso general y la que se convirtió en una adicción difícil de sacudir.

Un comportamiento cultural que une a los espectadores más allá de las fronteras y las diferentes lenguas y que impulsó a que por primera vez la BBC se propusiera armar la lista de las 100 mejores series del siglo XXI, un recuento que dio a conocer esta semana en el que The Wire (disponible en HBO Max) fue la elegida como la número uno por la amplia mayoría de los “206 expertos en televisión, críticos, periodistas, académicos y figuras de la industria audiovisual”. Provenientes de 43 países distintos -por la Argentina votaron los críticos Diego Batlle, Diego Lerer y Julieta Fantini-, cada uno de los participantes confeccionó una lista de sus diez favoritas que resultó en la clasificación final titulada como “Las 100 mejores series del siglo XXI″. Una presentación rimbombante para una selección con un claro sesgo por las producciones habladas en inglés (92 de las cien totales) que apenas tiene en cuenta la inmensa cantidad de ciclos que se realizan a nivel global.

Con la única condición de que se tratara de programas televisivos en capítulos realizados entre 2000 y 2021 (por lo que no hay solo series sino también miniseries, ciclos animados, reality shows y documentales), el ranking, como todos los de su tipo, ya sean sobre cine, música y demás, fue pensado como punto de partida para una discusión. Y quizá su costado más polémico no sean los ciclos elegidos sino su representatividad. La mayoría de ellos fueron estrenados antes de la era del streaming, por lo que su estructura narrativa y lógica de emisión ya no corresponden a las formas televisivas que más se consumen en la actualidad.

La quinta temporada de La casa de papel, el único ciclo hablado en español elegido para integrar el ranking Netflix

Algo de esa falla de origen se adivina en el texto de presentación de la lista: “Este año sentimos que ya era tiempo de que le prestáramos atención a otra forma artística: la televisión. En gran medida porque la TV jugó un papel crucial en la vida de muchos durante los últimos 18 meses, cuando confiamos en ella para que nos proveyera de información, entretenimiento, consuelo e inspiración en igual medida”, comienza el informe, delatando la dificultad de algunos medios tradicionales en reflejar la pujante actualidad del medio, en especial en lo que respecta a las series, que necesitaron de una pandemia para volverse atendible objeto de estudio para algunos.

Confirmadas una y otra vez como la narrativa del siglo XXI por excelencia, el demorado listado no llega a reflejar la nueva era de la producción televisiva afianzada en los seis o siete años. A saber: el crecimiento y expansión de las plataformas de streaming están terminando con los tiempos en los que el único centro gravitacional del planeta televisivo era Hollywood. Observando las selecciones, los ciclos producidos en los Estados Unidos y Gran Bretaña dominan la escena como si los últimos años no hubieran ocurrido. Como si el cataclismo de Netflix fuera más una nota al margen que la explosión nuclear que en realidad es. Y, de paso, ¿Chernobyl, la inflada miniserie de HBO, se quedó con el decimoquinto puesto mientras que la excelente Watchmen aparece recién en el 26? ¿La casa de papel (43°) es la única hablada en castellano? Lo dicho: sobre gustos hay demasiado escrito.

Del centro a la periferia

Michaela Coel en I May Destroy You, serie que escribió, protagonizó y dirigió HBO

Entre concurso de popularidad e innecesaria nueva confirmación de imperdibles como The Wire, Mad Men y Breaking Bad -el podio según orden de aparición- la lista de la BBC es una muestra de las ya antiguas diferencias en la distribución televisiva global. Si la amplia mayoría de los votantes ignora las producciones que se hayan realizado fuera del eje Estados Unidos-Gran Bretaña es porque durante mucho tiempo el resto estuvo fuera del alcance de la mayoría de los espectadores. Más allá de la valoración de las series seleccionadas, el ranking revela, por ausencia, los inmensos cambios que ocurrieron en la industria audiovisual en los últimos cinco años.

De hecho, recién en el puesto 11 aparece una serie original de Netflix, la excelente ficción de animación para adultos Bojack Horseman. De ahí para arriba, todos los programas elegidos fueron producidos por señales de aire o de cable como HBO, que se quedó con cinco de los primeros diez lugares. A The Wire se le suman Game of Thrones (quinta), I May Destroy You (sexta), The Leftovers (séptima) y Succession, la única del top diez que todavía está en pantalla.

Además de que la inmensa mayoría de los programas elegidos están hablados en inglés, de la selección también se desprende un especial favoritismo de los votantes por los dramas. De las cien elegidas las comedias ocupan menos de 30 posiciones, con Fleabag y la versión original The Office en el cuarto y noveno lugar, respectivamente. La curiosidad: la adaptación norteamericana de la serie creada por Ricky Gervais aparece recién en el puesto 39.

The Underground Railroad

Más allá de su sesgo angloparlante, lo cierto es que en la lista no hay ausencias flagrantes como las que sí tenía la elaborada con las mejores películas del siglo por el mismo equipo editorial en 2016. En este caso, la discusión se da más por las valoraciones de las series y la evaluación de su influencia en el presente y futuro del medio (como botón de muestra, la muy tradicional sitcom The Big Bang Theory figura en el puesto 56, mientras que la fresca Insecure (HBO Max) aparece recién en el 83). Con la mirada puesta entre el pasado reciente y apenas asomándose al presente, el ranking es más “diario de ayer” que mapa de lo que vendrá.

De hecho, solo dos programas estrenados en 2021, The Underground Railroad (Amazon Prime Video) y Mare of Easttown (HBO Max), figuran en la selección, ubicados en los lugares 59 y 66, respectivamente. Más allá de que su calidad, lo cierto es que la cautela de los votantes tiene su lógica: las series pueden variar notablemente entre una temporada y otra y aunque en principio Mare of Easttown era una miniserie de siete episodios, el éxito del policial protagonizado por Kate Winslet podría tener una segunda temporada. Lo que sucederá con el programa si eso sucede nadie lo sabe aunque un tropiezo -como demostró la continuidad de Big Little Lies (puesto 82)- podría rifar su legado. A diferencia de los rankings de películas, los de series tienen que maniobrar con esas incógnitas, un riesgo que puede llegar a influir en la decisión de los votantes.

Sidse Babett Knudsen, quien volverá a Borgen en 2022 y por Netflix Netflix

Más difícil de explicar en la lista de la BBC es lo poco que refleja fenómenos recientes aunque ya incorporados al acervo televisivo global como el scandinoir. De los muchos policiales realizados en el norte de Europa, presencia constante y muy apreciada en los sistemas de streaming y hasta en la TV paga tradicional, los únicas que consiguieron colarse entre las cien seleccionadas son las danesas The Bridge (en el puesto 34, el más alto para una serie no hablada en inglés) y The Killing (78°). Casualmente ambas fueron adaptadas para la TV norteamericana. Por otro lado, en el puesto 40 aparece Borgen, que más allá de su lugar de origen, también Dinamarca, no pertenece al nuevo subgénero aunque sí tiene un lugar destacado gracias a su presencia en Netflix, algo que le otorgó un extenso alcance una década después de su estreno en 2010 (y a tiempo para su regreso en 2022).

La cosecha escandinava es algo mejor que la de otros países europeos como Francia, que ocupa dos lugares entre los cien gracias al thriller inédito en la Argentina The Bureau (49°) y a la exitosa comedia disponible en Netflix Ten Percent ( figura con su título en inglés, Call My Agent!, en el puesto 53°). Alemania está representada por la sobrevalorada Dark de Netflix (puesto 58) y la notable Babylon Berlín (disponible en Flow) que ocupa el lugar 75, mientras que España tiene a la mencionada La casa de papel. De Latinoamérica no hay ninguna producción más allá de Narcos, el ciclo de Netflix grabado en parte en Colombia y parcialmente hablado en castellano.

Lost, con Matthew Fox y Evangeline Lilly, está nuevamente disponible en streaming y quedó entre los cien mejores

En términos de género, la representación de la lista refleja a la industria audiovisual. De los cien ciclos incluidos en la selección de la BBC, 79 fueron creados por hombres, diez fueron hechos por hombres y por mujeres y solo once tuvieron creadoras mujeres. Entre estas últimas, las mejor rankeadas son Fleabag (Amazon Prime Video) en el cuarto lugar y I May Destroy You en el sexto. La escasez para algunas es abundancia para otros: el guionista y showrunner Damon Lindelof es, según esta encuesta, el creador más exitoso de la TV en lo que va del siglo, ya que tres de sus programas, The Leftovers, Watchmen (ambas disponibles en HBO Max) y Lost (en Star+) aparecen entre los primeros treinta lugares de la lista. Ranking que es también una bisagra entre la producción televisiva de principios de siglo, sus modos actuales y los que vendrán.

La creciente diversidad tanto detrás como frente a las cámaras, la ampliación de temáticas y el alcance internacional de las plataformas de streaming y sus series probablemente permiten imaginar una futura encuesta con resultados muy distintos en términos regionales, narrativos e idiomáticos. Si todo continúa en la dirección actual, aunque la producción en inglés siga dominando, seguramente habrá más puestos ocupados por programas coreanos, italianos y latinoamericanos y, quién sabe, tal vez hasta haya lugar para alguna serie hecha en la Argentina.

La lista completa

1. The Wire (2002-2008)

2. Mad Men (2007-2015)

3. Breaking Bad (2008-2013)

4. Fleabag (2016-2019)

5. Game of Thrones (2011-2019)

6. I May Destroy You (2020)

7. The Leftovers (2014-2017)

8. The Americans (2013-2018)

9. The Office (UK) (2001-2003)

10. Succession (2018-)

11. BoJack Horseman (2014-2020)

12. Six Feet Under (2001-2005)

13. Twin Peaks: el regreso (2017)

14. Atlanta (2016-)

15. Chernobyl (2019)

16. The Crown (2016-)

17. 30 Rock (2006-2013)

18. Deadwood (2004-2006)

19. Lost (2004-2010)

20. The Thick of It (2005-2012)

21. Curb Your Enthusiasm (2000-)

22. Black Mirror (2011-)

23. Better Call Saul (2015-2022)

24. Veep (2012-2019)

25. Sherlock (2010-2017)

26. Watchmen (2019)

27. Line of Duty (2012-2021)

28. Friday Night Lights (2006-2011)

29. Parks and Recreation (2009-2015)

30. Girls (2012-2017)

31. True Detective (2014-2019)

32. Arrested Development (2003-2019)

33. The Good Wife (2009-2016)

34. The Bridge (2011-2018)

35. Fargo (2014-)

36. Downton Abbey (2010-2015) y Band of Brothers (2001)

38. The Handmaid’s Tale (2017-)

39. The Office (US) (2005-2013)

40. Borgen (2010-2022)

41. Schitt’s Creek (2015-2020)

42. Peep Show (2003-2015)

43. La casa de papel (2017-2021)

44. Community (2009-2015)

45. The Good Fight (2017-)

46. Homeland (2011-2020)

47. Grey’s Anatomy (2005-)

48. Inside No 9 (2014-)

49. The Bureau (2015-)

50. Halt and Catch Fire (2014-2017)

51. Small Axe (2020)

52. This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53. Call My Agent! (2015-2020)

54. Happy Valley (2014-)

55. The Shield (2002-2008)

56. The Big Bang Theory (2007-2019)

57. The Young Pope (2016)

58. Dark (2017-2020)

59. The Underground Railroad (2021)

60. House of Cards (2013-2018)

61. Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62. The Good Place (2016-2020) y Pose (2018-2021)

64. Detectorists (2014-2017)

65. Orange is the New Black (2013-2019)

66. Mare of Easttown (2021)

67. RuPaul’s Drag Race (2009-)

68. Stranger Things (2016-)

69. 24 (2001-2010)

70. Battlestar Galactica (2004-2009)

71. Enlightened (2011-2013)

72. Gilmore Girls (2000-2007)

73. Planet Earth (2006)

74. Utopia (2013-2014)

75. Babylon Berlin (2017-)

76. Rick and Morty (2013-)

77. American Crime Story (2016-)

78. The Killing (Dinamarca) (2007-2012)

79. Mindhunter (2017-2019)

80. Dr. House (2004-2012)

81. OJ: Made in America (2016)

82. Big Little Lies (2017-2019)

83. Insecure (2016-2021)

84. Normal People (2020) y Narcos (2015-2017)

86. How I Met Your Mother (2005-2014)

87. The Comeback (2005-2014)

88. The OA (2016-2019)

89. Dexter (2006-2013)

90. It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91. Westworld (2016-)

92. Show Me a Hero (2015)

93. Treme (2010-2013)

94. Louie (2010-2015)

95. Luther (2010-2019)

96. Catastrophe (2015-2019)

97. Hannibal (2013-2015)

98. Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99. Steven Universe (2013-2020)

100. Gambito de dama (2020)