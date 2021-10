Ruby Rose reveló detalles escalofriantes del rodaje de Batwoman: “bullying, amenazas y chantajes”

La actriz Ruby Rose anunció el año pasado que iba a dejar la serie Batwoman tras una sola temporada. La ex Orange is the New Black interpretaba a Kate Kane, la primera heroína abiertamente gay surgida del universo de DC, rol que la tenía muy entusiasmada, por lo cual su alejamiento sorprendió. “Tomé la difícil decisión de no volver en la segunda temporada. No es algo que haya resuelto a la ligera”, informaba por entonces la protagonista en un comunicado, sin detallar las razones por las cuales optó por alejarse de una producción que en nuestro país se puede disfrutar por HBO Max. La actriz fue reemplaza por Javicia Leslie.

Recordemos que poco más de un año después de su alejamiento de la serie, la actriz compartió el mal momento que pasó en el rodaje de la primera temporada por tener que usar el traje sin saber que era alérgica al látex. “Me enteré en ese momento, desafortunadamente”, contó en una entrevista con el programa australiano The Klye and Jackie O Show. “La situación empezó a empeorar y a empeorar porque cuanto más tiempo usaba la máscara, mayores eran mis reacciones a ella”, apuntó, y relató lo que vivió en una jornada desesperante. “Un día me quité la máscara y tenía urticaria en todo mi rostro, y mi garganta estaba arruinada”, contaba por entonces.

Fuerte testimonio

El descargo de Ruby Rose en Instagram

Hace unas horas y bajo la frase “voy a contar todo”, Rose utilizó su cuenta de Instagram para relatar, a través de una serie de Stories, la mala experiencia que vivió en el set, con detalles verdaderamente escalofriantes, como accidentes que, por lo que deja entrever su testimonio, intentaron ocultarse. En primera instancia, la actriz apuntó contra los showrunners, Caroline Dries y Greg Berlanti. “Hasta aquí hemos llegado . Voy a contarle a todo el mundo lo que verdaderamente pasó en el rodaje, para que no le suceda a nadie más y para recuperar mi vida”, comenzó Rose en su descargo, en el que también se dirigió a Peter Roth, ex CEO de Warner Bros.

Ruby Rose habló de negligencia en el set de Batwoman The Grosby Group

“Peter Roth, eres el primero. Eres el capítulo uno. No estoy segura si lo dejaste después de ser ascendido al más alto puesto porque no podías dejar de obligar a jóvenes mujeres a plancharte los pantalones mientras los seguías llevando puestos o si lo dejaste después de ponerme un detective privado a quien despediste cuando el informe no encajaba con tu narrativa. En cualquier escenario, en lo que te concierne, hay ya un ejército esperándote”, dijo tajante. En cuanto a Dries, contó que la showrunner “no tiene corazón” y que obligó al equipo a trabajar durante la pandemia de coronavirus. “Terminamos la filmación al día siguiente, no porque ella casi mata a alguien, sino porque el Gobierno lo dijo”, añadió.

Javicia Leslie fue la elegida para calzarse el traje de Batwoman en la segunda temporada de la serie Instagram

Por otro lado, la actriz compartió una serie de videos y fotos vinculados a las radiografías de la lesión en el cuello que sufrió en el rodaje, una lesión en las costillas y un tumor. “Sobre todo eso tengo información como para hacer un documental de una hora”, aseguró, y le habló a sus fans.” Por favor, dejen de preguntarme si volveré a esa horrible serie, no regresaré por ninguna cantidad de dinero ni teniendo una pistola en la cabeza, y tampoco renuncié. No renuncié, ellos arruinaron Kate Kane y destruyeron Batwoman, no yo. Seguí órdenes y, si quería quedarme, tenía que renunciar a mis derechos”, reveló.

Bullying y accidentes en el set

Tráiler de "Batwoman" - Fuente: HBO España

Asimismo, Rose contó que sufrió “bullying, amenazas y chantajes”, pero que todo eso no logró silenciarla, y luego compartió fuertes anécdotas. “Un miembro del equipo se hizo quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo y no nos proporcionaron apoyo psicológico después de ver cómo se le desprendía la piel de la cara”, contó, y sumó que ella misma se cortó la cara “tan cerca del ojo” que podría haber perdido la visión. “Una mujer se quedó cuadripléjica e intentaron echarle la culpa por estar hablando por teléfono, hasta el punto de que ni siquiera la ayudaron porque decían que tenían que ‘investigar’ lo sucedido. Es una asistente de producción, su trabajo consiste en eso. Ese accidente ocurrió porque la serie se negó a parar el rodaje cuando lo hizo todo el mundo por culpa del COVID”, relató Rose.

La respuesta de Warner Bros.

In a statement to Deadline, Warner Bros. TV hits back at former ‘Batwoman’ star Ruby Rose's allegations this morning about her hostile experience on The CW set https://t.co/IUzPtrFNDC pic.twitter.com/rnV1W5RO10 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 20, 2021