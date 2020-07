Emmy 2020: quién es Paul Mescal, el actor revelación de Normal People

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2020 • 12:51

Paul Mescal contó que cuando conoció por primera vez a Sally Rooney, la autora de la exitosa novela Normal People, ella lo miró y le dijo: "Sos exactamente igual a cómo imaginé a Connell". La escritora se refería, claro, a Connell Waldron, ese joven introvertido que se enamora de Marianne Sheridan, una compañera de secundaria con la que, sin saberlo en esa adolescencia de la despreocupación, entablaría el vínculo más importante de su vida.

La novela se editó en 2018 y, dos años más tarde, Rooney la adaptaría para la BBC junto a Alice Birch y Mark O'Rowe, con dirección de Lenny Abrahamson (Frank, La habitación) y Hettie Macdonald (Howards End). Protagonizada por Mescal y Daisy Edgar-Jones, la miniserie británica -cuyos 12 episodios se pueden ver por la plataforma StarzPlay- tuvo una unánime recepción crítica y conquistó a la audiencia por la sensibilidad a la hora de abordar no solo esa historia de amor -y de desencuentros- a lo largo de los años, sino también tópicos como la depresión, el duelo, y el abuso.

El martes, el actor irlandés de 24 años fue nominado al Emmy en la categoría de mejor actor en miniserie y/o película hecha para televisión, y el 20 de septiembre sabrá si el premio al que aspira en su rol de outisder podrá ser suyo. Asimismo, Normal People recibió nominaciones para su brillante guion y dirección, pero la producción no logró llegar a competir en la categoría de mejor miniserie, una de las tantas sorpresas del anuncio .

Mescal acaba de recibir una nominación al Emmy como mejor actor de miniserie Crédito: StarzPlay

"Connell en Normal People", reza le biografía de Mescal en su cuenta de Instagram. Debajo, un link para conseguir tickets para un show que brindará junto al artista Dermot Kennedy. Sí, el joven canta y muy bien. Se puede comprobar en los videos caseros que graba junto a su hermana Nell, y cuando él solo se sienta al piano para hacer covers. Tendemos a coincidir con Rooney: hay mucho de Connell en Paul. El actor busca pasar inadvertido y sus manierismos denotan cierta ingenuidad. No es para menos. Todo esto es nuevo para él. Su primer gran papel en la pantalla chica. Su primer reconocimiento. Una interpretación universalmente aclamada. Es mucho. Es abrumador. Quizá por eso todavía se refugia en Irlanda. Mescal no parece tener el aire de una estrella, más bien el de un trovador que disfruta de la colaboración artística.

Los comienzos en teatro

Paul Mescal nació, también como Connell, en una pequeña ciudad de Irlanda llamada Maynooth, en el condado de Kildare. Su padre, también llamado Paul y también actor, alimentó el sueño de su hijo. Mientras tanto -y también como su personaje- Mescal era una estrella del fútbol gaélico en su instituto, hasta que el deporte tuvo que quedar relegado por una herida en la mandíbula. El hecho no lo desmotivó sino que lo redireccionó a la actuación, su verdadera pasión. En 2017, se recibió en el Trinity College de Dublín (sí, el mismo lugar donde Connell estudia en Normal People) y comenzó a trabajar inmediatamente en puestas teatrales.

El joven fue parte de las obras de El gran Gatsby (donde interpretó a Jay Gatsby en el teatro Gate), Sueño de una noche de verano (en el Festival de Artes de Killkeny), y Retrato del artista adolescente (presentada en el Pavilion), entre otras. Con excepción del cortometraje Happyish de la irlandesa Juanita Wilson, Mescal no tuvo tiempo de hacer demasiadas audiciones. En 2019 fue elegido para el rol de Connell en Normal People y no hubo vuelta atrás. De hecho, el actor todavía no terminó de procesar el éxito de la miniserie ni de pensar en futuros proyectos. Este es su momento de disfrute.

Normal People y un romance sin egoísmos

Mescal junto a Daisy Edgar-Jones en la extraordinaria miniserie británica, Normal People, basada en la novela de Sally Rooney Crédito: StarzPlay

Cuando Mescal leyó la novela de Sally Rooney y el guion de su adaptación televisiva, no pudo evitar empetizar con Connell, ese adolescente hijo de madre soltera, un joven trabajador, popular en el colegio, pero no del todo cómodo con su entorno. La relación con Marianne (Daisy Edgar-Jones) lo despierta, y lo ubica en el mundo en el que siempre quiso estar: uno puro y transparente. "La crisis de identidad que tiene respecto a cómo se percibe a sí mismo en contraposición a lo que quiere hacer es algo con lo que me puedo relacionar", declaró Mescal. "Se siente desafiado cuando las cosas no conectan. Siempre pensé que era mucho más inteligente que yo", añadió.

Sus palabras suenan similares a las de ese entrañable personaje que, cuando deja la escuela secundaria de Sligo -la pequeña ciudad del oeste de Irlanda-, no logra encontrar el ámbito ideal para desarrollar su vocación como escritor. "No puedo conectar esta vida y aquella vida, siento que no encajan", dice en un monólogo brillante que seguramente atrajo la atención de los votantes del Emmy. Connell efectivamente sufre una crisis de identidad, pero al mismo tiempo la padece Marianne. Como consecuencia, pueden acompañarse, pero también malinterpretar los deseos del otro. Normal People los une y los separa, pero sabiendo que el vínculo es tan noble que no habrá nada que lo quiebre del todo, y que la conexión física es solo una forma más de estar unidos. El romanticismo de la miniserie parece casi salido de otra época, y eso la hace única. Una mirada, un roce de manos, equivale a una expresión vital de deseo.

En los movimientos de Mescal, en ese contacto visual que hace Connell con Marianne, en cómo la contempla, hay un trabajo interpretativo extraordinario, que no necesita palabras para destacarse. "Encontrar a tu alma gemela es una rareza, ni siquiera considero que eso pueda ser válido", le manifestó el actor a Mashable. En Normal People, esa "otra mitad" se desdibuja para darle paso a un debate más atractivo: si es posible soltar un vínculo en pos de la felicidad del otro. De dejar ir, de no pensar en uno. De eso se trata.