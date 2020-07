Normal People: por qué la miniserie británica es uno de los fenómenos del año

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de julio de 2020 • 13:38

"Creo que nos malinterpretamos mutuamente", dice uno de los protagonistas de Normal People. En cierta medida, no importa quién lo verbalice. Podría ser tanto Marianne Sheridan (Daisy Edgar-Jones) como Connell Waldron (Paul Mescal). A fin de cuentas, esa es la columna vertebral de la miniserie basada en la exitosa novela de 2018 de Sally Rooney: la falta de comunicación. El 16 de julio llega a la plataforma StarzPlay los 12 episodios del drama británico, dirigidos por Lenny Abrahamson (realizador de esa joyita llamada Frank, y de la nominada al Oscar, La habitación ) y Hettie Macdonald, que se convirtió en un verdadero fenómeno.

La novela de Rooney, que fue un boom en sí mismo y estuvo en la lista de candidatas al prestigioso galardón literario Man Booker Prize, partía de la clásica premisa chica conoce chico (o viceversa), y luego seguía a esos personajes a lo largo de los años, con todos los cambios, desencuentros, y experiencias que surgen con el paso del tiempo. La extraordinaria y sensible miniserie -adaptada por la propia Rooney junto a Alice Birch y Mark O'Rowe-, hace lo propio: nos muestra cómo comienza la relación entre Marianne y Connell, dos adolescentes que van juntos a la secundaria en una pequeña ciudad del oeste de Irlanda llamada Sligo, pero que pertenecen a dos mundos antagónicos, y se comportan de igual modo . Mientras Marianne es una joven de clase alta que convive a su pesar con una madre víctima de violencia de género y un hermano abusivo, Connell fue criado por una madre que lo tuvo cuando era muy joven, y que le brindó una crianza cálida y libre de tabúes.

Normal People - Trailer - Fuente: YouTube 01:36

Video

Los primeros episodios de Normal People también se hacen eco de ese "otro mundo" donde ambos se vinculan: la escuela. Lo que años más tarde pasará a ser anecdótico (y hasta cierto punto), para los protagonistas, en los capítulos iniciales, tiene una urgencia de la que no pueden huir. En este sentido, vemos a Marianne como una outsider, una joven solitaria, y sin temor a las autoridades. Connell, deportista del colegio y menos abrasivo en su conducta, pertenece al grupo popular, ese cuyos integrantes dictaminan qué hacer, y donde la mayoría acata. En esas circunstancias, los protagonistas se enamoran, pero viven su relación de manera clandestina al establecer un pacto: Connell no quiere que su grupo se entere del vínculo, y Marianne está de acuerdo.

Con el correr de los años, empezamos a comprender el porqué de las elecciones que los protagonistas toman en la juventud

Ese pacto inicial de Normal People podría haber sido una decisión narrativa propia de los dramas románticos que necesitan de un conflicto para que, eventualmente, una de las partes se moleste y la separación se produzca. Si bien la serie bucea en ese aspecto, sabemos que el pacto no es un recurso para forzar la ruptura sino la forma elegida para decirnos, lisa y llanamente, quiénes son Marianne y Connell. Por lo tanto, cuando ambos se distancian y comienzan a estudiar en la facultad, se pone de manifiesto que lo que sucedió en esa "otra vida" era un paso lógico, y hasta justificado, acorde la edad y a los errores que se cometen por la inexperiencia. Pero Normal People no descansa solo en eso. Con el correr de los años, empezamos a comprender el porqué de las elecciones que los protagonistas toman en la juventud, cuando la necesidad de poner todo en palabras no era tan imperiosa como cuando se crece y se deben enfrentar los temores y debilidades. De todas formas, esas necesidad no siempre se traduce en acción y esa es la clave de los desencuentros.

No se puede vivir del amor

Daisy Edgar-Jones y Paul Mescal brindan dos actuaciones brillantes Crédito: Gentileza StarzPlay

Por lo tanto, en Normal People no hay un villano o un tercero en discordia, ya que son los propios protagonistas quienes, a pesar de lograr una conexión única e inquebrantable, no pueden armonizar, construir una relación: comunicarse . Rooney y compañía saben que el espectador sabrá interpretar los silencios, lo no dicho, la palabra a destiempo, y reconstruirá, a partir de los momentos del pasado y del futuro -hay varios saltos temporales acordes a la temática- esas razones por las cuales Marianne y Connell simplemente no pueden estar juntos. De esta manera, es inevitable sentir que uno es un intruso al verlos en la intimidad, al presenciar conversaciones que nunca concluyen, al observar cómo se miran, como si siempre estuvieran al borde de una explosión verbal que nunca llega. Lo mismo sucede con las escenas de sexo de las que se ha hablado mucho por su naturaleza explícita, cuando en realidad son una muestra más de la naturalidad con la que la serie aborda la cotidianidad: en tiempo real, sin presiones, al desnudo.

Normal People es visualmente abrumadora, y nos invita a encontrar la belleza en el dolor, ya sea cuando lidia con problemáticas como la salud mental y el abuso, como cuando pone a la muerte en primer plano, sin temor a exponer en detalle cómo es el proceso de un duelo. Mescal y Edgar-Jones están simplemente extraordinarios en dos papeles muy complejos, que demandan esa clase de sutileza difícil de lograr: la de decirlo todo sin emitir palabra alguna.

La serie está basada en la popular novela de Sally Rooney Crédito: Gentileza StarzPlay

"No puedo conectar esta vida y aquella vida, siento que no encajan", dice Connell en uno de los episodios. El verbo "encajar", claro, no es casual. Normal People es una serie que le interpela a la normalidad, que aprehende la complejidad de dos personas y lo maleable que puede ser el pensamiento y el deseo según el momento que se esté viviendo. Y eso de no poder conectar dos etapas de la vida, de sentir que algo no termina de encajar en el tiempo presente, es lo hermoso de este romance: deja que sus protagonistas respiren, decidan cuando decir que no, y aprendan, no sin mucha tristeza, que a veces es necesario dar un paso al costado cuando no se puede vivir del amor.

Cuándo y dónde verla. Normal People estará disponible en StarzPlay a partir del jueves 16 de julio.