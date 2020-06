Andrés Parra interpreta al chileno Sergio Jadue en la serie El Presidente, sobre el FIFAGate, que Amazon Prime estrena este viernes 5

Un gigantesco escándalo deportivo y judicial que en su momento paralizó al mundo del fútbol y todavía aguarda el momento de la sentencia definitiva aparece detrás de El presidente , una de las primeras ficciones realizadas en América Latina con producción original de Amazon Prime .

A partir de este viernes 5 , en la plataforma de streaming del gigante del comercio electrónico estará disponible esta serie que tiene como showrunner a Armando Bo ( El último Elvis , Animal ), que además dirigió cuatro de los ocho episodios de esta primera temporada. Los dos primeros y los dos últimos.

El nombre de la serie alude a Sergio Jadue , uno de los más poderosos dirigentes del fútbol chileno y latinoamericano de las últimas décadas y protagonista central, como muchos otros colegas suyos, del llamado FIFAGate, el escándalo de corrupción, sobornos y lavado de dinero destapado hace cinco años en Estados Unidos y actualmente en plena investigación judicial. La serie trabaja sobre ese caso a partir de un cruce entre realidad y ficción. Todos los dirigentes involucrados en la trama de corrupción se mencionan con nombre y apellido .

La serie fue filmada en exteriores de la Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos con un equipo técnico, artístico y actoral integrado por nombres de distintos países latinoamericanos. Este es el quién es quién de sus principales protagonistas:

Andrés Parra ( Sergio Jadue ). El laureado actor colombiano interpreta al personaje central de la serie, que tras una carrera meteórica se convirtió en uno de los dirigentes deportivos más poderosos de América Latina. Jadue se convirtió en testigo protegido del FBI, brindó su testimonio en la causa del FIFAGate tras declararse culpable y vive hoy en Estados Unidos, a la espera de la sentencia. Fue suspendido de por vida para ocupar cargos de dirigente deportivo. Parra se hizo conocido en el mundo de habla hispana por su personificación de Pablo Escobar en El patrón del mal y luego apareció en otras producciones televisivas latinoamericanas muy destacadas como El comandante (donde interpretó a Hugo Chávez ) y Sitiados . También formó parte del elenco protagónico de la película argentina La odisea de los giles.

Andrés Parra como Sergio Jadue

Paulina Gaitán ( Nené ). La actriz mexicana encarna a la esposa de Jadue, María Inés Facuse , retratada en la serie como una mujer ambiciosa y mucho más decidida que su marido. Siempre actuando en las sombras, decidió tomar distancia de Jadue (con divorcio incluido) después de que éste fuera acusado en el FIFAGate . La verdadera Nené vive hoy en Miami con su familia. Poco conocida todavía en la Argentina, Gaitán es una de las estrellas femeninas de aparición más frecuente en el cine y la televisión de su país. Su figura se proyectó a toda Latinoamérica a partir de su aparición protagónica en la serie Diablo guardián , también de Amazon Prime.

Karla Souza (Rosario). La otra figura femenina central en la trama del Presidente también nació en la capital mexicana. Interpreta aquí a un personaje ficticio, una agente encubierta del FBI asignada a la investigación del FIFAGate desde los primeros tramos. Souza es una figura importante de la producción audiovisual de México y sus últimos trabajos la muestran con la intención de proyectarse hacia Estados Unidos, especialmente gracias a su papel en la serie How to Get Away with Murder , donde interpreta a Laurel Castillo. En 2018 denunció que fue víctima de un abuso sexual .

Luis Margani ( Julio Grondona ). El histórico mandamás del fútbol argentino, fallecido en 2014, tiene constantes apariciones en esta serie y se convierte en virtual narrador de la historia. Margani recupera aquí los primeros planos alcanzados en su aplaudido debut como actor de largometraje, convocado por Pablo Trapero en su ópera prima Mundo grúa para interpretar al Rulo, su protagonista. Llegó a la pantalla después de una carrera como músico en los años 70 (fue bajista del grupo beat Séptima Brigada) y sigue activo en el cine y la TV.

Luis Margani, en la piel de Julio Grondona

Alberto Ajaka ( Jashir ). El actor argentino aparece en El presidente como un estrecho colaborador de Jadue, su hombre de mayor confianza y encargado de los trabajos más "incómodos" asignados por el dirigente. Ajaka ya había trabajado junto a Bo en El último Elvis y lleva adelante un destacado y ascendente recorrido en la televisión y el cine después de su surgimiento en el teatro independiente. Esta serie es su primer trabajo internacional.

Luis Gnecco ( Luis Bedoya ). A uno de los más prestigiosos actores chilenos le toca aquí interpretar a un colombiano. Bedoya es un poderoso dirigente deportivo en su país y en el fútbol latinoamericano, que también eligió el camino de la delación protegida al quedar envuelto en la investigación del FIFAGate. Como Jadue , aguarda la sentencia en Estados Unidos y también quedó inhibido para siempre de ejercer cargos deportivos. Gnecco fue Neruda en la película homónima de Pablo Larraín y el público argentino lo conoce por su participación en La misma sangre y El ángel . También trabaja con frecuencia para la pantalla italiana (lo vimos en la serie Los dos papas , de Paolo Sorrentino).

Jean Pierre Noher ( José Hawilla ). Por su frecuente presencia en las ficciones brasileñas, el actor argentino fue convocado para interpretar a un personaje oriundo de ese país, clave en la trama del FIFAGate. Hawilla manejó durante un cuarto de siglo los derechos deportivos para la emisión por TV del fútbol latinoamericano desde la empresa Traffic. Fue uno de los máximos informantes de la investigación que se hizo en Estados Unidos y antes de morir, en 2018, devolvió a la Justicia 151 millones de dólares de su patrimonio. Noher tiene una celebrada trayectoria en nuestro país como actor de cine y TV y además es un experto musicalizador . Su aporte a las ficciones brasileñas más exitosas se hizo muy frecuente en los últimos años y desarrolla en el país vecino buena parte de su trabajo.

Federico Liss ( Mariano Jinkis ). Interpreta a otro eslabón argentino en la trama del FIFAGate, como responsable de una empresa de marketing audiovisual que trabajaba junto a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Acusado de pagar sobornos para quedarse con los derechos televisivos, permanece en libertad. Liss es un reconocido actor de la escena teatral independiente de la Argentina y en el cine apareció, entre otros papeles, en Relatos salvajes .