En un año en el que dos largas huelgas atravesaron la industria del entretenimiento con sede en Hollywood y paralizaron su producción audiovisual –afectando además la de otras industrias en el resto del mundo– resulta complicado analizar las series estrenadas durante 2023 por fuera de ese complicado contexto. Especialmente cuando algunas de las figuras más sobresalientes de ese universo pasaron meses alzando la voz para señalar el trato injusto que muchos recibieron de los estudios y plataformas de streaming. Y así, de mayo a noviembre, los espectadores pudieron vislumbrar lo que sería “un mundo sin series”, a esta altura un ingrediente fundamental de sus consumos diarios de entretenimiento. La ausencia no pasó inadvertida para los seriéfilos que además en 2023 tuvieron que lidiar con la despedida definitiva de algunas de las ficciones más celebradas de los últimos tiempos.

Mientras los lanzamientos de las esperadas nuevas temporadas de Stranger Things (Netflix), La casa del dragón (HBO Max), The Mandalorian (Disney+) y Bridgerton (Netflix), entre muchos otros, tuvieron que ser postergados hasta el año que viene y los estrenos de nuevas series como El pingüino (HBO Max), Daredevil (Disney+) y Mr. and Mrs. Smith (Amazon Prime), corrieron la misma suerte, el duelo por el cierre definitivo de la historias de Succession, The Marvelous Mrs Maisel, Ted Lasso y The Crown ganaron más protagonismo de lo previsto.

Dominic West como el ahora rey Carlos III y Olivia Williams como la reina Camilla, en los últimos episodios de The Crown Netflix

Sin nuevas temporadas de las series más vistas ni novedades que sirvieran para renovar dramáticamente el panorama, el adiós a la profundamente disfuncional familia Roy fue un duro golpe. También es cierto que pocas ficciones se despidieron en un punto tan alto como lo hizo Succession, que no sacrificó ni un centímetro de su sarcástica esencia en busca de un final feliz. Nada en la historia que desarrolló el guionista Jesse Armstrong durante cuatro temporadas hacía suponer que lo habría y efectivamente, la resolución de la historia fue tan amarga como los personajes merecían y los espectadores esperaban, aún sin saberlo. Sin embargo, la excelencia de su despedida no impedirá que el público sienta la ausencia del magnífico Logan Roy de Brian Cox ni la de su corte de esbirros y mucho menos deje de extrañar a su prole de adultos en permanente estado de inmadurez. Una nostalgia que ni siquiera el regreso de Billions –primo cercano, aunque menos intencionalmente cómico que el programa de HBO– consoló, ya que la serie de Universal+ también se despidió definitivamente a principios de diciembre.

Por su lado, los fanáticos de The Marvelous Mrs. Maisel tampoco tuvieron demasiadas opciones para reemplazar la muy particular emoción que despertaba la serie creada por Amy Sherman Palladino. Con el estreno de la tercera temporada de Hacks, otra excepcional ficción ambientada en el mundo de la comedia norteamericana y con la mira puesta en sus integrantes femeninas, en suspenso por las huelgas –el próximo proyecto de Sherman Palladino, Etoile, todavía está en etapa de preproducción– no les quedó otra opción para calmar la angustia producida por el vacío de serie que volver a ver la sobresaliente temporada final. Podría haberles ido peor. Podrían haber quedado devastados como los fanáticos de The Crown, que después de 60 capítulos tuvieron que desalojar el palacio de Buckingham de sus fantasías. Es poco probable que aparezca, al menos en el mediano plazo, una serie con semejante poder de encantamiento y convocatoria. Y hay pocas chances también de que surja una con un grupo de personajes tan optimistas, divertidos y plenos de buenas intenciones como los que habitaron durante tres temporadas Ted Lasso, la singular comedia deportiva de Apple TV+ que terminó después de tres cortas temporadas.

La muerte de Matthew Perry (aquí junto a Courteney Cox en Friends) marcó el año de las series

La oportunidad de rendirles el merecido homenaje a todas ellas por las tantas horas de alegrías, tristezas y todas las emociones entre un lado y el otro del espectro que proporcionaron a los espectadores llegará en la ceremonia de los premios Emmy, que debido a las huelgas fue postergada hasta el 15 de enero. Allí también la industria de la televisión y los espectadores tendrán que encarar la pérdida más tristemente real del año: la muerte de Matthew Perry. El repentino fallecimiento del actor sacudió al público de dos generaciones en todo el mundo. Su partida fue también la del amado Chandler Bing, parte fundamental de la educación sentimental del público de series. Aquellos que en Friends, primero en la TV por cable y más tarde a través de las plataformas de streaming, descubrieron que un grupo de personajes de ficción podían formar parte de sus familias.

Natasha Lyonne como Charlie Cale en Poker Face, la mejor serie nueva de 2023 Peacock - Episodic

Las mejores series del año según LA NACION*

* Según los votos de los críticos Marcelo Stiletano, Natalia Trzenko, Paula Vázquez Prieto, Hernán Ferreirós, Guillermo Courau y Martín Fernández Cruz