Series de abril: del regreso de Julia Roberts a las primeras damas que componen Michelle Pfeiffer, Viola Davis y Gillian Anderson

Luego de Semana Santa, bien vale hacer un repaso de las ficciones que llegaron o llegan a las diversas plataformas de streaming este mes. Para las próximas semanas se esperan lanzamientos que cuentan con grandes estrellas, como es el caso de Julia Roberts, y un relato centrado en cómo se cocinó una de las películas más importantes en la historia del cine. The First Lady, Tokyo Vice, Bel-Air y Mother is Wrong, entre otras, son algunas de las series que pueden verse en Paramount+, Star+, HBO Max y otras plataformas.

Tokyo Vice (miniserie)

Michael Mann, uno de los directores de acción más importantes del cine actual es productor (y director del piloto) de Tokyo Vice, un ambicioso thriller que llega a la pantalla de HBO Max. La miniserie se basa en el libro del periodista Jake Adelstein (aquí interpretado por Ansel Elgort), quien se convirtió en el primer periodista extranjero en trabajar para un diario local japonés. Dado que Adelstein era joven y no tenía demasiada experiencia, sus editores le hicieron pagar “derecho de piso”, enviándolo a escribir sobre el submundo de la yakuza en Tokio, nombre con el que se conocen a las mafias en ese país. Para su tarea, el redactor hace equipo con Hiroto Katagari (Ken Watanabe), un veterano detective, que lo lleva a sumergirse en la escena criminal local. En ese viaje, el protagonista descubrirá un mundo violento, de reglas propias y códigos férreos.

Ya disponible en HBO Max.

Mother is Wrong (miniserie)

Un niño de tres años le asegura al terapeuta de su escuela que quien dice ser su madre, en realidad no lo es. Y con ese gran disparador, este thriller psicológico sumerge al espectador en una trama atravesada por inesperadas vueltas de tuerca, en la que una policía intentará deducir qué tan cierto es eso que asegura el pequeño, a la vez que debe atrapar a los responsables de una serie de robos en distintas joyerías. Mother is Wrong es una de las grandes sorpresas de la televisión francesa, un policial que en solamente seis episodios desarrolla una adictiva trama, con una protagonista que se encuentra frente a un caso en el que debe prestarle atención a las voces más inesperadas.

Ya disponible en FLOW.

The First Lady (primera temporada)

Con Michelle Pfeiffer, Viola Davis y Gillian Anderson como grandes protagonistas, The First Lady pone el foco en la historia de varias de las primeras damas más emblemáticas de Estados Unidos . Con la intención de bucear en la intimidad de la Casa Blanca, y en la relevancia que ellas tuvieron en la toma de decisiones, esta propuesta hace foco en tres primeras damas que se convirtieron en símbolos por peso propio: Betty Ford, Eleanor Roosevelt y Michelle Obama. De esa forma, este título propone un retrato político, pero también íntimo de la vida matrimonial en la Casa Blanca, y cómo cada una de ellas ejerció un rol decisivo en varios momentos coyunturales de su país. Junto a las actrices mencionadas, también se encuentran Aaron Eckhart como Gerald Ford, O- T Fagbenle como Barack Obama y Kiefer Sutherland como Franklin Roosevelt.

Disponible a partir del 18 de abril por Paramount+.

Bel-Air (primera temporada)

La popular sitcom protagonizada por Will Smith a comienzos de los noventa presenta esta remake en la que un joven de origen humilde llamado Will (Jabari Banks) se muda de un modesto barrio de Filadelfia a las imponentes mansiones de Bel- Air. Tomando distancia del tono eminentemente humorístico de su antecesora (conocida entre nosotros como El príncipe del rap) , este reboot buscará algunas risas, pero tendrá un foco dramático, haciendo foco en la realidad social de su protagonista, el cambio y los prejuicios que sufre luego de instalarse en un lugar tan distinto al que lo vio crecer. Aunque no faltarán las referencias a la serie original, esta nueva propuesta buscará su identidad.

Bel- Air llegará al catálogo de Star+ el próximo 27 de abril.

Gaslit (miniserie)

Por el calibre de su elenco, es indudable que Gaslit es uno de los títulos más importantes de abril. Con Julia Roberts y Sean Penn, este thriller político propone darle un giro a la representación del caso Watergate y contar una historia satelital a ese escándalo. En la serie, Roberts interpreta a Martha Mitchell, una mujer de la alta sociedad, cuyo esposo era el procurador general de la gestión Nixon, John Mitchell (Penn). Cuando el reconocido episodio político sale a la luz, Martha intenta desligar a su marido de lo que sucedió y busca hablar con la prensa para dar su versión de los hechos. Pero el peligro que suponía la voz de esa mujer en los medios derivó en una operación para difamarla, e incluso secuestrarla, arruinando su vida profesional y personal. Gaslit supone una nueva incursión de Roberts en la pantalla chica (luego de Homecoming), acompañada de un Sean Penn en la piel de Mithell. El resto del elenco lo integran otros nombres también muy conocidos, como Betty Gilpin y Dan Stevens.

Disponible a partir del 24 de abril por Starzplay.

The Offer (miniserie)

Uno de los proyectos que mayor expectativa genera durante abril es esta ficción que recrea el complejo proceso de producción, negociación y filmación que significó El padrino, la obra maestra de Francis Ford Coppola. Protagonizada por Miles Teller, Dan Flogler, Juno Temple, Giovanni Ribisi y Justin Chambers, esta ficción narra la épica de producción, que se desarrolló detrás de la épica cinematográfica. Teller interpreta a Albert Rudy, el productor que hizo posible la llegada de la novela de Mario Puzo al cine y que junto a Coppola libró infinidad de batallas contra todas las voces en contra que hicieron lo imposible por boicotear dicha filmación. Desde los grandes jefes del estudio, pasando por ejecutivos e incluso algunos hombres vinculados a la mafia, el proceso de realización de El padrino fue una verdadera odisea. Nadie consideraba que Al Pacino tuviera pasta para convertirse en estrella, y muchos miembros del equipo técnico e inversores opinaban que a Marlon Brando ya se le había pasado su cuarto de hora. Sin embargo, y como es sabido, este largometraje se convirtió en un éxito de crítica y público, en una clase maestra de cine de tres horas que sigue viva en el imaginario del público.

Disponible en Paramount +, desde el 29 de abril.

Shining Girls (miniserie)

Elisabeth Moss abandona momentáneamente a June Osborne para componer a una mujer que decide llevar adelante una compleja investigación. Basada en el libro homónimo de Lauren Beukes, Shining Girls se centra en Kirby Mazrachi, una empleada de un diario de Chicago que un día es ferozmente atacada en el marco de un asalto. Las ambiciones profesionales de Mazrachi quedan pausadas y su vida parece perder el rumbo frente a la angustia que le significa dicho episodio. Pero ese mismo dolor se convierte en un inesperado impulso cuando descubre un asesinato que guarda algunas similitudes con el ataque que ella recibió. Resuelta a descubrir si entre ambos delitos hay algún vínculo en común, Kirby se asocia con un problemático periodista y ambos dan inicio a una compleja investigación que los lleva a conocer otros ataques que podrían estar realizados por la misma persona. Wagner Moura, Phillipa Soo, Jamie Bell y Amy Brenneman se destacan en el elenco que encabeza Moss.