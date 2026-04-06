Cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada de Euphoria y cómo ver los capítulos

Este domingo 12 de marzo se estrena la tercera y última temporada de Euphoria, la serie de HBO creada por Sam Levinson. En ese sentido, muchas personas se preguntan a qué hora se estrena y cómo se pueden ver los capítulos.

Desde su estreno en 2019, esta obtuvo gran reconocimiento por su estética y su crudo relato. La trama sigue a un grupo de estudiantes de secundaria que navega entre drogas, relaciones sexuales, traumas, redes sociales, amor y amistad.

El póster oficial de la tercer temporada de Euphoria Instagram

Además, muchos de sus actores han ganado mucho reconocimiento por sus roles en la serie. La protagonista, Zendaya, ganó un premio Emmy por ponerse en los zapatos de Rue. En tanto, nombres como Jacob Elordi, Sydney Sweeney y Hunter Schafer obtuvieron relevancia a partir de la serie.

A qué hora sale la nueva temporada de Euphoria

La tercera temporada de Euphoria se estrena en la Argentina este domingo 12 de abril a las 23. Los nuevos capítulos se lanzarán semanalmente cada domingo en ese horario. Se podrá ver por TV para quienes tengan la suscripción a HBO.

En tanto, también se puede ver de forma online a través de la plataforma HBO Max. Por este mismo medio están disponibles las dos temporadas anteriores para quienes se quieran poner al día con el programa.

Qué se sabe de la tercera temporada de Euphoria

Euphoria - Tráiler de la temporada 3

Dado a los retrasos para la grabación de la serie, esta nueva temporada tiene un salto temporal de cinco años. Aunque mantiene el núcleo de la serie al seguir la historia de Rue y otros personajes, tendrá un tono aún más oscuro, orientado a la vida de adulto y problemáticas como el crimen organizado y la inseguridad emocional de los personajes:

Rue (Zendaya) aparece en México, endeudada con un grupo criminal liderado por Laurie, y tendrá que buscar formas “creativas” de saldar esa deuda, lo que la pone en un riesgo muy alto.

(Zendaya) aparece en México, endeudada con un grupo criminal liderado por Laurie, y tendrá que buscar formas “creativas” de saldar esa deuda, lo que la pone en un riesgo muy alto. Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) están juntos, y esta temporada se casan. Sin embargo, la dinámica entre ellos se vuelve más tóxica y llena de secretos, con Cassie obsesionada con las redes y la vida aparente de los demás. A su vez, ella retoma su relación con Maddy (Alexa Demie), lo que complica su vínculo con Nate.

(Sydney Sweeney) y (Jacob Elordi) están juntos, y esta temporada se casan. Sin embargo, la dinámica entre ellos se vuelve más tóxica y llena de secretos, con Cassie obsesionada con las redes y la vida aparente de los demás. A su vez, ella retoma su relación con (Alexa Demie), lo que complica su vínculo con Nate. Jules (Hunter Schafer) está en una escuela de arte, tratando de construir una identidad más estable, mientras sigue procesando la relación con Rue y el pasado de la serie.

(Hunter Schafer) está en una escuela de arte, tratando de construir una identidad más estable, mientras sigue procesando la relación con Rue y el pasado de la serie. Lexi (Maude Apatow) aparece trabajando como asistente de un showrunner en el mundo del entretenimiento, lo que la expone a mucha presión.

Rosalía forma parte del elenco de la tercera temporada de Euphoria Instagram

Para esta temporada, se confirmó la participación de Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demi, Hunter Schafer, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry y Domingo Coleman. También se trata del último trabajo actoral de Eric Dane como el padre de Nate, quien murió este año de ELA. A su vez, el elenco tiene varias incorporaciones, entre los cuales se destacan Sharon Stone y Rosalía

Por otro lado, también están confirmadas algunas ausencias. Este es el caso de Barbie Ferreira, quien interpretaba a Kat y quien no participará más de la serie tras diferencias con el director Sam Levinson. En tanto, Angus Cloud ―quien murió de una sobredosis en 2023― no estará presente.