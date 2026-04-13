La casa de la pradera: cómo es la nueva versión de Netflix sobre La Familia Ingalls y quiénes serán sus protagonistas

A más de cuatro décadas de su último capítulo, La familia Ingalls regresa a la pantalla con una nueva identidad: La casa de la pradera; una ambiciosa adaptación de Netflix que se estrenará el próximo 9 de julio. Inspirada nuevamente en los libros semi autobiográficos de Laura Ingalls Wilder, esta versión busca recuperar el espíritu del relato original, pero con una sensibilidad contemporánea y una mirada más amplia sobre la vida en la frontera estadounidense.

“Hace mucho tiempo, mamá, papá, Mary y Laura dejaron los grandes bosques de Wisconsin y se mudaron a la pradera, donde una nueva vida les esperaba”, dice el personaje de la joven Laura en el trailer lanzado por la plataforma este lunes 13 de abril. Mientras transcurren algunas imágenes de lo que será este reboot, la protagonista anticipa cómo será esa nueva vida: “Cada día y cada noche era una aventura. Y aunque estaban solos y se veían muy pequeños ante el cielo y las estrellas, eran felices porque eran una familia y estaban juntos”, concluye el pequeño adelanto.

La trama retoma el punto de partida clásico: el traslado de la familia Ingalls desde Wisconsin hacia las vastas praderas del Oeste en el siglo XIX. A partir de allí, reconstruye su proceso de adaptación, las dificultades cotidianas y el fuerte vínculo que los mantiene unidos. “Este drama familiar esperanzador, en parte una épica historia de supervivencia y en parte un relato sobre los orígenes del Oeste americano. Ofrece una visión caleidoscópica de las luchas y los triunfos de aquellos que forjaron la frontera”, explica la sinopsis oficial de esta historia liderada por Rebecca Sonnenshine, reconocida por su trabajo en series como The Boys y The Vampire Diaries.

El equipo detrás del reboot de un clásico televisivo Prensa Netflix - L1010130

“Honrar su esencia”, es el objetivo de esta showrunner y productora ejecutiva que ha crecido leyendo los libros de Laura Ingalls Wilder, aunque también promete profundizar en los matices de la historia. “Los personajes hablan de su vida antes de llegar a la pradera; puede que nos encontremos con algunos personajes de su pasado”, comentó quien se enamoró profundamente de estos libros cuando tenía 5 años. De hecho, fue esta saga literaria ( que vendió más de 73 millones de ejemplares) la que la inspiró a convertirse en escritora y cineasta.

“Me siento honrada y emocionada de adaptar estas historias para una nueva audiencia”, señaló. “Esta serie es una historia de amor sobre una familia. Es una familia con la que quieres estar, a la que quieres conocer, con la que quieres pasar tiempo. Esa es la esencia de La casa de la pradera: una familia que se apoya mutuamente, que se cuenta historias, que cuenta historias sobre sí misma”, agregó entusiasmada.

La familia Ingalls fue una serie que se emitió entre 1974 y 1983

Este reboot además cuenta con el respaldo de CBS Studios y la participación de Trip Friendly, hijo del productor original Ed Friendly. “Mi sueño siempre ha sido volver a los libros, hacer una adaptación original e incorporar también la historia de la época”, dijo Friendly en el evento realizado para fanáticos con motivo del 50 aniversario en diciembre pasado. “Estudié historia en la universidad, me encanta la historia y creo que esa época —los años 1860, 1870 y 1880— es una parte fascinante”, concluyó.

Los nuevos Ingalls

A lo largo de sus nueve temporadas y más de 200 episodios, la serie tenía como protagonistas principales al matrimonio Charles y Caroline Ingalls, interpretados por Michael Landon y Karen Grassle, y sus hijas Mary, Laura y Carrie, encarnadas por Melissa Sue Anderson, Melissa Gilbert y las gemelas Lindsay y Sidney Greenbush.

El corazón de esta historia vuelve a ser la familia, ahora interpretada por una generación de actores no tan populares. El papel de la protagonista absoluta, Laura Ingalls (esa niña brillante, honesta y rebelde con una mirada curiosa sobre el mundo que la rodea) recaerá sobre Alice Halsey, una niña de 10 años que trabajó en la serie Lecciones de química de Apple TV+ (interpretando a la hija del personaje de Brie Larson), en el culebrón Days of Our Lives e hizo el doblaje en la serie de Disney Junior Kindergarten: The Musical.

Su elección fue elogiada por Melissa Gilbert, quien no sólo le dio su “bendición” a la actriz sino que expresó que estaba “muy ilusionada por pasarle el papel”. “Se conocieron y conversaron”, contó Rebecca Sonnenshine, quien también tuvo grandes palabras para la jovencita: “Es muy madura, muy talentosa y ha asumido por completo el personaje de Laura”.

Luke Bracey será el encargado de encarnar a Charles, el padre de familia, un hombre resiliente que lidera a los suyos en medio de las adversidades del territorio fronterizo. Este australiano, de 36 años, es conocido por haber interpretado a Trey Palmer en la serie Home and Away y a Jerry Schilling en la película musical Elvis.

El rol de Caroline, esa madre que se vuelve sostén emocional del hogar, será ocupado por Crosby Fitzgerald, una actriz recordada por su papel de Sylvia en la serie Palm Royale y por participar del true crime Amanda Knox: una historia retorcida. Skywalker Hughes dará vida a Mary, la hermana mayor y más sensible del clan es conocida por ser Sheridan Pickett en el drama Joe Pickett.

Diferencias con la serie original

Aunque toma como base los mismos libros, esta reversión introduce varias diferencias respecto de la recordada serie emitida entre 1974 y 1983. Mientras que todos coinciden en que este proyecto guarda mayor fidelidad al material original con una narrativa más cercana a las memorias de Wilder, el tono con el que se tratarán los temas son más realistas y amplios: “Se propone una visión caleidoscópica de las luchas y logros de los pioneros, abordando con mayor profundidad el contexto histórico”, explican desde la producción.

Respecto a los personajes y arcos narrativos, esta adaptación incorporará figuras inéditas que expanden el universo de la familia. En cuanto a la estética, la historia apostará por una producción más cinematográfica y una mirada actual sobre los temas sociales.

Con una segunda temporada ya confirmada antes de su estreno, la apuesta de Netflix es clara: volver a contar una historia que marcó a millones, pero desde otro lugar. Una reinterpretación que dialoga con el pasado, pero busca resonar con nuevas generaciones.