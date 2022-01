Series: de la serie que sumará a Sharon Stone a La casa de papel en versión coreana y el impactante trailer de Moon Knight, la nueva gran apuesta de Marvel

Sharon Stone vuela con The Flight Attendant. Después de una exitosa primera temporada, la serie de HBO Max protagonizada y producida por Kaley Cuoco volverá a la pantalla con nuevas aventuras para la complicada Cassie y algunos nuevos acompañantes de vuelo. En los episodios que se graban por estos días y se verán hacia mitad de año, Sharon Stone aparecerá en el papel de Lisa Bowden, la madre de la protagonista . El reencuentro entre ambas estará lejos de ser una reunión emotiva. Distanciadas y enfrentadas por cuestiones familiares del pasado además del alcoholismo de Cassie, ambas deberán explorar la posibilidad de una reconciliación.

Con Cassie ya sobria y viviendo en Los Ángeles, la segunda temporada la mostrará como una colaboradora de la CIA quien, fiel a su estilo, se meterá en problemas cuando sea testigo del asesinato de un espía internacional . Basada en la novela de Christopher A. Bohjalian, la serie nominada a nueve premios Emmy, incluido el de mejor comedia, como muchos otros ciclos demoró su regreso a la pantalla por la pandemia aunque en su caso sus productores se encontraron con complicaciones adicionales, ya que una parte esencial de la historia gira alrededor de las aventuras que vive Cassie en sus viajes por el mundo como azafata.

Daniel Radcliffe por el camino de la comedia Archivo

Daniel Radcliffe: de la magia a la parodia. Pocas veces la carrera de los actores infantiles resultan en trayectorias exitosas e interesantes en la adultez. Las posibilidades de que Daniel Radcliffe pudiera superar la identificación con Harry Potter, personaje que interpretó de los 11 a los 22 años, eran más que remotas y, sin embargo, el actor británico encontró en la comedia el salvoconducto para mantenerse en carrera. Algo que ya quedó demostrado con sus papeles en la serie Miracle Workers (tres temporadas disponibles en HBO Max) y que confirmarán sus personajes en La ciudad perdida, película con Sandra Bullock y Channing Tatum que se estrenará en marzo.

Pero eso no es todo: este martes se anunció que Raddclife interpretará al músico y comediante “Weird Al” Yankovic en una biopic sobre su vida que producirá Roku TV. “Estoy encantado con el hecho de que Daniel Radcliffe vaya a interpretarme en el film. No tengo dudas de que este será el papel por el que será recordado por las futuras generaciones”, escribió Yankovic, fiel a su estilo, en el comunicado sobre la película que comenzará a filmarse en febrero en Los Ángeles.

La casa de papel vuelve, pero en coreano. Si los fanáticos o detractores de La casa de papel creían que el final de la quinta temporada suponía el adiós definitivo de la serie de Netflix creada por Álex Pina, es porque no estaban prestando atención al fenómeno español. Tanto éxito no podía terminarse así nomás y entonces, cuando se anunció la segunda parte de la última temporada, también se reveló que la ficción tendrá un spin off centrado alrededor de Berlín (Pedro Alonso), el querido personaje que se convirtió en una de las primeras víctimas fatales del grupo de ladrones. Claro que para verla habrá que esperar hasta el año próximo y antes, como todo éxito global que se precie, la historia de El profesor y los suyos volverá con una nueva versión hecha en Corea del Sur, nueva meca de la TV de calidad mundial.

Así, por estos días, la plataforma de streaming ya presentó el primer teaser de Money Heist-Joint Economic Area, como se conocerá la adaptación de la serie española realizada en el país asiático. En las imágenes quedan presentados los integrantes de la banda de El profesor y la inspectora policial a cargo de la investigación del asalto con toma de rehenes que pone en marcha toda la narración. Los espectadores atentos reconocerán al actor encargado de interpretar a Berlín, Park Hae-soo, como uno de los protagonistas de El juego del calamar, y a Kim Yun-jin, famosa por encarnar a Sun en Lost, que aquí será la experta en toma rehenes decidida a resolver la situación creada por los asaltantes.

Moon Knight: la luna en casa Marvel. Una de las series más esperadas del universo audiovisual de Marvel acaba de lanzar su primer adelanto y, como toda producción de la factoría de superhéroes, las imágenes hicieron poco para aclarar la trama de lo que vendrá. De todos modos, el trailer de dos minutos ya puso en marcha la maquinaria de rumores, prejuicios y fascinación de los fanáticos. Y cierto desconcierto de los neófitos con el acento británico que se le escucha a Oscar Isaac, protagonista de la miniserie de seis episodios que se estrenará el 30 de marzo en Disney+.

Como parte de la nueva fase de los relatos adaptados de los cómics, Moon Knight es uno de los superhéroes que combina sus habilidades especiales con sus serios problemas emocionales y mentales. En los cómics, Marc Spector es un ex soldado norteamericano devenido en mercenario que sufre de un síndrome de personalidad disociativa o múltiple y luego de una vida de instituciones psiquiátricas y violencia, es “salvado” por Kohnshu, el dios egipcio de la luna. Habrá que esperar a marzo para averiguar si se trata todo de un delirio de la mente de su protagonista o algo que transcurre en el mundo “real”, además de la identidad del personaje que interpreta Ethan Hawke, un debutante en las lides de Marvel.