Netflix: La casa de papel 5: teorías, certezas y nuevos proyectos para el final de la exitosa serie española

Las expectativas son enormes. Luego de un derrotero de cinco temporadas, La casa de papel llega a un final que intentará estar a la altura de las circunstancias, o al menos eso es lo que prometió Álvaro Morte en una rueda de prensa: “La serie termina cuando tenía que terminar. Es una decisión muy inteligente de frenarlo aquí. Es una forma de regalarle a los fans lo que realmente merecen”. Y eso es justamente lo que espera el público, un clímax explosivo, que no deje cabos sueltos, y que se presente como el emotivo adiós a un grupo de atracadores que ya forman parte del panteón televisivo del siglo XXI. Por ese motivo y a continuación, un repaso sobre qué se puede esperar de estos últimos episodios, cuáles podrían ser algunas vueltas de tuerca, y qué sucederá con este universo una vez que cierre (¿para siempre?) sus puertas. Atención: hay spoilers de los episodios previos.

Primero, algunas certezas

Un adiós para siempre: Álex Pina, creador de La casa de papel, fue claro con respecto a la conclusión de la trama. Luego de cinco temporadas llenas de acción, emoción, vueltas de tuerca y un buen puñado de flashbacks, aseguró que ésta es la instancia decisiva: “La respuesta a si puede haber temporada seis o siete, es no. El final de la serie es el final de la serie y con esto culmina la historia”. Por su parte, el productor Jesús Colmenar se mostró en sintonía con esas palabras, y agregó: “Al final tienes que lanzarte a hacer el cierre de tu relato, ser lo más coherente posible con lo que has estado contando y si en la anterior parte lo que teníamos era una épica de acción, en esta segunda tenemos una épica emocional”.

Tokio está muerta, guste o no guste: uno de los momentos más desgarradores del quinto episodio de la temporada, y que sirvió como cierre del primer volumen, fue la muerte de Tokio. La historia de la ladrona interpretada por Úrsula Corberó es uno de los ejes de la ficción, y por ese motivo su sacrificio fue un golpe muy duro para los fans. Pero aunque muchos se aferren a posibilidad de un giro que justifique un improbable regreso, lo cierto es que la muerte de Tokio es un hecho. Para Corberó, despedirse fue muy difícil, y al respecto opinó: “Fue muy duro, pero estoy muy contenta con el final de ella. No sé si tengo que decir esto, o no, pero en parte yo quería que sucediera así. Tokio era uno de los personajes carne de cañón desde el principio. Me pareció muy bonito y hay algo de poético en eso que dice de vivir varias vidas”. Eso sí, como sucede con Berlín (Pedro Alonso), ella estará presente en los próximos episodios, a través de algunos flashbacks.

Una vuelta a las raíces: “Hemos vuelto con algunos elementos que yo creo que forman parte de la propia mitología de la serie: sacar al Profesor a la calle, por ejemplo, es como sacar nuestra reina de los cuarteles de invierno y jugar con eso”, aseguró Pina sobre a culminación de la saga. Y es que luego de tantos destinos y varios robos, el adiós a la banda será mediante una vuelta a las raíces, como bien subrayó el autor: “Hemos tirado muchos lazos a la mitología de la serie. Hemos vuelto hacia atrás, hemos ido hacia delante, hemos atado cabos y hemos unido muchas cosas. Cuando terminamos de escribir la última temporada, terminamos exhaustos. Ahora me parece la más redonda, y como espectador, la mejor”.

Los últimos 5 episodios ya tienen nombre y no hay uno que se llame "YA ESTAMOS LLORANDO". #LCDPFinal pic.twitter.com/m9U8sGt1Up — Netflix España (@NetflixES) November 24, 2021

Un final de mil versiones: en una reciente entrevista con LA NACION, Álex Pina confesó sobre la escritura del desenlace de la historia: “Hicimos muchísimas versiones, y a dos o tres días de que se nos acabara el tiempo, encontramos un giro final que le daba entidad y organicidad a toda la serie”. Según contó el guionista, llegó a escribir 32 versiones del capítulo final, un dato que da cuenta de su esmero por encontrar el broche de oro perfecto para su saga.

Títulos reveladores: según confirmó Netflix a través de sus redes, los nombres de los últimos cinco capítulos serán los siguientes: “Válvulas de escape”, “Ciencia ilusionada”, “La teoría de la elegancia”, “Lo que se habla en la cama” y “Una tradición familiar”. En el posteo, los títulos son acompañados por una imagen que sugiere cuál será el eje de cada entrega. Y alcanzaron esas cinco postales para sumergir a los fans, en el fascinante mundo de las…

Teorías y más teorías

El Profesor y la detective Sierra, frente a frente TAMARA ARRANZ/NETFLIX

Denver y una negociación peligrosa: la imagen del episodio “Un tradición familiar”, muestra a Denver (Jaime Lorente) reunido con Tamayo (Fernando Cayo). De esa manera, se desprende que el ladrón tendrá un diálogo clave con el Coronel, y a partir de eso, se puede presuponer o que Denver se entregó para proteger a sus compañeros, o que todos se encuentran prófugos y engañar a Tamayo será el golpe final en la ejecución exitosa del hurto.

Los errores del Profesor: el autor intelectual de los golpes perpetrados por la banda es un hombre que no suele fallar en sus estrategias. Pero durante el último golpe, algo salió como no estaba planeado, cuando la inspectora Sierra (Najwa Nimri) descubrió su escondite. Pero lejos de estar dicha la última palabra, la relación entre ambos atraviesa algunos cambios de timón, y si bien ambos están en veredas opuestas, la posibilidad de una sociedad no resulta necesariamente descabellada. Aunque el último avance muestra un fragmento del que podría significar el enfrentamiento final entre ellos, muchos apuestan porque Sierra quizá tenga algún tipo de gesto a favor de los atracadores.

La situación se pondrá muy difícil para la banda TAMARA ARRANZ/NETFLIX

¿Berlín está vivo?: Y si, esto puede sonar absurdo. El ladrón que se sacrificó en los instantes decisivos del robo a la casa nacional de moneda y timbre, se convirtió en una figura recurrente dentro de la historia. A través de numerosos flashbacks, el público conoció más del pasado de este carismático personaje, que dejó una huella ineludible en la vida del Profesor y su grupo. Y su popularidad es tan enorme, que muchos fans insisten con que de alguna manera, él pueda volver en el clímax de la serie. Se trata de una teoría que resulta poco creíble, pero que muchas voces sostienen con extraña convicción. Eso sí, mucho más lógico suena que no sea él quien regrese, sino su heredero.

El rol de Rafael: una de las grandes sorpresas de los últimos capítulos, fue la aparición de Rafael de Fonollosa (Patrick Criado), el hijo de Berlín. El joven es experto en ingeniería informática, y teniendo en cuenta que hasta el momento no hizo demasiado, es un hecho que su área de especialización será clave en el devenir de la banda. Probablemente, alguna aparición de último momento le permita a los protagonistas salir airosos de alguna compleja situación.

La casa de papel Vol 2: El Profesor es detenido, pero le permiten el ingreso al Banco de España Netflix

El profesor, ¿el sacrificio final?: La casa de papel está atravesada por personajes que dieron su vida por una causa mayor. Durante los 36 episodios ya emitidos, hubo varios de los protagonistas que eligieron sacrificarse con el objetivo de proteger a sus compañeros, y en el último tramo de la saga, el Profesor podría engrosar esa lista. Teniendo en cuenta la imagen del tráiler en la que se ve al personaje ingresando al lugar del robo, no es arriesgado suponer que ese momento marque el punto final de su ambicioso plan. Y aunque Morte procuró no revelar nada al respecto, solo aseguró: “Una de las partes que más me gustan del Profesor, es cuando se ve su humanidad. Cuando conecto personalmente con su humanidad, es cuando más me gusta estar en su piel. Y parte de esa humanidad, pasa por equivocarse. El Profesor no es perfecto”. ¿Será su sacrificio, parte de esa equivocación que cita el actor?

¿Hay vida después de La casa de Papel?

Berlín, estrella de su propio show: uno de los secretos mejor guardados, fue el anuncio de un spin off dedicado a Berlín. Los productores y hasta el propio Álex Pina, aseguraron en varias oportunidades que no había planes concretos de ningún spin off. Debido a eso, es que fue una sorpresa cuando anunciaron que en 2023 llegará una nueva producción centrada en el pasado de ese personaje. De momento solo está confirmada la presencia de Pedro Alonso, desde luego. Pero teniendo en cuenta que esta propuesta abordará su juventud y probablemente, sus primeros pasos en el mundo de la delincuencia, no sería de extrañar que aparezcan otras caras conocidas, como El profesor, o Palermo (Rodrigo de la Serna).

¿Otros spin offs?: resulta arriesgado aventurar si puede haber o no más títulos anclados en el mundo de La casa de papel, pero Pina no cierra del todo esa puerta. En una reciente entrevista, el autor reveló: “Hace cinco años estábamos escribiendo el piloto de La casa de papel y ha sido un viaje increíble. Y respecto de si vamos a tener algo más, eso es algo que estamos pensando, pero que solo está en el aire o dando vueltas”. O sea que todo puede suceder, y si la serie de Berlín es un nuevo éxito, se puede esperar que nuevos proyectos comiencen a contemplarse.

La versión coreana: Una de las grandes sorpresas de los últimos días, fue la confirmación de una remake producida en Corea del Sur. Con la participación de Park Hae-soo (Chon Sang-woo en El juego del calamar) en la piel de Berlín, esta nueva versión trasladará la ficción española, al folclore de ese país. De momento se confirmó que su estreno será en 2022, y que entre los muchos cambios pautados, se encontrará una nueva máscara que simbolizará a la Resistencia. Sobre esta noticia, Pina comentó: “Que los coreanos quieren hacer una remake, para mí es genial. Ellos llevan varios años haciendo una ficción increíble. Y que se hayan fijado en nosotros para llevar a su idiosincrasia y a su manera de ver nuestra serie, es un orgullo y es maravilloso”.