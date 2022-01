La crítica de Katy Perry a Orlando Bloom por un asqueroso hábito del actor

Fiel a su estilo descontracturado en el momento de dar entrevistas, Katy Perry habló en esta oportunidad sobre un detalle de su intimidad: cuál es el hábito que más le molesta de su pareja y padre de su hija Daisy Dove, Orlando Bloom. De acuerdo a las palabras de la cantante, se trata de algo positivo, pero ejecutado de la peor manera y nada beneficioso para la convivencia.

“A él le encanta usar hilo dental, lo cual... gracias a Dios, porque algunas parejas no lo hacen y es repugnante y él tiene unos dientes brillantes”, comenzó diciendo la intérprete de “Teenage Dream”. Sin embargo, hay un pequeño problema cuando Bloom termina de usar el hilo dental y no decide tirarlo a la basura. “Lo deja por todas partes”, le contó Perry al programa Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden. “Lo deja en mi lado de la cama, en el auto y en la mesa de la cocina. Estoy como: ‘¡Hay tachos en todas partes!’”, enfatizó.

En ese momento, Theakston le sugirió que lo entrene para modificar esa costumbre de Bloom que a ella tanto le irrita. “Lo he intentado, hice todo lo que pude”, respondió Perry entre risas. La pareja suele ser muy abierta con la prensa cuando se trata de compartir información sobre su vida diaria. El año pasado, Bloom le brindó una entrevista al diario británico The Guardian y se sometió a un ping-pong de preguntas en el que tuvo que contestar, entre otras consultas, sobre la frecuencia con la que tenía relaciones sexuales con Perry.

Katy Perry y Orlando Bloom suelen hablar de su cotidianidad como pareja Agencias

Lejos de evadir el interrogante, el actor respondió sin rodeos. “No las suficientes, aunque acabamos de tener un bebé”, reveló, en alusión al nacimiento de Daisy, que se produjo en agosto de 2020. A los pocos minutos bajó el tono de la charla y focalizó en el tópico de la paternidad: “Estamos llenos de amor y asombro por la llegada sana y segura de nuestra hija”, expresaba por entonces.

Katy Perry y Orlando Bloom en un paseo con su hija, Daisy, y el hijo que el actor tuvo con Miranda Kerr, Flynn

“Sabemos que somos de los afortunados, no todos pueden traer al mundo a alguien de una forma pacífica como la nuestra”, compartían los artistas en un texto en Instagram cuando fueron papás. “Comunidades alrededor del mundo siguen experimentado una escasez de profesionales de la salud y cada once segundos muere una mujer embarazada o nace un bebé muerto, la mayoría de las veces por causas que podrían haberse prevenido. Desde la crisis del Covid-19, la vida de más recién nacidos está en riesgo por una mayor falta de acceso al agua, al jabón, a vacunas y a medicamentos para prevenir enfermedades. Como padres de un recién nacido, esta situación nos parte el corazón, y empatizamos más que nunca con aquellos padres luchadores”, añadían en el posteo.

Perry y Bloom se comprometieron en 2019 y fueron padres al año siguiente Dan Steinberg - Invision

La artista nominada al Grammy por “Roar” y el actor, conocido, entre otros roles, por el de Legolas en El señor de los anillos, se comprometieron en 2019, tras algunos traspiés en su relación que comenzó en 2015. Mientras que Daisy es la primera hija de la cantante, Bloom ya es padre de Flynn, fruto de su relación con la modelo Miranda Kerr. La noticia del embarazo se dio a conocer, en primera instancia, a través de un video, ya que la cantante contó su feliz novedad en el clip del tema “Never Worn White”.

En el video en cuestión se la veía a Perry luciendo atuendos elaborados con flores y una letra muy sentida: “Nunca vestí de blanco (...) Mejor bailemos y mezclemos nuestros colores”, cantaba la estrella pop, para luego mostrarle su pancita al mundo entero, ya despojada de los looks extravagantes.