MET Gala en vivo desde la Argentina: cómo verla y a qué hora es

Este lunes 4 de mayo es la Met Gala en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Se trata de un evento de caridad que organiza la revista de moda Vogue el primer lunes de mayo de cada año para juntar fondos para el Costume Institute, en donde se invita a las personalidades más destacadas que deben vestirse de acuerdo a una temática especial y un código de vestimenta. En ese sentido, muchos están interesados en saber cómo ver el evento en vivo desde la Argentina para seguir a sus celebridades favoritas y ver sus atuendos.

MET Gala 2026

Cómo ver el Met Gala 2026 en vivo desde la Argentina

La gala se puede ver de forma online a través del sitio oficial de Vogue. Por este medio, es posible ver a las celebridades pasar por la escalinata del Museo Metropolitano de Arte con sus looks y entrevistas exclusivas de la mano de Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne, mientras que la influencer Emma Chamberlain será la corresponsal en la alfombra roja. La cobertura también estará disponible a través de las redes sociales de la revista, especialmente en YouTube y TikTok.

Por otro lado, también se puede ver por televisión. El canal E! Entertaiment también transmitirá en vivo desde la alfombra roja de la Met Gala para Latinoamérica, incluida la Argentina.

Cabe recordar que solo se podrá ver el ingreso de las estrellas a la gala. Una de las características de este evento es su exclusividad, por lo que rara vez se puede ver lo que ocurre dentro del MET.

A qué hora es la MET Gala 2026

Las transmisiones en vivo del evento arrancan a las 18 horario de Nueva York. Eso quiere decir que se podrá ver en la Argentina a partir de las 19 por la diferencia horaria. Se extiende hasta la medianoche aproximadamente.

Cuál es la temática y el código de vestimenta de la Met Gala 2026

La temática de la gala se basa en la exposición que realiza el Costume Institute en el MET. Este año se trata de “Costume Art”, por la cual se explora el papel que tiene el cuerpo vestido en sus vastas colecciones. “La idea era volver a incluir el cuerpo en las conversaciones sobre arte y moda, y ensalzarlo, no eliminarlo para elevar la moda a forma de arte”, explicó Andrew Bolton, comisario jefe del Costume Institute, a Vogue. La idea es presentar distintas conexiones entre prendas del museo con piezas de arte procedentes de otras áreas.

En línea con el nombre de la exposición, el dress code de la MET Gala 2026 lleva por nombre "Fashion is art“, y, como su propio nombre indica, invitará a los asistentes a sacar el lado más artístico de sus estilismos.

Quiénes están invitados a la Met Gala 2026

Anna Wintour organiza la Met Gala (Photo by Charles Sykes/Invision/AP, File) Charles Sykes - Invision

Con unos 450 invitados, la lista completa de asistentes no se da a conocer hasta el mismo evento. Normalmente agrupa personalidades del sector de la moda como pueden ser creativos de diferentes marcas importantes o modelos, pero también cuenta con la presencia de figuras relevantes de la música, el cine o el deporte.

De todos modos, es posible anticipar algunos de los nombres más destacados de la gala, como es el caso de Anna Wintour, directora editorial global de Vogue y jefa de contenidos global de Condé Nast. Este año, el evento está auspiciado por el fundador y dueño de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa, Lauren Sánchez.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez auspician la Met Gala 2026

En tanto, Venus Williams, Beyoncé y Nicole Kidman son las co-anfitrionas de la MET Gala. Muchos están expectantes de su aparición, especialmente de la cantante que hace ya 10 años no asiste al evento.

En la previa del evento, se pudo ver a algunos famosos que confirmarían su asistencia: Sabrina Carpenter, Zoe Kravitz, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Timotheé Chalamet y Doja Cat. Otros nombres que se barajan son Anne Hathaway y Emily Blunt, quienes estuvieron muy activas en las últimas semanas para promocionar El diablo viste a la moda 2, una película relacionada muy de cerca con la moda y la revista Vogue, puesto que la misma Anna Wintour fue inspiración para el personaje de Miranda Priestly.

Zendaya no asistiría este año a la Met Gala (Photo by Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De todos modos, en las últimas horas se confirmó que Meryl Streep (quien interpreta a Priestly) no iría a la Met Gala. En tanto, Zendaya y Bella Hadid, algunas de las invitadas más icónicas de los últimos años, tampoco asistirían este año.