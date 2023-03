Series en marzo: qué ver en Apple TV+, Star+, Amazon Prime Video, Paramount+ y más

Cuáles son las series disponibles en plataformas de streaming más importantes de este mes

escuchar

En marzo no solo comienzan las clases, sino que para muchas plataformas de streaming también empieza la temporada alta. A continuación, un repaso por los títulos que no hay que dejar pasar, entre estrenos y regresos.

George y Tammy

Con Jessica Chastain y Michael Shannon como principales estrellas, George y Tammy explora la relación entre Tammy Wynette y George Jones, una pareja compuesta por dos músicos que llegaron a ser reconocidos como “la primera dama y el presidente de la música country” en Estados Unidos. Basada en el libro The Three of Us: Growing Up with Tammy and George, escrito por Georgette Jones (hija de la pareja), esta miniserie de seis episodios narra a lo largo de tres décadas la historia profesional y personal de este matrimonio, desde que se conocen y se enamoran, hasta que tocan por última vez delante del público. Además de Chastain -que acaba de ganar el SAG por su interpretación- y Shannon, componen el elenco Steve Zahn, Tim Blake Nelson, Kelly McCormack y Walton Goggins.

George y Tammy ya está disponible en Paramount +

Nacho

El mundo del cine para adultos es el marco de este biopic dedicado al actor Nacho Vidal (Mariño Rivas). Durante la década del 90, un joven Nacho termina involucrado en esa industria, y su desenvoltura ante las cámaras lo convierte en una de las estrellas más cotizadas del entretenimiento para adultos. Nacho busca establecer un equilibro entre el drama y la comedia, con el objetivo de esbozar un retrato irreverente de una leyenda viva del cine porno en España y el mundo. Y con él como eje conductor, la trama se sumerge en un mundo de reglas propias, que cuenta con tantos entusiastas como detractores.

Todos los viernes, un nuevo episodio de Nacho estará disponible en Lionsgate+

Moon Girl y Devil, el dinosaurio

La familia de títulos de los estudios Marvel continúa su expansión, y durante marzo llega una de las propuestas más originales ancladas en ese universo. Esta serie animada cuenta la curiosa amistad que nace entre una inteligente niña llamada Moon Girl, y un Tiranosaurio Rex rojo que llegó al presente, cuyo nombre es Devil. Ambos conforman un dúo atípico, y la astucia de la pequeña más la fuerza bruta de su peculiar mascota, les permitirá a ambos defender Nueva York de toda clase de amenazas. El dinosaurio Devil es una creación de Jack Kirby (padre todopoderoso en Marvel, junto a Stan Lee), y en 2015 esa propuesta tuvo una nueva versión en cómics que fue muy bien recibida por el público más joven. De ese modo, esta serie de dibujos animados adapta las aventuras de esa heroína improvisada que es Lunella Lafayette, y el demoledor equipo que conforma con su tiranosaurio.

Moon Girl y Devil, el dinosaurio se estrena el 15 de marzo por Disney+

LOL: Last One Laughing Argentina

Tomando como base un formato que fue muy exitoso en otros países, la versión local de LOL hace de la comedia su principal estrella. Aquí el objetivo es contener la risa, pero utilizar todas las herramientas posibles para provocar las carcajadas en el rival, en el marco de una competencia por la que pasarán populares comediantes argentinos. La única regla es clara: el que se ríe, pierde. La anfitriona de la propuesta es ni más ni menos que Susana Giménez, y junto a ella se encuentra Grego Roselló. Entre los diez concursantes que participarán por ganar esta primera edición nacional de LOL, figuran nombres muy reconocidos como Migue Granados, Yayo Guridi, Dan Breitman, Charo López, Micha Lapegue, Lucas Spadafora, Julián Lucero y Martín Rechimuzzi entre otros.

LOL: Last One Laughing Argentina se estrena el próximo 17 de marzo por Amazon Prime Video

Ringo: gloria y muerte

Muchas figuras populares de la cultura y el deporte nacional fueron eje de interesantes biopics, y a esa lista ahora corresponderle agregarle Ringo: gloria y muerte. Inspirada en la carrera del reconocido boxeador, esta miniserie repasa el ascenso del carismático Bonavena, y sus últimos días en un prostíbulo en el estado de Nevada, Estados Unidos. A lo largo de los ocho episodios que la integran, el director Nicolás Pérez Veiga no busca la fidelidad absoluta a la historia real, sino la construcción de un relato que se anima a contar qué sucedió (o qué pudo haber sucedido) en varios pasajes de la vida del boxeador, que aún hoy son una incógnita. De esa manera, la trama logra humanizar la leyenda y descubrir qué le sucedía a Bonavena en su intimidad, cuando se despojaba de ese personaje que resultaba tan atractivo para la cámaras. En la piel de Bonavena, Jerónimo Bosia entrega una actuación contundente, y junto a él se encuentran Delfina Chaves, Lucila Gandolfo, Martín Slipak, Pablo Rago y la recientemente fallecida María Onetto en uno de sus últimos trabajos.

Ringo se encontrará disponible a partir del 24 de marzo por Star+

Rabbit Hole

La sombra de Jack Bauer no deja de perseguir a Kiefer Sutherland, y aunque ese actor hizo varias series luego de la recordada 24, ninguna pudo estar a la altura de ese trabajo. Rabbit Hole llega a la pantalla chica, con la intención de otorgarle a Sutherland otro atractivo personaje que le permita dejar atrás al intrépido agente de CTU. Creada por John Requa y Glenn Ficarra (responsables de WeCrashed y Loco y estúpido amor), aquí la acción gira en torno a John Weir, un espía que trabaja para distintas empresas. Y aunque Weir es uno de los mejores agentes disponibles, su vida sufrirá un cambio repentino cuando intenten enviarlo a prisión las mismas personas que desde las sombras están tejiendo un complot para atentar contra la democracia de su país. Rabbit Hole se presenta como una adictiva serie de espionaje, y que tiene al carismático Sutherland como su principal atractivo.

La primera temporada de Rabbit Hole estará disponible desde el 27 de marzo, en Paramount Plus+

The Power

Basada en la novela de Naomi Alderman, The Power muestra un mundo que cambia de forma repentina, cuando las mujeres desarrollan la capacidad de emitir descargas eléctricas. Mientras se buscan las explicaciones a este ¿don? ¿evolución? ¿mutación?, el planeta atraviesa enormes cambios en el statu quo de la sociedad. Con este disparador, The Power desarrolla distintas historias en diversas partes del mapa, que exploran cómo afecta esta transformación a mujeres y hombres de todas las edades, desde Londres y hasta Seattle, pasando por Nigeria o Europa del Este. La actriz Toni Collette se pone al frente de este relato, en la piel de una alcaldesa, y junto a ella están John Leguizamo, Josh Charles, Daniela Vega, Eddie Marsan y Toheeb Jimoh.

The Power se estrena el 31 de marzo por Amazon Prime Video

Y por último: la vuelta de Ted Lasso

Aunque no es un estreno, no por eso hay que dejar de destacar que este mes marca la esperada vuelta de Ted Lasso, una de las mejores ficciones del panorama actual, y un título obligatorio para cualquier amante de las series, con su tercera y aparentemente última temporada. A partir del 15 de marzo, por Apple TV+.