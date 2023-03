Nacho: una historia incómoda, el espíritu de la estrella porno presente en el set y el estigma social del cine triple X

escuchar

“Sexo, el motor de mi vida”, dice la voz en off de un joven Ignacio Jordà González mientras las imágenes muestran, con música tecno de fondo y una sucesión de escenas que no da respiro, sus primeros años. Luego llega la noche en Valencia, la ruta del bacalao, Barcelona, la playa, las drogas, el sexo, la fiesta y el descontrol. Los primeros minutos de Nacho alcanzan para adivinar lo que vendrá: una serie de ocho capítulos que cuenta cómo aquel niño curioso de la costa este española se convirtió en Nacho Vidal, una de las máximas figuras del porno de su país ; una historia tan incómoda como frenética que devela, además, el origen en la década del 90 de un negocio que desde entonces se consume a escondidas y del que poco se habla y los estigmas sociales que pesan sobre sus protagonistas.

En España la mayoría conoce a Vidal. Es que además de hacerse famoso con director, productor y actor porno -se dice que aparece en más de 600 películas y que dirigió otras 140 más entre 1997 y 2019-, el hombre no le rehúye al escándalo: hace poco reveló que sufre de disfunción eréctil, contó que sus hijos de pequeños jugaban con penes de látex -”¿Prefieren que jueguen con armas?”, se defendió en alguna oportunidad- y llegó incluso a las páginas de policiales luego de que en el 2020 un fotógrafo muriera en su casa de Enguera como consecuencia de un ritual que incluyó veneno de sapo. “Conoces su nombre, pero no su historia”, reza el trailer de la serie que estrena este viernes Lionsgate+, e invita a conocer qué hay realmente detrás de ese hombre que parece llevarse el mundo por delante.

Un “Ave Fénix” sobrevolando el rodaje

Martiño Rivas -Carlos Cifuentes en Las chicas del cable- fue el elegido para darle vida a Vidal en la biopic que tiene a Teresa Fernández-Valdés como productora ejecutiva y showrunner. María de Nati, por su parte, le puso el cuerpo a Sara Bernat, la mujer que conquista el corazón del joven cuando era un veinteañero que buscaba cómo ganarse la vida y que lo introduce en el mundo del porno. Andrés Velencoso como Toni Roca, el nombre más famoso del triple X hasta la aparición de Vidal y Miriam Giovanelli, como la experimentada Bellisima, completan las primeras figuras del show. En una charla con LA NACION, los actores españoles contaron cómo fue rodar la serie y revelaron los pormenores que vivieron al interior de la producción y que lograron superar.

“Fue una experiencia muy loca”, fue lo primero que pasó por la cabeza de Martiño a la hora de definir cómo fue protagonizar la vida de Vidal. “De algún modo, si este rodaje hubiera sido fácil yo creo que denotaría que estábamos haciendo algo mal. La vida de Nacho tenía que ser un rodaje movido, y este lo fue”, agregó de inmediato. Avalado por las risas de De Nati, Martiño explicó que, así como la vida del exactor porno fue movida, en el rodaje sucedió lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? “Hubo muchos obstáculos a lo largo de este recorrido”, reveló el actor, y luego ensayó el por qué. “ Muchas localizaciones que tenía la producción ya cerradas misteriosamente días antes se caían, y eso en cuanto salía a la luz el nombre de Nacho. Por algún motivo es una persona controvertida en España, y hay ciertas entidades que son reacias a relacionarse con él ”, aclaró.

Martiño Rivas (Nacho) y María de Nati (Sara Bernat), en una escena del primer episodio de la serie Manuel Fernandez-Valdes - Lionsgate+

Por su parte, De Nati recordó que ya durante la filmación su coequiper hizo consciente el desafío que implicó intentar contar los inconvenientes del cine porno a través de la figura de Vidal. “ Martiño decía todo el rato ‘creo que el espíritu de Nacho nos está siguiendo a todas partes’ porque no sabemos por qué, pero cada día aparecían un montón de obstáculos, pasaba lo que era imposible que pasara, y entonces era como una lucha continua para que las cosas salieran ”, confió.

Tras explicar que charló mucho con Vidal y que prefirió inspirarse en lo que otros decían de él y no en el propio relato del actor -”A Nacho le gusta mucho hablar sobre sí mismo y lo hace muy bien, además, y con mucho arte”, definió-, Martiño aseguró que algo en lo que todos coincidieron fue que “Nacho siempre cae de pie”. “De algún modo, durante el rodaje, su espíritu nos debía proteger porque acabamos esquivando los obstáculos. Cuando parecía que era imposible, salíamos adelante”, completó De Nati.

Una historia incómoda

Nacho se mete de lleno con la vida del actor, productor y director de cine porno español Nacho Vidal Manuel Fernandez-Valdes - Lionsgate+

Nacho está repleta de escenas de sexo, cuerpos desnudos, gemidos, jadeos y lenguas que no paran de moverse. Para poder realizar cada una de las escenas y que todo fluyera, la producción contrató un coordinador de intimidad, quien apuntaló al elenco en cada toma. Y es que, si bien la historia es conocida, la serie revela, de manera directa, el porno puertas adentro. “ A mí, hacer la serie me puso bastante cachondo, por utilizar un término relacionado. Me parecía que estábamos lidiando con algo que si levantaba tantas ampollas y hacía sentir tan incómoda a tanta gente es porque se removía algo detrás, porque había algo debajo ”, confesó Martiño.

Sobre Nacho Vidal, a quien conocieron y con quien charlaron en varias oportunidades, los actores no tuvieron más que palabras de elogio. “ Su vida es toda una maravilla. Es algo de admirar. Es alguien que no ha vivido una vida, parece que ha vivido seis ”, contó De Nati y recordó que el día que lo conoció, durante la primera jornada de grabación, se quedó con ganas de seguir escuchando sus historias. “Es una persona que ha estado en la industria del porno pero además en la élite. Que esta persona me pudiera decir de primera mano cómo lo vivió me parecía brutal. Y nos contó cada anécdota que yo la verdad estaba como una niña pequeña con la boca abierta. Su vida es fascinante y creo que en Nacho contamos la mitad de todo lo que ha vivido”.

De prejuicios y estigmas

Nacho, una serie irreverente sobre el mundo detrás de las películas triple X Manuel Fernandez-Valdes - Lionsgate+

A Velencoso y Giovanelli les tocó interpretar a dos figuras centrales de la industria del porno español, y a través de ellos, contar cómo viven en realidad quienes se dedican a excitar a quienes consumen películas triple X.

“Mi personaje es el de Toni Roca, el chico de oro del porno español que ve en peligro su estatus por la llegada de un joven con un talento especial”, aseguró Velencoso sobre su personaje, a quien también definió como “muy básico”. “Bellísima es una actriz porno que transita la oscuridad y el dolor vinculado a su profesión”, agregó enseguida Giovanelli. “ En un momento, ella intenta abandonar esta industria, pero entonces descubre el estigma social que supone haber sido actriz porno. Ese gesto termina devolviéndola a la industria, porque ese estigma no le permite labrarse otro futuro profesional ”, analizó.

La serie estrena este viernes 3, en la plataforma Lionsgate+ Manuel Fernandez-Valdes - Lionsgate+

Así como la ficción está llena de prejuicios, los actores se enfrentaron a sus propios miedos al momento de decidir si participar o no de Nacho. “Siempre está el prejuicio, ¿no? Te pasa por la cabeza de todo: ´¿Qué pensará mi padre? ¿Qué pensará mi hermana? ¿Qué pensará mi tía? Algo que piensas porque al final estás haciendo porno”, repasó Velencoso. Sin embargo, luego aclaró: “Está todo coreografiado. Sí que hay escenas de desnudos muy fuertes, y a mí eso es lo que me tiraba un poquito para atrás, pero por otro lado me atraía el personaje, su historia, el elenco, la productora y el potencial internacional que tiene la serie”.

El primer episodio de Nacho se encuentra disponible en Lionsgate+; cada viernes, se estrenará un nuevo capítulo