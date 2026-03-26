Es la nueva apuesta de los creadores de Stranger Things y pocas horas después de su estreno ya está entre lo más visto de Netflix

Para los fanáticos de Stranger Things, quienes se deleitaron durante diez años con las cinco temporadas que giran en torno a los misteriosos sucesos que ocurren en Hawkins en la década de los 80, una buena noticia llegó para ellos. Se trata de Algo terrible está a punto de suceder, la serie creada por Haley Z. Boston y producida por los hermanos Matt y Ross Duffer, los mismos que cautivaron al público con los pequeños que hicieron hasta lo imposible para derrotar a Vecna y al Upside down.

Algo terrible está por suceder, la nueva serie de terror de Netflix de la que todos hablan (Foto: Netflix)

La miniserie de ocho episodios, que aterrizó en Netflix este jueves 26 de marzo, se desarrolla en los días previos a una boda, por lo que sigue a una pareja de novios mientras los preparativos para el evento más feliz de sus vidas se ven empañados por una sensación de catástrofe inminente. A diferencia de otros relatos nupciales, aquí el romance queda en segundo plano frente a una atmósfera cargada de tensión y presagios oscuros, donde el espectador es testigo de cómo algo verdaderamente malévolo comienza a gestarse en torno a la celebración.

Camila Morrone es Rachel y Adam DiMarco, Nicky (Foto: Netflix)

A diferencia de la trama nostálgica de los ochenta, esta vez se sumergen en un suspenso más maduro y psicológico, que utiliza la presión social y emocional de una boda como el escenario perfecto para que el terror se manifieste de forma inevitable. Mientras Rachel (Camila Morrone) y Nicky (Adam DiMarco) se preparan para dar el “sí”, comienza la cuenta regresiva hacia una tragedia anunciada, donde la duda no es si algo malo ocurrirá, sino qué tan terrible será el desenlace.

“En la víspera de su boda, una mujer viaja a la casa de la familia de su prometido, donde una serie de sucesos inquietantes comienzan a volverla paranoica”, dice la sinopsis oficial con la que el gigante del streaming invita a darle play.

“Una sugestiva serie de terror sobre el miedo al compromiso se desliza en muchos tramos hacia una especie de psicodrama con trazas de comedia negra”; “No teme perderse en desvíos temáticos, pero aun así se asegura de que los sustos lleguen realmente. Es una historia conmovedora y terrorífica que predica las virtudes de las almas gemelas” y “Una visión sobre la imposibilidad de la certeza romántica absoluta, sorprendentemente reflexiva y satisfactoriamente sangrienta”, algunos de los comentarios que recibió en el sitio web FilmAffinity.

Algo terrible está por suceder recibió la aprobación de la crítica (Foto: captura FilmAffinity)

Qué ver si te gustó Algo terrible está a punto de suceder

1. La maldición de Hill House (2018)

Veinte años después, debido a una tragedia, un grupo de hermanos regresa con su padre a la casa embrujada donde crecieron y en la que se suicidó su madre. ¿O acaso no fue un suicidio? Duración: diez episodios. Ver La maldición de Hill House.

La Maldición de Hill House, tráiler oficial

2. Nuevo sabor a cereza (2021)

A principios de los 90, una cineasta va a Hollywood para hacer su película, pero cae en una alucinante madriguera de sexo, magia, venganza y gatitos. Duración: ocho episodios. Ver Nuevo sabor a cereza.

Nuevo sabor a cereza, tráiler oficial

3. Bebé reno (2024)

Un comediante que atraviesa una mala época trata de evitar el acoso de una mujer a la que ayudó en el pasado. Ella, una persona vulnerable, desarrolló un vínculo insano con la única persona que la trató bien. Duración: siete episodios. Ver Bebé reno.