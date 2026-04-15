Una niña desaparecida y una recompensa: la tragedia que inspiró a Winona Ryder a interpretar dos de sus grandes papeles

A lo largo de su carrera, Winona Ryder se destacó su capacidad de interpretar papeles en películas extravagantes y de culto, como es el caso de Heathers, Beetlejuice, La edad de la inocencia e Inocencia interrumpida. Sin embargo, dos de sus roles más importantes fueron inspirados por un suceso que marcó su vida: el secuestro y asesinato de Polly Klaas. Este caso la impulsó a hacer la película Mujercitas (1994) y la serie Stranger Things (2016-2025).

Polly Klaas fue secuestrada el 1° de octubre de 1993 de su casa en Petaluma, California Wikipedia

Todo ocurrió en 1993, cuando se dio a conocer la noticia de la desaparición de una niña de 12 años en Petaluma, California. Polly había tenido una pijamada con dos amigas en la casa de su madre. Alrededor de las 10.30 de la noche, un hombre entró a su cuarto con un cuchillo y sorprendió a las niñas. Aseguró que no tenía intensión de dañar a nadie, sino que quería dinero. Ató a las dos amigas de Klaas y les tapó la cabezas con fundas de almohadas. Acto seguido, se llevó a Polly con él.

Esta noticia conmocionó mucho a la joven Winona Ryder, que en ese entonces ya tenía un nombre con peso en Hollywood con solo 22 años. Ella conocía a la familia de Polly porque eran de la misma ciudad en que creció. También sentía uan fuerte concexión con ella porque la niña quería ser actriz, tal como le había pasado a Winona a temprana edad. Esto la llevó a la actriz a involucrarse de lleno en el caso: se contactó con la familia de la niña, colaboró activamente en la búsqueda, participó de conferencias de prensa para pedir por la aparición de Polly y hasta ofreció una recompensa de $200.000 de dólares.

Nota del Reno Gazette donde anuncia que Winona Ryder ofrece una recompensa de $200.000 dóalres por información sobre Polly Klaas Newspapers.com

Dos meses después del secuestro de Polly Klaas, Richard Allen Davis fue detenido por la policía. El hombre confesó que mató a la niña y llevó a las autoridades al lugar en donde enterró el cuerpo. Fue condenado a muerte en 1996 por asesinato de primer grado y desde entonces espera en el corredor de la muerte.

Una vez resuelto el caso, los padres de Polly le regalaron a Winona una copia de Mujercitas que perteneció a su hija. Este había sido el libro favorita de la niña y se lo dieron a la actriz a modo de agradecimiento por toda su ayuda.

“[Polly] estuvo desaparecida dos meses y, trágicamente, la mataron. Hice todo lo posible por ayudar a la familia y mantener el caso en los medios. Cuando presencias un dolor tan palpable, es algo sobrenatural”, recordó Ryder hace unos años sobre lo sucedido, una entrevista con la revista estadounidense Interview.

Esa fuerte experiencia hizo que Winona decidiera alejarse de la actuación y el ojo público por un tiempo. Sin embargo, un día le llegó la posibilidad de hacer uno de los roles que marcó su carrera: Jo March. Cuando recibió el guion de la adaptación de Mujercitas dirigida por Gillian Armstrong, inmediatamente pensó en Polly y decidió aceptar el trabajo. “Ella quería ser actriz y su libro favorito era Mujercitas, así que esa fue una de las principales razones por las que hice esa película y se la dediqué”, reveló a Interview.

Ryder decidió protagonizar Mujercitas en 1994 tras la desaparición y muerte de Polly Klaas

De la mano de Susan Sarandon, Claire Danes, Kirsten Dunst y Christian Bale, hizo este éxito que recibió buenos comentarios de la crítica. La película obtuvo tres nominaciones para los premios Oscar de 1994, entre ellas en la categoría Mejor actriz para Winona Ryder.

Esta no fue la única inspiración que le dio Polly Klaas a la intérprete. Después de alejarse de la actuación por décadas, le ofrecieron un rol en una pequeña serie de Netflix, en un momento en que la plataforma empezaba a producir sus propios shows. Se trataba de Stranger Things, que narraba la historia de la desaparición de un niño llamado Will Byers en circunstancias fuera de lo normal. La idea era de Winona hiciera de su madre, una labor que se tomó muy en serio.

Winona Ryder en la primera temporada de Stranger Things

“En realidad, me asusté mucho con Stranger Things, porque quería que supieran lo jodidamente serio que es todo esto, y que no se pueden usar las desapariciones como herramienta para avanzar; es algo muy personal”, dijo la actriz. Y agregó: “También hablé con el padre de Polly, y gran parte de mi actuación en la primera temporada estuvo relacionada con él. Trabajé muchísimo en esa primera temporada, y luego la serie despegó de una forma que nunca antes había experimentado. Recuerdo un momento realmente liberador y reconfortante, cuando me di cuenta de que la serie ya no giraba en torno a mí”.

Lo que nadie esperaba que este fuese el rol que la pusiera de nuevo en el mapa. La primera temporada de Stranger Things se estrenó en la plataforma en 2016 y fue un éxito rotundo. En 2016, Ryder fue nominada a Mejor actriz en una serie de televisión de drama en los Globos de Oro por interpretar a Joyce Byers. Además, fue parte de la serie más vista en Netflix que finalizó en 2025 tras diez años con cinco temporadas.