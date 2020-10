Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2020 • 00:29

"Esta es una historia sobre mantener el amor vivo en un contexto adverso", le cuenta a LA NACION Matthew Graham, guionista y showrunner junto a Emma Frost de The Spanish Princess, la tercera entrega de las miniseries originales de StarzPlay, que fue precedida por las multipremiadas The White Queen y The White Princess.

Graham alude no solo a la historia de vida de la reina Catalina de Aragón sino específicamente a lo que se podrá ver en la segunda temporada, que llega a la plataforma de streaming el próximo domingo 11 de octubre, y que se completó de filmar nada menos que un día antes de que se decretara la cuarentena por la pandemia de coronavirus, en el mes de marzo.

En diálogo con LA NACION vía Zoom, Graham y Frost hicieron referencia a cómo se llevó a cabo la adaptación de las novelas de Philippa Gregory y al rol clave que cumple la mujer en la miniserie, desde todos los ángulos.

Una segunda temporada que quiebra el tono rosa

La primera temporada de The Spanish Princess esbozaba una suerte de historia de iniciación con toques de novelón de la entonces princesa interpretada por Charlotte Hope quien, al quedar viuda, vuelve a casarse con quien se convertiría en el Rey Enrique VIII (Ruairi O'Connor), nada menos que el hermano del fallecido Arturo de Gales, y quien además conseguiría junto a su esposa el cariño de la gente de Inglaterra.

Este comeback, por el contrario, no solo se saca los lentes rosas para mostrar lo que yace debajo de la alfombra, sino que directamente aborda un terreno que sus creadores querían mostrar desde hacía mucho tiempo: la presión de la reina Catalina por tener un heredero en un clima en el que no se le permitía tomar decisiones por fuera de los deberes de su reinado y de los pormenores políticos y diplomáticos. El equilibrio entre el intento de ser madre, preservar la estabilidad de un matrimonio que se va deteriorando, y seguir proyectándose como líder, terminará por ponerla de cara a sus mayores miedos y debilidades, dos estados que los factores externos no la dejan transitar con libertad porque, claro, la monarquía pesa.

"Esta segunda temporada es definitivamente más oscura", le adelanta Graham a LA NACION. "Tanto Catalina como Enrique tienen mayores desafíos por la posición en la que se encuentran, y a esto se le suma el buscar un heredero. Por lo tanto, no deja de ser una historia de amor que debe mantenerse con vida en un escenario que no siempre le juega a su favor", agrega quien también es el productor ejecutivo de la miniserie. Frost, por su parte, marca la distinción entre la primera y la segunda parte de la historia, en cuanto a la narrativa circunscrita a Catalina. "Al comienzo nos focalizamos en muchas de las mentiras que ella había dicho para obtener lo que más quería; en cierto modo, la dejamos en el mejor momento: con todo ese camino ganado".

Para sus creadores, este segundo tramo representa una suerte de revés para los protagonistas, sobre todo para su figura femenina. "En esta temporada veremos cómo el pasado pisará los talones", apunta Frost.

En esta oportunidad miramos con lupa a la lucha de las mujeres por concebir, que ambos consideramos un tema que o se muestra muy poco, o bien se lo oculta por completo Matthew Graham y Emma Frost

-¿Qué es lo que buscaron introducir como tópico que previamente no pudieron?

-Creo que en esta oportunidad miramos con lupa a la lucha de las mujeres por concebir, que ambos consideramos un tema que o se muestra muy poco o bien se lo oculta por completo, como si fuera vergonzoso. Nuestra postura es otra: es hacerlo desde un lugar verdadero, genuino, tomándolo con la responsabilidad que amerita.

La importancia de la mirada femenina

En sintonía con esa búsqueda y por el relato histórico que se toma de base, Graham y Frost trabajaron con tres realizadoras mujeres en este regreso: Chanya Button, Rebecca Gatward y Lisa Clarke, con quien ya habían colaborado previamente. "Quisimos que el set tuviera una fuerte presencia de artistas mujeres, en especial cuando hay que abordar tópicos con perspectiva femenina", apunta Frost.

-¿Qué encontraron en las tres realizadoras que acompañaron su visión?

-En ellas vimos plasmado el equilibrio que nos habíamos propuesto. Siempre tratamos de trabajar con directores que sean ambiciosos, con impronta cinematográfica, pero al mismo tiempo que sean receptivos a las limitaciones del presupuesto. Ese es nuestro trabajo como showrunners: cambiarse el sombrero de acuerdo a las circunstancias y, con lo que tenemos, hacer la mejor serie posible.

-Afortunadamente, encontramos eso en ellas, sumado a que saben cómo trabajar en armonía con los actores, a pesar de tener estilos diferentes. The Spanish Princess es una serie con mirada femenina tanto delante como detrás de cámara porque en definitiva la franquicia está atravesada por el deseo de contar una historia desde la mujer y su óptica, solo que aquí pusimos en el centro a otras mujeres sobre las que no se ha hablado tanto, por fuera de Catalina.

Trabajar en tiempos de pandemia

Al ser consultados sobre cómo se vivió la filmación considerando la pandemia de coronavirus, los showrunners explicaron que solo en el último día de rodaje tuvieron que apurarse para concluir a tiempo. Tras rodar la última escena, con la actriz Charlotte Hope enferma, empezó el verdadero desafío: realizar la posproducción en cuarentena.

"Editamos la serie y realizamos los efectos visuales en aislamiento, intentando que todo cuaje perfecto con una modalidad nueva, desde diversos lugares. Aprendimos muchísimo", destaca Graham. "Como nos apasiona esta historia, ya había un gran ánimo por concebirla desde el vamos, por lo cual, si eso lo tenés encima, podés superar cualquier obstáculo. Aquí sucedió eso. Utilizamos nuestra fuerza de voluntad y temperamento para poder brindarles esta temporada de la mejor manera posible".

Cuándo y dónde verla. Los 8 episodios de The Spanish Princess 2 estarán disponible en StarzPlay a partir del domingo 11 de octubre.

