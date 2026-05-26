Tiene 20 episodios e imágenes inéditas: cómo es la serie documental Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks

Un narrador de lujo, veinte episodios, más de diez años de trabajo, un lanzamiento que se emitirá simultáneamente en 200 territorios y 40 idiomas. La magnitud detrás del documental Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks —que se estrenó ayer, a las 21, por History- está a la altura del acontecimiento histórico que lo convoca: el conflicto bélico más demoledor del siglo XX. Un arduo trabajo de investigación llevó a sus creadores a descubrir registros inéditos que ofrecen una mirada única y contemporánea al momento histórico y al devenir de los hechos.

La presencia de Tom Hanks -que no solo se involucra en el proyecto como narrador y conductor, sino también como productor- ofrece una nueva dimensión a la producción, porque conecta directamente con sus recuerdos de la infancia, y con cómo se ha ido modificando su mirada del conflicto, con los años: “Cuando era niño, cada uno de los adultos a cargo mío tenía una perspectiva de la guerra que recordaba a alguien hablando de una gran plaga o una gran inundación. Sus vidas estaban divididas en tres partes: antes de la guerra, después de la guerra y durante la guerra. Teniendo diez años, o cinco, o siete, lo que mi padre, mis maestros o los padres de mis amigos hablaban era parte de la vida cotidiana. Había programas de televisión, había documentales, había películas, había música... Todo giraba alrededor de la guerra. Todos los que aparecían en televisión y eran artistas consagrados, tenían una historia relacionada con ese momento”.

Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks propone un recorrido integral por el mayor conflicto bélico del siglo pasado, siguiendo su evolución desde el crecimiento del nazismo en Europa y la expansión militar japonesa en Asia hasta la derrota definitiva de las potencias del Eje y la configuración del escenario político internacional posterior a 1945. La serie se ajusta a algunos de los acontecimientos más determinantes del enfrentamiento, como la invasión de Polonia, la caída de Francia, la evacuación de Dunkerque, Pearl Harbor, la batalla de Stalingrado, el Día D y el desembarco en Normandía. También desarrolla todo lo sucedido con los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki.

Además de mostrar con crudeza la brutalidad de los enfrentamientos, el documental profundiza en aspectos menos transitados del conflicto, como las disputas y tensiones dentro de las cúpulas aliadas, la utilización de la propaganda, las tareas de espionaje e inteligencia, las redes de resistencia clandestina, la guerra submarina y el peso decisivo de la maquinaria industrial y tecnológica que terminó modificando el equilibrio bélico y redefiniendo el rumbo de la historia.

Soldados auxilian a un compañero herido en la costa durante un desembarco aliado Prensa History

El Holocausto, la resistencia civil, los bombardeos sobre centros urbanos, las secuelas psicológicas que alteraron de manera irreversible la vida de millones de personas alrededor del planeta. La presencia de nombres como Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Dwight D. Eisenhower o Erwin Rommel es también parte del entramado narrativo, a partir de las vivencias de soldados y civiles en diferentes regiones del mundo. Múltiples aristas que rodean el relato histórico y encuentran en este exhaustivo trabajo su lugar y peso específico, construyendo una mirada que combina la dimensión geopolítica de la guerra con su costado más íntimo y humano.

“Es una historia sobre la guerra —continúa Tom Hanks— que uno escucha en el tercer año del secundario. Estudiarla entonces y escucharla se convertía en una gran saga de historias magníficas, amplificadas por documentales como El mundo en guerra, narrado por Laurence Olivier; y también por episodios de Combate, o películas como El botín de los valientes o El gran escape. Dios mío, no había un solo chico en la ciudad que no estuviera hablando de ella”.

La pregunta es: ¿Qué hay de nuevo para contar? Y más específicamente, ¿por qué ahora? El actor tiene la respuesta: “Bueno, en primer lugar, hay una enorme cantidad de material filmado que nunca hemos visto. No solo hay nuevas escenas, literalmente nuevo celuloide, nuevas imágenes, sino que además están mucho más integradas en el contexto de su tiempo. No puedo decirles cuántas veces he visto un fragmento de un video o la perspectiva de un momento específico de la historia y pensé: ‘Bueno, este material en blanco y negro de 16 milímetros, sin sonido, es prácticamente todo lo que hay’. No, hay más. Y con esas nuevas tomas puedes ver qué sucede después de determinado momento, o incluso cómo surgió. Esto es una forma visual de narrar que ya no se limita a contar, ahora se muestra lo que pasó. Y eso es enormemente significativo”.

Los ejes de un conflicto sangriento

Tom Hanks no solo se involucró en el proyecto como narrador y conductor, sino también como productor Prensa History

Producida para History por el actor junto a Gary Goetzman, Nutopia y A+E Factual Studios Group, Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks se divide en dos segmentos bien definidos, para estar a la altura de la complejidad del conflicto bélico.

En los primeros capítulos, la serie reconstruye el origen y la expansión inicial de la guerra, y cómo altera de manera definitiva el equilibrio mundial y el orden internacional. El ascenso de Hitler y la consolidación del nazismo en una Alemania atravesada por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles, que dejaron al país sumido en una profunda crisis económica, política y simbólica. Desde la implementación de las Leyes de Núremberg y la eliminación progresiva de derechos para la población judía hasta episodios como la Noche de los Cristales Rotos y la creación de guetos en Polonia tras la invasión de 1939, la producción sigue la construcción de un sistema de persecución y violencia que avanza en paralelo a la expansión territorial de la guerra.

Simultáneamente, se analiza cómo la crisis política de comienzos de la década del 40 abre paso a Winston Churchill y a una conducción mucho más firme dentro de la resistencia aliada. Con la invasión alemana a la Unión Soviética, el relato marca un cambio fundamental: el conflicto deja de limitarse a una confrontación militar para transformarse en una guerra ideológica y de exterminio. En el frente oriental, el avance nazi habilita una escalada de violencia inédita. Ese mecanismo se integra luego en una estructura cada vez más organizada que desemboca en la denominada “Solución Final”, donde el asesinato masivo pasa a ejecutarse de manera industrial en campos creados específicamente para ese fin.

Ciudadanos leen los titulares sobre la invasión alemana a Polonia, inicio de la Segunda Guerra Mundial Prensa History

Así, la guerra adquiere alcance planetario. En Asia, Japón impulsa una expansión acelerada sobre China y el sudeste asiático hasta que el ataque a Pearl Harbor provoca el ingreso de los Estados Unidos al conflicto. El resultado de esta primera parte es una mirada amplia sobre la transformación de una guerra inicialmente europea en un conflicto mundial total entre 1939 y 1943. En ese proceso, estrategia militar, política internacional y violencia industrializada terminan combinándose para redefinir el siglo XX, mientras los Aliados comienzan lentamente a revertir el avance del Eje y a construir el camino hacia la victoria.

En la segunda tanda de episodios, Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks se concentra en el tramo más decisivo y devastador, cuando el conflicto entra en una dinámica de desgaste absoluto y los Aliados empiezan gradualmente a inclinar la balanza a su favor. La serie reconstruye la dimensión secreta del enfrentamiento mediante el espionaje, la criptografía y las operaciones de inteligencia vinculadas al código Enigma, al tiempo que revisa algunos de los combates más determinantes y violentos de toda la guerra, como Stalingrado, la campaña de Italia, la batalla aérea sobre Europa y el desembarco de Normandía. A medida que la guerra se intensifica, el relato profundiza además en la resistencia clandestina dentro de los territorios ocupados, las fricciones políticas entre los Aliados y el enorme desgaste humano que afecta tanto a militares como a civiles en todos los escenarios del conflicto.

Una guerra que modifica para siempre la historia contemporánea y abre una nueva etapa atravesada por el equilibrio nuclear y el comienzo de la Guerra Fría. Más allá de la reconstrucción militar, la serie vuelve a enfocarse en las consecuencias humanas, políticas y morales de un conflicto cuyo impacto continúa proyectándose sobre el presente.

Completa Hanks: “La única medida para saber si somos villanos o héroes está en nuestro comportamiento. Y ahí es donde radica el ejemplo de por qué la Segunda Guerra Mundial merece ser estudiada. Volvamos a mirar ejemplos del pasado que de hecho pueden influir en cómo vivimos hoy, y también en cómo debemos distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Hay un tipo de experiencia que solo puede transmitirse a través de las personas que la vivieron, de las cuales tenemos muchos ejemplos en esta serie; pero también a través de intérpretes de esas experiencias. Grandes narradores de historias que no se apoyan únicamente en sus opiniones, sino en hechos incuestionables. En los hechos reales de lo que ocurrió”.

Dónde verla

Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks estrena todos los lunes a las 21 por History dos nuevos capítulos, que luego se repiten los sábados a las 20.10. Asimismo, se puede acceder a los episodios emitidos on demand por Flow.