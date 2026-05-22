Los motivos por los que Tom Hardy no continuaría en la serie Tierra de mafia: “Problemas de comportamiento”

El futuro de Tom Hardy dentro de Tierra de mafia (MobLand) parece haberse complicado definitivamente. Aunque durante meses se especuló con la continuidad del actor en el drama criminal producido por Guy Ritchie, distintos medios estadounidenses aseguran ahora que Hardy no regresará para una eventual tercera temporada de la serie y que su salida estuvo marcada por tensiones internas, conflictos creativos y problemas de comportamiento durante el rodaje.

En Tierra de mafia, Hardy intepreta a Harry Da Souza, un “solucionador de problemas” de la orgnanización delictiva Luke Varley - Paramount+

La noticia comenzó a circular luego de que Variety confirmara, a través de fuentes cercanas a la producción, que Hardy quedó fuera del proyecto tras la filmación de la segunda temporada, que concluyó en marzo. Según esas versiones, el actor habría tenido varios enfrentamientos con el productor ejecutivo Jez Butterworth, con ejecutivos de 101 Studios y con otros integrantes del equipo. Aunque Paramount+ todavía no anunció oficialmente una tercera temporada, las fuentes coinciden en que Hardy ya no forma parte de los planes futuros de la ficción.

Tierra de mafia se convirtió rápidamente en una de las apuestas más fuertes de Paramount+ dentro del género policial. Creada por Ronan Bennett y escrita junto a Butterworth, la serie sigue a la poderosa familia criminal Harrigan, encabezada por Conrad y Maeve Harrigan, interpretados respectivamente por Pierce Brosnan y Helen Mirren. Hardy tenía uno de los roles centrales: Harry Da Souza, un “solucionador de problemas” que operaba como mano derecha y ejecutor de la organización mafiosa.

Desde el momento de su estreno, en 2025, se convirtió en un éxito. Según cifras difundidas por Paramount+, el episodio debut alcanzó 2,2 millones de reproducciones globales y se convirtió en el lanzamiento más visto de una serie original de la plataforma. El elenco coral —que también incluye a Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver y Jasmine Jobson— fue uno de los elementos más celebrados por la crítica, junto con el tono oscuro y estilizado característico de las producciones asociadas a Ritchie.

Sin embargo, detrás de escena la situación habría sido mucho más caótica. Un informe publicado por Puck News sostiene que Hardy llegaba reiteradamente tarde a las grabaciones durante la segunda temporada y que cuestionaba constantemente los guiones. Las mismas fuentes afirman que el actor modificaba diálogos, improvisaba escenas y mostraba incomodidad con el carácter coral de la serie, molesto por compartir demasiado protagonismo con figuras como Mirren o Brosnan.

Helen Mirren, Guy Ritchie, Pierce Brosnan y Tom Hardy en la premier londinense de Tierra de Mafia Jordan Pettitt - PA Wire

El conflicto habría escalado hasta el punto de poner en riesgo la continuidad de Butterworth. Según Puck, el productor ejecutivo llegó a evaluar abandonar el proyecto debido al desgaste provocado por las discusiones con Hardy. Finalmente, siempre según esas versiones, Paramount decidió respaldar a Butterworth y prescindir del actor.

La situación resulta particularmente llamativa porque hace apenas un año el propio Butterworth había desmentido cualquier posibilidad de que Hardy abandonara la serie. Tras el final de la primera temporada —en el que Harry Da Souza terminaba apuñalado accidentalmente por su esposa Jan, interpretada por Froggatt— muchos fanáticos especularon con la muerte del personaje. En una entrevista con The Post, Butterworth fue contundente: “Queremos mucho a Harry. Queremos mucho a Tom”, aseguró entonces, dejando claro que el personaje seguiría teniendo un rol importante.

Esa aparente buena relación se habría deteriorado rápidamente durante la producción de los nuevos episodios. Aunque ni Hardy ni Paramount+ hicieron comentarios oficiales hasta el momento, el caso volvió a poner sobre la mesa la reputación conflictiva que el actor arrastra desde hace años en algunos rodajes.

Hardy junto a Pierce Brosnan en una escena de Tierra de mafia Luke Varley - Paramount+

El antecedente más conocido ocurrió durante la filmación de Mad Max: Furia en el camino, dirigida por George Miller. Allí, Hardy protagonizó un enfrentamiento muy comentado con su coprotagonista Charlize Theron. Con el tiempo, ambos reconocieron que la convivencia en el desierto australiano había sido extremadamente difícil y que las tensiones entre ellos afectaron el clima de trabajo. Miller llegó a revelar que en ciertas ocasiones debieron “sacar a la fuerza” a Hardy de su tráiler para continuar con las grabaciones.

El libro Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, del periodista Kyle Buchanan, avala esa versión y va más allá: describió el comportamiento del actor como errático y agresivo durante buena parte de la producción. Theron incluso admitió años después que llegó a sentirse insegura durante algunos enfrentamientos verbales con Hardy en el set.

Charlize Theron y Tom Hardy, protagonistas de uno de los rodajes más escandalosos de los últimos tiempos Imdb.com

Pese a esa fama de actor difícil, Hardy sigue siendo una de las figuras más valoradas de Hollywood por su intensidad interpretativa y por la singularidad de sus personajes. A lo largo de su carrera alternó grandes franquicias con proyectos más personales, desde Batman: El caballero de la noche asciende hasta Venom o Taboo. En entrevistas recientes había explicado que aceptó participar en Tierra de mafia porque le permitía explorar distintas facetas actorales dentro de un universo criminal complejo y ambiguo.

Ahora, la gran incógnita es qué ocurrirá con la serie si efectivamente continúa sin uno de sus protagonistas más reconocibles. El personaje de Harry Da Souza funcionaba como eje narrativo y nexo entre los distintos miembros de la familia Harrigan, por lo que una eventual tercera temporada debería reorganizar gran parte de su estructura dramática.