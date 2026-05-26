El clásico del cine que Tom Hanks se negó a reversionar y fue tajante en su postura: “¿Para qué?”

Desde hace un tiempo, Hollywood se obsesionó con traer al presente clásicos del cine del pasado, lo cual abrió el debate sobre si esto se da porque las ideas escasean o porque realmente lo consideran como un buen negocio. Durante los últimos años, la industria del entretenimiento exploró, en profundidad y no siempre de manera exitosa, el universo de las secuelas con Gladiador II (Gladiator II), Otro viernes de locos (Freakier Friday) y, más recientemente, El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2). Y también le dio rienda suelta a las remakes de algunos clásicos, como Amor sin barreras (West Side Story) y Cumbres borrascosas (Wuthering Heights). Pero hay un título para reversionar que lleva años en el tintero, pero que por la negativa de una estrella todavía no pudo llevarse a cabo. ¿Quién se opuso? Nada más y nada menos que Tom Hanks.

En 1950, el director Henry Koster estrenó El invisible Harvey (Harvey), una adaptación de la obra de teatro homónima de 1944 escrita por Mary Chase, sobre Elwood P. Dowd, un hombre cariñoso y amable cuyo mejor amigo es Harvey, un conejo imaginario de casi dos metros de altura. La película protagonizada por James Stewart, Josephine Hull, Wallace Ford, Peggy Dow y Charles Drake le valió el Oscar a mejor actriz de reparto a Hull y la nominación en la categoría de actuación principal a Stewart.

El invisible Harvey, protagonizada por James Stewart, se estrenó en 1950 (Foto: IMDb)

Justamente, el personaje que hizo el también protagonista de ¡Qué bello es vivir! (It’s a Wonderful Life) fue tan icónico, que hubo serias conversaciones para volver a llevarlo a la pantalla grande. Si bien en 1996 se hizo una nueva versión para televisión, querían hacer una propuesta más grande. Hace 25 años surgieron versiones de que Miramax, la productora de los hermanos Harvey y Bob Weinstein, estaba en conversaciones para hacer un remake de la película y que el papel protagónico podía caer en manos de Tom Hanks, quien para ese entonces ya era toda una estrella de Hollywood, con los éxitos de Forrest Gump, Salvando al soldado Ryan (Saving Private Ryan) y Tienes un e-mail (You’ve Got Mail) en su haber.

El nombre de Tom Hanks se barajó varias veces para el remake de el invisible Harvey, pero el actor aseguró que no tenía interés en hacerlo Lionel Hahn - Getty Images Europe

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de hacer un remake de la película de 1950, el actor no solo lo desestimó, sino que aseguró que era completamente innecesario. “Es como decir que vamos a hacer una nueva versión de ¡Qué bello es vivir!... ¿Para qué? Déjenla en paz. El invisible Harvey es perfecta tal y como está, gracias”, sostuvo en una entrevista con Entertainment Weekly en diciembre del 2000 mientras promocionaba Náufrago (Cast Away).

Si bien en aquel momento el proyecto no prosperó, nunca salió completamente de la agenda. En 2009, Variety reveló que Steven Spielberg iba a dirigir la nueva versión del clásico y que una vez más Hanks se perfilaba para encabezar el elenco. Sin embargo, por segunda vez, la producción no prosperó. En 2018, se reanudó el tema y The Hollywood Reporter informó que Netflix estaba trabajando en el remake con un guion a cargo de J. David Stem y David N. Weiss (Shrek 2) y con Fábrica de Cine, que previamente hizo El irlandés (The Irishman) con Al Pacino, Robert De Niro y Joe Pesci y Entre la razón y la locura (The Professor and the Madman), con Mel Gibson y Sean Penn, como productora. Sin embargo, hasta el momento no hubo nuevas actualizaciones sobre el proyecto.