Todos los ganadores de los Premios Emmy 2022

En la noche del lunes se llevó a cabo la esperada noche de los Premios Emmy. A lo largo de la ceremonia, se entregaron los galardones de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión a las producciones de mejor calidad. De esa manera, guionistas, directores, actores, actrices y todos los involucrados en el mundo de la televisión fueron distinguidos unos y se debieron ir con las manos vacías otros, a lo largo de una velada que volvió a ser presencial tras dos ediciones por streaming.

Estos son todos los ganadores de la 74a. edición de los Premios Emmy:

Michael Keaton fue de los primeros ganadores de la noche, por su trabajo en Dopesick KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Actor en miniserie o film televisivo: Michael Keaton (Dopesick)

Actor de reparto en miniserie o film televisivo: Murray Bartlett (The White Lotus)

Matthew Macfadyen fue distinguido por su trabajo en Succession Mark Terrill - Invision

Actor de reparto en drama: Matthew Macfadyen (Succession)

La actriz Julia Garner recibe el galardón en la categoría Mejor actriz de reparto en drama, por Ozark PATRICK T. FALLON - AFP

Actriz de reparto en drama: Julia Garner (Ozark)

Actriz de reparto en comedia: Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Por segundo año consecutivo, Brett Goldstein se llevó el Emmy como Mejor actor de reparto en comedia, por Ted Lasso PATRICK T. FALLON - AFP

Actor de reparto en comedia: Brett Goldstein (Ted Lasso)

Serie de sketchs y variedades: Saturday Night Live (NBC)

Por séptimo año consecutivo, John Oliver se lleva un Emmy en la categoría Mejor ciclo de variedades PATRICK T. FALLON - AFP

Mejor programa de variedades: Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Jennifer Coolidge, una de las ganadoras más aplaudidas de la noche Mark Terrill - Invision

Actriz de reparto en miniserie o film televisivo: Jennifer Coolidge (The White Lotus)

La profunda emoción de Amanda Seyfried al ganar el Emmy como Mejor Actriz en miniserie o film televisivo, por The Dropout Mark Terrill - Invision

Actriz en miniserie o film televisivo: Amanda Seyfried (The Dropout)

Mejor programa de competencias: Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls (Amazon Prime Video)

Mike White y una victoria por partida doble, como Mejor director y como Mejor guion por The White Lotus Mark Terrill - Invision

Mejor director en miniserie limitada o antología: Mike White (The White Lotus)

Mejor guion en miniserie limitada o antología: Mike White (The White Lotus)

Mejor guion en especial de variedades: Jerrod

Jason Sudeikis al frente de Ted Lasso, una de las grandes ficciones televisivas de la actualidad Mark Terrill - Invision

Actor protagonista en comedia: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Mejor guion en serie de comedia: Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Mejor director en serie de drama: Hwang Dong-hyuk (El juego del calamar)

Era una de las grandes candidatas y lo ganó: Zendaya fue distinguida con el Emmy en la categoría Mejor actriz protagonista de drama Mark Terrill - Invision

Actriz protagonista en drama: Zendaya (Euphoria)

Actriz protagonista en comedia: Jean Smart (Hacks)

Jean Smart y otro premio que celebra su enorme trabajo en Hacks PATRICK T. FALLON - AFP

Mejor director en comedia: M.J. Delaney (Ted Lasso)

Mejor guion en serie de drama: Jesse Armstrong (Succession)

La victoria de Lee Jung-jae fue una de las mayores sorpresas de la noche Richard Shotwell - Invision

Mejor Actor protagonista en drama: Lee Jung-jae (El juego del calamar)

Ted Lasso volvió a arrasar en los Emmy 2022 Mark Terrill - Invision

Mejor miniserie: The White Lotus (HBO)

Mejor serie comedia: Ted Lasso

Mejor drama: Succession