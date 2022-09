Premios Emmy 2022: la ceremonia en vivo, y toda la alfombra roja

Los Emmy, los premios otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, celebran su 74ª edición esta noche en el Microsoft Theater de Los Ángeles. La serie de HBO Succession lidera la lista de favoritas con sus 25 candidaturas, seguidas por la comedia Ted Lasso (Apple TV+) y la miniserie The White Lotus (HBO Max), con 20 nominaciones cada una. Seguí el minuto a minuto de la ceremonia a través de LA NACION.

Dónde verlo

Kenan Thompson, el anfitrión

Con la conducción del actor y comediante de Saturday Night Live, Kenan Thompson, la entrega será transmitida en vivo a través de TNT (doblada al español) y TNT Series (en su idioma original), desde las 21, con los aportes de Rafa Sarmiento, Ileana Rodríguez, Florencia Coianis y Sebastián Pinardi. Una hora antes se podrá ver el clásico pre-show con el denominado “punto de encuentro”, en el que se brindarán “perlitas” sobre los premios, análisis de las series nominadas y predicciones de las principales categorías.

Asimismo, Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky se encontrarán en la alfombra roja entrevistando a las estrellas, mientras que desde el estudio Anaís Castro, Heisel Mora y Gerudito aportarán todas las curiosidades del evento más importante del mundo televisivo. En la señal E! Entertainment, en tanto, la transmisión desde la red carpet comenzará a las 19 y se extenderá hasta el comienzo de la ceremonia.

Las más nominadas

Succession, de HBO, encabeza las nominaciones

En la categoría dramática, las nominadas a mejor serie son Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, El juego del calamar, Stranger Things, Succession y Yellowjackets. En comedia, aspiran a la estatuilla Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, Hacks, Only Murders In The Building, Ted Lasso, The Marvelous Mrs. Maisel y What We Do In The Shadows.

En cuanto a mejor miniserie -que en 2021 ganó la imbatible Gambito de Dama-, este año compiten Dopesick, Inventando a Anna, Pam and Tommy, The Dropout y The White Lotus.