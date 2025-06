Una inesperada renuncia pone en pausa la nueva serie de Matthew McConaughey y Woody Harrelson

En el año 2014, Woody Harrelson y Matthew McConaughey protagonizaron la primera temporada de True Detective, y el éxito fue inmediato. Más allá de la superlativa calidad del guion, la gran química entre ambos actores fue uno de los puntos más fuertes de esa ficción. Por ese motivo es que el público no dejó de pedir verlos reunidos nuevamente en un nuevo proyecto, un deseo que en los últimos meses se hizo realidad. Sin embargo, una renuncia inesperada terminará por demorar la vuelta de los intérpretes al frente de su nueva ficción.

Matthew McConaughey y Woody Harrelson son los protagonistas de True detectives

McConaughey y Harrelson son los protagonistas de Brothers (aunque ese es su título tentativo), una comedia que se podrá ver en la plataforma Apple TV+ . Con una temporada inicial de diez episodios, esta serie se basa parcialmente en la verdadera historia de amistad entre ambas estrellas de Hollywood, y en su gacetilla de presentación se podía leer: “El vínculo entre Matthew y Woody se pone a prueba cuando sus respectivas familias intenten vivir juntas en el rancho de Matthew en Texas”.

Pero con ocho episodios ya terminados, y solamente dos pendientes de rodaje, el showrunner de la historia renunció inesperadamente. David West Read , guionista y también productor ejecutivo de Brothers , se apartó del proyecto debido a diferencias creativas. Sin nadie al mando de la esperada serie, rápidamente los responsables buscaron a un nuevo showrunner que termine las escenas pendientes, con el objetivo de no perder más tiempo en este parate forzado que enfrenta la producción. Y todo indica que el nuevo responsable será Lee Eisenberg, que se ocupará no solo de dirigir los dos capítulos restantes, sino también de supervisar y volver a filmar si es necesario, material de los episodios anteriores.

El mencionado Lee Eisenberg cuenta en su currículum con series como Lecciones de química o We Crashed, ambas también realizadas para Apple TV+. Se espera que en las próximas semanas se reanude la producción de Brothers, con el objetivo de estrenarla en los próximos meses, aunque de momento no hay una fecha tentativa confirmada para su lanzamiento.

¿Hermanos de verdad?

Matthew McConaughey y Woody Harrelson, los protagonistas

A comienzos del 2023, Matthew McConaughey hizo una extraña revelación, y aseguró que existía la posibilidad de que él y Woody Harrelson fueran hermanos. El inesperado anuncio fue realizado en el podcast de Kelly Ripa Let’s Talk Off Camera. Todo comenzó cuando la conductora dejó entrever que, más allá de que el título de la serie de Apple TV+ hace referencia a la profunda amistad que une a los actores, existía la posibilidad de que realmente estuvieran emparentados. Lejos de asombrarse, McConaughey se hizo cargo del rumor y no tuvo reparos en explicar de dónde salió aquella versión.

“¿Sabés? El punto exacto en el que empiezo yo y termina él siempre fue una línea turbia”, comenzó. Y continuó, a modo de introducción: “Y eso es parte de nuestro ‘bromance’, ¿verdad? Mis hijos lo llaman tío Woody. Sus hijos me llaman tío Matthew. Y ves fotos de nosotros y mi familia piensa que muchas fotos de él son mías. Y su familia cree que muchas fotos mías son de él”.

Matthew McConaughey y Woody Harrelson en True Detective 1

Y entonces, disparó: “En Grecia, hace unos años, estábamos sentados hablando de lo unidos que somos y de nuestras familias. Mi mamá estaba presente, y expresó: ‘Woody, conocí a tu papá’. Todos nos dimos cuenta de los puntos suspensivos que dejó mi mamá después de ‘conocí’. Era un ‘conocimiento’ cargado”.

McConaughey y Harrelson en True Detective

Claro que aquel comentario no pasó inadvertido y llevó a McConaughey a investigar su historia familiar. “Seguimos cuestionándonos qué significaba este ‘conocí’, hicimos algunos cálculos y descubrimos que el padre de Woody estaba soltero al mismo tiempo que mi madre y mi padre estaban atravesando su segundo divorcio. Luego sacamos conclusiones sobre los lugares en el oeste de Texas donde podrían haberse ‘conocido’”, recordó.

Lo cierto es que, a pesar de las dudas, los actores no avanzaron hasta el punto de realizarse una prueba de ADN. “Es un poco más fácil para Woody decir: ‘Vamos, hagamos una prueba’, porque... ¿Qué podría perder?”, explicó McConaughey. “En cambio, es un poco más difícil para mí. Si él me lo propone, podría responderle: ‘Esperá un minuto. ¿Estás tratando de decirme que quien durante 53 años creí que era mi papá podría no serlo? Tengo un poco más en juego”, reflexionó.