Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow y Batwoman son algunas de las series renovadas por la señal de televisión estadounidense

8 de enero de 2020 • 13:03

Flash, Riverdale y Supergirl fueron renovadas de cara a la temporada televisiva 2020/21. Los fans de las series de Greg Berlanti suspirarán relajados: la cadena The CW, que emite las series en los Estados Unidos, confirmó que pedirá más capítulos de Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lighting y Batwoman; las series inspiradas en los cómics de Archie (Riverdale, la aún inédita aquí Nancy Drew) así como Dynasty, Legacies; Roswell, New México; el reboot Charmed, All American e In The Dark.

Esta no es la primera vez que la emisora renueva "en bloque" su programación, especialmente las pertenecientes al conocido como "Arrowverse" y al universo de Riverdale. Mark Pedowitz, director de la cadena, es conocido por apostar fuerte, renovando series muy nuevas muy rápidamente, incluso antes de su estreno en pantalla. Este fue el caso de Katy Keene, el nuevo spin-off de Riverdale protagonizado por Lucy Hale, que recibió el pedido de trece episodios adicionales a los diez que componen su primer temporada. La ficción, centrada en un grupo de jóvenes artistas de Riverdale que quieren triunfar en Broadway, recién llegará a la pantalla de The CW el 6 de febrero. " Renovar las series ahora nos va a permitir tener un mejor panorama de a dónde podemos llevar sus historias de cara al futuro. Nos deja además con una buena base de programación sobre la cual construir el próximo año", comentó Pedowitz en un comunicado.

Si bien la programación de The CW, cuyas producciones se pueden ver en la Argentina por Warner y en streaming por Netflix, se aseguró suficientes series para esta temporada, todavía no se afirmaron cuales serán las nuevas producciones que se sumen a la señal en la próxima temporada. Se cree que la cadena iniciará pronto dos nuevas producciones del Arrowverse, Green Arrow and the Canaries, un spin-off de Arrow, y Lois and Clark.

Los estudios se están preparando para un posible paro de guionistas debido a que está próximo el fin del contrato del sindicato de escritores del cine y la televisión (WGA por sus siglas en inglés) y la Alianza de productores de cine y televisión (AMPTP), cuya renegociación se espera que sea compleja dado el cambiante panorama de la industria de cara a la popularización del streaming. Tener finalizados la mayor cantidad de guiones posibles, le permitiría a Warner Media, dueño de The CW, HBO, Warner y la flamante plataforma de streaming HBO Max, que comenzará a funcionar en mayo próximo en los Estados Unidos, empezar la producción de las series en forma anticipada. Esto recuerda a la situación que vivió Hollywood entre noviembre del 2007 y febrero del 2008 donde el paro de escritores terminó afectando gran parte de la producción televisiva de esa temporada.

Durante 2018, Berlanti firmó un contrato de exclusividad con Warner Media hasta 2024 valuado en cerca de 300 millones de dólares.