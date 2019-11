Con el debut de Disney+, la guerra mundial del streaming está por comenzar

The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal, la gran apuesta inicial de Disney+, que debutará el martes próximo en los Estados Unidos y en 2020 en el resto del planeta (incluida la Argentina) Crédito: Disney

Luego del martes 12, el mundo ya no será el mismo (siempre y cuando se esté hablando del mundo en términos del consumo popular global, claro). Ese día se pondrá en marcha en los Estados Unidos Disney +, avanzada que dará comienzo oficial a la Guerra Mundial S. La "s" es por streaming, el modo de distribución del contenido audiovisual que domina Netflix y cuyo reinado pretende arrebatarle Disney+. Y aunque lo de mundial será por etapas -sin fecha confirmada de su desembarco en la Argentina, a Europa llegará el 31 de marzo de 2020-, lo cierto es que la batalla que le dará forma al futuro de la producción televisiva (aunque llamarla así suena cada vez más anacrónico) es un hecho. Y sus protagonistas ya están definidos: Netflix, Disney+, el recientemente lanzado Apple TV+, HBO Max y Amazon Prime Video están listos para la batalla.

La contienda no será sencilla ni equilibrada. Cada uno de los servicios tiene características particulares que los hace únicos, fortalezas y debilidades para dar una pelea a la que Netflix llega como el experimentado veterano que mira de reojo a sus retadores. "Hace mucho tiempo que competimos con 500 canales de cable por un lugar en los hogares del todo el mundo. Nuestros rivales son los mismos creadores que antes, solo que están llegando tarde al juego", decía hace pocos días Ted Sarandos, el jefe de contenidos de Netflix, que sin duda llegó antes que nadie al partido. Una ventaja que hará valer.

Más allá de las guerras económicas entre cinco megacorporaciones norteamericanas -Netflix, Apple, Disney, AT&T y Amazon-, la llegada de las nuevas plataformas de streaming también podría inaugurar una "era de platino" en la TV. Si hasta ahora -gracias a la calidad, el éxito y el alcance global de las series-, la pantalla chica estaba viviendo su época dorada, tal vez sea el momento de decretar una etapa superadora. En términos de la cantidad de nuevos programas y la inversión que cada servicio les destina, el avance es evidente. Lo que queda por verse es si el salto también será cualitativo.

Entre tanto, para tomar partido, elegir a sus favoritos y, sobre todo, empezar a evaluar por cuál vale la pena apostar y cuál otro se dejará pasar, una guía de lo que las plataformas tienen para ofrecer.

Trailer de The Mandalorian - Fuente: YouTube 01:44

Disney +

Fecha de lanzamiento: el martes estará disponible en los Estados Unidos. En 2020 llegará a la Argentina .

Estrategia: al contar con las producciones de sus propios estudios que incluyen a Marvel, Pixar, Lucasfilm y Fox, este servicio ya tiene ganado el reconocimiento de los espectadores. Y la exclusividad de todo lo que produzcan que antes pasaba por las manos de otros distribuidores como Netflix. Decididos a apostar por el streaming, la compañía le está dando prioridad a Disney+ al punto de dedicar buena parte de la convención D23 celebrada en agosto a series como The Mandalorian, Loki, WandaVision y la que protagonizará Ewan McGregor, de regreso al papel de Obi Wan Kenobi. Su premisa y principio guía es ofrecer entretenimiento para toda la familia y concentrarse en la calidad de sus programas originales y no necesariamente en la cantidad.

Fortalezas: sus mejores posibilidades residen en saber aprovechar el reconocimiento de marca instantáneo, su biblioteca de clásicos -que incluirá las treinta temporadas de Los Simpson-, y el hecho de no depender del servicio de streaming para obtener ganancias. Los estudios Disney se pueden dar el lujo de tener paciencia para encontrar el ritmo y los contenidos que mejor se ajusten a sus suscriptores.

Debilidades: al ingresar al mercado del streaming varios años después que Netflix, las comparaciones entre uno y otro servicio serán inevitables. Para esquivar las más odiosas, Disney+ se diferenciará rompiendo con el mandato del binge-watching o la maratón de episodios y estrenará los capítulos de sus series semanalmente. Una decisión bastante atrevida en un escenario en el que los espectadores parecen vivir de atracón en atracón.

Precio: 6,99 dólares por mes.

Trailer The Morning Show 01:08

Apple TV +

Fecha de lanzamiento: 1° de noviembre de 2019

Estrategia: a diferencia de Netflix y Disney+, el objetivo de este servicio no pasa por los contenidos que ofrece sino por la tecnología que los soporta. Como todos los productos de Apple, la idea con la plataforma es transformarse en sinónimo de streaming gracias a la creación de un agregador de materiales audiovisuales. Atentos al interés de los usuarios que buscan mayor oferta de modos cada vez más accesibles y sencillos, Apple TV+ se presenta como punto de reunión para que el espectador encuentre allí todo junto lo que solía ver desperdigado en diferentes plataformas.

Fortalezas: al igual que Disney, cuenta con recursos económicos suficientes como para invertir 300 millones de dólares en una serie - The Morning Show- y construir su base de suscriptores sin apuro. Con una enorme cantidad de seguidores en todo el mundo, lo que ofrece por ahora no es el puñado de series con las que salieron al mercado sino la tecnología que simplificará la vida del espectador.

Debilidades: sin experiencia en la producción de contenido audiovisual y con unas series originales ( The Morning Show, See, Dickinson y For All Mankind, todas con segunda temporada confirmada), de alcance global pero temática local enfocada al público norteamericano, Apple depende casi enteramente de su capacidad para ofrecer innovación tecnológica. Algo que a poco más de una semana de su lanzamiento aun no llegó a demostrar. De hecho, a diferencia de lo que sucede con Netflix y Amazon Prime Video, los episodios no se encadenan automáticamente ni es posible eliminar la presentación del programa cada vez que se inicia un nuevo capítulo. Otro punto complicado es la falta de consistencia: The Morning Show comenzó ofreciendo tres episodios juntos y seguirá subiendo de a uno por semana cada viernes, mientras que Dickinson tiene disponibles los diez episodios de su primera temporada.

Precio: 4,99 dólares por mes

Trailer de la tercera temporada de The Crown, que Netflix estrenará el 17 de noviembre 02:20

Netflix

Fecha de lanzamiento: en 2007 empezó a ofrecer contenidos vía streaming. Antes había funcionado como sistema de alquiler de DVDs.

Estrategia: al ser los pioneros en el sistema de streaming y quienes iniciaron la idea de una plataforma global, con presencia en 190 países y con más de 150 millones de suscriptores en todo el mundo, el objetivo de Netflix es seguir creciendo en mercados más allá de los Estados Unidos, donde se supone que ya alcanzó su tope. Así, además de establecer centros de producción original en España y México y expandir sus acuerdos para crear contenido en Corea del Sur, el gigante del streaming apuesta al volumen, a tener una oferta tan amplia como para abarcar los intereses de la mayoría de sus suscriptores. Su pelea no es contra los otros servicios sino, como dijo hace un par de años su creador, Reed Hastings, contra las horas de sueño de cada espectador. Un enfrentamiento que Netflix están ganando claramente.

Fortalezas: su experiencia y el tiempo que tuvo como el proveedor de series favorito alrededor del mundo le permite estar varios pasos adelante de su competencia. Además, sabiendo que la guerra por el dominio del streaming los estaba acechando, Netflix empezó a armar contratos de exclusividad con algunos de los productores más exitosos de la TV como Ryan Murphy, Shonda Rhimes y el dúo de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss. Para completar sus planes acumuladores y apuntar también a sumar prestigio a sus filas, la plataforma está en busca de su primer Oscar a la mejor película por El irlandés de Martin Scorsese y una nueva cosecha de premios Emmy para la tercera temporada de The Crown, que se estrena el domingo 17.

Debilidades: con la aparición de sus competidores se quedará sin contenidos taquilleros como los de Marvel y Lucasfilm, además de los archivos de Disney y Warner. Habiendo perdido los derechos de emisión de Friends y The Office, que se fueron a HBO MAX, la plataforma consiguió los de Seinfeld a partir de 2021, una movida inteligente pero que no compensa lo que ya no tendrán. Por otro lado, la necesidad de ser reconocidos como un jugador importante en la industria del cine los está enfrentando con los grandes estudios de Hollywood y, especialmente, con las grandes cadenas cinematográficas, que se resisten a que Netflix se adueñe del negocio de la distribución y lo cambie para siempre.

Precio:10,99 dólares por mes

Amazon Prime Video

Fecha de lanzamiento: 14 de diciembre de 2016

Estrategia: la plataforma surgió como un beneficio extra para los clientes de la tienda online y en principio, esa fue su mejor carta de presentación. Al igual que Apple, su punto de partida va mucho más allá de la distribución de contenidos y sus objetivos exceden la popularización de sus producciones originales. De hecho, se anunció que, gracias a un acuerdo firmado con Disney +, la plataforma que comenzará a funcionar el martes próximo formará parte de la oferta de streamcasters Fire de Amazon.

Fortalezas: el enorme poder económico y la presencia de Amazon en casi todo el mundo le dio la posibilidad de construir su biblioteca de contenidos sin urgencias. Sin ser percibida del mismo modo que el glotón Netflix, Amazon lleva muchos años sumando autores a sus filas, produciendo películas que los estudios rechazan y planificando su próximo paso como creador de contenidos originales que nadie querrá perderse. Así, en los próximos dos años dará grandes pasos con la serie basada en El señor de los anillos, el thriller The Hunt, protagonizado por Al Pacino y contenidos de corte más local como Sueño bendito, una serie sobre la historia de Diego Maradona; Cortés, protagonizada por Javier Bardem y producida por Gael García Bernal y Diego Luna, y El presidente, una ficción inspirada en los hechos que llevaron al escándalo de corrupción de la FIFA en 2015 que produce Armando Bo.

Debilidades: el hecho de que su foco no haya estado hasta ahora en la producción de contenido original -su mayor éxito es The Marvelous Mrs. Maisel, cuya tercera temporada llega en diciembre-, y con su operación más concentrada en los mercados principales de Amazon, la transforman en una opción poco atractiva para quien tiene que decidir entre tantas nuevas posibilidades que le ofrecerá el streaming.

Precio: 5,99 dólares por mes

HBO MAX

Fecha de lanzamiento: mayo de 2020 en los Estados Unidos

Estrategia: del mismo modo en que Disney+ se apoyará en el contenido de los diversos estudios que forman parte del gigante de la producción, esta nueva plataforma también hará uso de los contenidos que la empresa de telecomunicaciones AT&T controla desde que adquirió Time Warner: HBO, los estudios Warner, DC y los canales de Turner. Así, el lanzamiento global de HBO MAX -que incluye a la Argentina-no sólo contará con la exclusividad de los codiciados programas de HBO, las diez temporadas de Friends y todo el paquete de series de superhéroes creadas por Greg Berlanti y conocido como Arrowverse, sino que también podrá acceder a la extensa biblioteca cinematográfica de Warner.

Fortalezas: su oferta es tan variada y exitosa que, aunque llegará tarde al campo de batalla, es muy probable que lo haga habiendo aprendido de los errores de sus antecesores. Además de contenido propio y extremadamente popular como la ya anunciada precuela de Game of Thrones, House of the Dragon , The Big Bang Theory, HBO Max también consiguió los derechos exclusivos del catálogo de los estudios de animación Ghibli, como las películas del maestro del animé Hayao Miyazaki. Uno de los puntos que lo diferencia del resto y especialmente de Netflix es que la plataforma contará con una interfase que incluirá "recomendaciones de humanos" en lugar de usar algoritmos. La idea es que los suscriptores reciban sugerencias de contenidos armadas por personas que analizarán sus gustos para armarles listas de programas y películas que podrían interesarles.

Debilidades: la variedad y amplitud de sus marcas podrían jugarles en contra a la hora de encontrar un perfil definido, algo necesario para que el suscriptor entienda qué es exactamente lo que está adquiriendo. Y otro punto en contra es su precio. HBO Max será la plataforma de streaming más cara del mercado. Claro que para los suscriptores de HBO, que estará incluido en el servicio, en realidad se tratará de un aumento lógico para un upgrade. El modo en que ese paquete se pondrá a la venta en la práctica más allá de los Estados Unidos y cómo afectará a los servicios de cable que ofrecen HBO es una de las muchas incógnita de las muchas que sacudirán a la industria de contenidos audiovisuales cuando los cinco rivales comiencen la batalla.

Precio: 14,99 dólares