Yo nunca, la nueva serie de Netflix repleta de diversidad y sentimientos

Yo nunca (Estados Unidos, 2020). Creadoras: Mindy Kaling y Lang Fisher. Elenco: Maitreyi Ramakrishnan, Poorna Jagannathan, Lee Rodriguez, Ramona Young, Darren Barnet. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: muy buena.

Muchas veces -demasiadas- cuando las series hechas en Hollywood buscan demostrar su interés por reflejar la diversidad en pantalla terminan creando programas que parecen diseñados en un laboratorio social o calcados de las viejas publicidades de Benetton. Esa artificialidad provocada por poner a la corrección política como prioridad y no al desarrollo de una historia coherente y genuina termina por desmerecer la ficción en cuestión y por debilitar el noble objetivo de presentar la diversidad en pantalla.

Por eso y por sus ingeniosos guiones y carismático elenco, es que los logros de esta serie se destacan. Creada por Mindy Kaling y Lang Fisher, Yo nunca, consigue demostrar que las buenas intenciones y la inclusión también pueden ser buen material sobre el que construir un relato divertido, emotivo y original.

Ligeramente basada en la adolescencia de Kaling, reconocida actriz y guionista que también adaptó para la TV -con mucha menos pericia- la película Cuatro bodas y un funeral , esta serie cuenta la historia de Davi, una chica de quince años de familia india nacida en California que está a punto de empezar un nuevo ciclo escolar con la esperanza de que sea mejor que el anterior, que fue horrible . Y no se trata de una exageración adolescente de esas que no le cuesta nada producir. Es que el amoroso papá de Davi falleció de un infarto durante un recital de la escuela, en donde ella tocaba el arpa. Un recurso narrativo que aunque suene demasiado obvio funciona gracias a una puesta en escena que mantiene el necesario equilibrio para que la serie no se incline por el sentimentalismo ni se apoye demasiado en el humor absurdo o metadiscursivo que sí utiliza pero en la justa medida.

Después de ese evento tan triste como traumático, Davi se pasó tres meses sin poder caminar, un efecto psicosomático de su duelo que la convirtió, en sus ojos, en una paria en la escuela. Algo que está decidida a cambiar inmediatamente. Su plan infalible es que ella y sus dos mejores amigas, Fabiola y Eleonor, consigan novio. Que ninguna de las tres tenga demasiada idea de cómo lograrlo y que Davi crea que eso hará que su duelo, del que se niega a hablar incluso en terapia, pase a segundo plano es uno de los puntos más interesantes del arco dramático del programa.

Con un elenco joven perfectamente seleccionado en el que se destaca la actriz debutante Maitreyi Ramakrishnan , elegida en un casting abierto entre más de quince mil postulantes para interpretar a la inteligente, sensible, graciosa y ocurrente Davi, la serie celebra la diversidad y sobre todo los complejos contornos de la identidad de una joven mujer dispuesta a ser la heroína de su propio cuento de hadas con guapo príncipe incluido, por supuesto.