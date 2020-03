Cuatro bodas y un funeral, en una remake televisiva para millennials

Cuatro bodas y un funeral, la serie

Cuatro bodas y un funeral (Estados Unidos/2019). Creadores : Mindy Kaling y Matt Warburton. Elenco: Nathalie Emmanuel, Nikesh Patel, Rebecca Rittenhouse, John Reynolds, Brandon Mychal Smith. Disponible en: Fox Premium Series y en Flow. Nuestra opinion: regular.

En una fiesta de disfraces, todos los invitados están vestidos como personajes de películas de los años 80 y principios de los 90. Son protagonistas de films románticos de esos años, para ser más precisos. Por ahí andan las sosías de Cher Horowitz y de su amiga Dionne ( Ni idea, de Amy Heckerling ) y la versión millenial de Lloyd Dobler, el protagonista de la película Digan lo que quieran , dirigida por Cameron Crowe. La escena del primer episodio de Cuatro bodas y un funeral , miniserie basada en la película de 1994 que lanzó a la fama a Hugh Grant y fue parte fundamental del renacimiento de la comedia romántica en esa década, funciona como advertencia para nada sutil. Las referencias y guiños a ese género y a algunos de sus exponentes más destacados de los últimos treinta años aparecerán muy poco disimulados y no del todo bien utilizados en esta reinterpretación de la encantadora película, que a pesar del tiempo transcurrido ( pasaron más 25 años de su estreno ), funciona aún infinitamente mejor que el ciclo televisivo que ahora inspiró.

Por supuesto que desde un principio la vara estaba demasiada alta. Después de todo, el film británico, escrito por Richard Curtis y dirigido por Mike Newell, tenía una estructura narrativa ajustada cual mecanismo de relojería, y un elenco con las habilidades de ejecutarlo, empezando por Grant y siguiendo con grandes intérpretes británicos como Kristin Scott Thomas, John Hannah y Simon Callow .

La miniserie, producida y escrita por Mindy Kaling y su socio Matt Warburton, conserva la idea del grupo de amigos treintañeros -étnicamente más diverso, aunque no lo sea en términos de género- que empieza a ver al matrimonio y a la madurez como una posibilidad cada vez más cercana en sus vidas y, en algunos casos, más que apetecible. Además, la ficción mantiene a Londres como el escenario perfecto para la comedia romántica que pretende ser. Y allí reside su mayor problema: la pretensión.

Con el tono de la sitcom de humor exagerado e hiperbólico bien arraigado en la tradición televisiva norteamericana, que tan bien le resultó en su serie The Mindy Project , acá Kaling no consigue equilibrar ese tono con una puesta en escena virada al realismo. El resultado es incómodo, algo no encaja en la mayoría de las escenas, como si se estuviera mirando con la molestia de tener una basurita en el ojo. Una pena, teniendo en cuenta los esfuerzos del elenco, que aunque no son tan encantadores ni hábiles para la comedia como los actores originales. Difícil que alguien pueda serlo.

Al frente del reparto está la bellísima Nathalie Emmanuel ( Game of Thrones ) como Maya, una experta en comunicación que decide irse a vivir a Londres, ciudad en la que residen sus mejores amigos de la universidad, tras sufrir un desengaño amoroso y profesional.

Sin adelantar demasiado los giros de una trama que utiliza todos los clichés de la comedia romántica, se puede decir que Maya y sus amigos pasarán por diversas experiencias que pondrán en juego su identidad individual y aquello que los une como grupo. Los romances estarán repletos de los impedimentos clásicos y las lealtades se pondrán constantemente a prueba, mientras los chistes recargarán una y otra vez sobre las diferencias entre los norteamericanos y los británicos. Spoiler Alert: según la serie, los primeros son ruidosos, algo promiscuos y no demasiado inteligentes; los segundos, tan reprimidos y prejuiciosos que bien podrían ser personajes de una novela decimonónica que ya otras veces se contó mejor.